Emerytury stażowe. MRPiPS życzliwe, ale nowe rozwiązania chce odpowiednio skalibrować

W Sejmie znajdują się dwa projekty dotyczące emerytur stażowych. Oba dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury stażowej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad stanowiskiem rządu w sprawie projektów.

Projekty ustaw wprowadzających emerytury stażowe

W Sejmie znajdują się dwa projektów dotyczących emerytur stażowych. Jeden jest projektem NSZZ „Solidarność”, a drugi przygotowała Lewica. Obie regulacje dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury stażowej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Autorzy projektów podkreślają, że jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Prace nad stanowiskiem rządu do projektów ustaw

- Oba projekty zostały skierowane w lipcu przez KPRM do Ministerstwa Rodziny z prośbą o przygotowanie do nich stanowiska rządu. Pracujemy nad jego projektem, który potem skierujemy do rządowego procesu legislacyjnego – poinformował podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.

Gajewski podkreślił, że Ministerstwo odnosi się życzliwie do koncepcji emerytur stażowych, niemniej jednak konieczne jest właściwe skalibrowanie tego rozwiązania. - Na rynku pracy mamy osoby, które zaczęły pracować bardzo wcześnie, uzbierały bardzo duży kapitał na swoich kontach w ZUS, całe życie ciężko pracowały i chcą odpocząć, jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Takim osobom mogłyby przysługiwać emerytury stażowe - dodał wiceminister Gajewski.

Jak poinformował, Ministerstwo liczy na pogłębioną dyskusję w rządzie na temat emerytur stażowych oraz wśród partnerów społecznych: ważne są bowiem szczegóły, skutki społeczne i finansowe. Dyskusja ta będzie się toczyć w najbliższych miesiącach, ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów i posłów.

