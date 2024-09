1000 zł dodatku motywacyjnego. Jak go naliczać? MRPiPS odpowiada

Resort pracy wyjaśnia zasady prawidłowego naliczania dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej z rządowego programu dofinansowania. Komu przysługuje 1000 zł dodatku motywacyjnego? Jak go prawidłowo ustalać?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej odpowiedziało na pytania Serwisu Samorządowego PAP dotyczące prawidłowego naliczania dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej z rządowego programu dofinansowania.

MRPiPS wskazało, że „Dodatek motywacyjny stanowi część wynagrodzenia pracownika. W związku z tym należy stosować ogólne zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.

Dotyczy to ustalania wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem m.in. urlopu okolicznościowego, opieki nad dzieckiem zdrowym lub zwolnienia od pracy z tytułu działania siły wyższej.

Zdaniem resortu pracy „Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasadne jest aby kwota dodatku motywacyjnego (podlegającego oskładkowaniu) była uwzględniania w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego, o ile pracownik nie zachowuje do nich prawa w okresie pobierania tych świadczeń zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli nie są one wypłacane za te okresy”.

Jak wyjaśniło MRPiPS, okresy te wlicza się do podstawy w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do jej obliczenia, tj. odpowiednio za 12 miesięcy kalendarzowych lub za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, przy krótszym zatrudnieniu, poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Proporcjonalne zmniejszenie składnika wynagrodzenia za okresy absencji chorobowych polega na pomniejszeniu jego wysokości o każdy dzień choroby pracownika.

Według ministerstwa „Składnik wynagrodzenia określony w stałej miesięcznej wysokości zmniejszany proporcjonalnie za okresy absencji zasiłkowej uzupełnia się w podstawie przyjmując jego kwotę określoną w umowie o pracę lub innym akcie nawiązującym stosunek pracy (art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy). Wyłączenie, o którym w rozdziale V pkt. 6 rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” nie powinno mieć zastosowania w wyżej wymienionym zakresie”.

Zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa dodatek wypłacany z programu przysługuje również pracownikom wymienionym w sprawozdaniu MRiPS-06 – Dział 2. Zatrudnienie w systemie pomocy społecznej, w wierszach „pozostali pracownicy” tj. pracownicy zatrudnieni w ww. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na stanowiskach innych niż wyszczególnione dla tych jednostek np. pracowników obsługi zapewniających należyte funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

MRPiPS wyjaśniło, że „Nie należy tu jednak ujmować pracowników merytorycznych wykonujących wyłącznie zadania z ustaw innych, niż ustawa o pomocy społecznej”.

Program rządowy „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” obejmuje pracowników realizujących zadania pomocy społecznej, zatrudnionych na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie.

Dodatki przysługują pracownikom zatrudnionym w: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych - w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej. Dodatek jest też wypłacany pracownikom zatrudnionym w ośrodkach wsparcia, w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym środowiskowych domach samopomocy), dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klubach samopomocy.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP