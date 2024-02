Podwyżki w sferze budżetowej. Nawet 16000 zł miesięcznie będą zarabiać pracownicy kolejnej instytucji

Podwyżki wynagrodzeń w najbliższym czasie otrzymają pracownicy Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zarobki w tej instytucji wzrosną z poziomu 5000–15000 zł do 6000–16000 zł. Pracownicy CUPT dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych reguluje rozporządzenie wydane w 2020 r. i znowelizowane w 2023 r. Przepisy tego aktu prawnego kształtują minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników CUPT w poszczególnych kategoriach zaszeregowania w przedziale od 3800 zł do 10500 zł. Stawki maksymalne kształtują się na poziomie 5000 – 15000 zł.



Ustawa budżetowa na rok 2024 określiła średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 120%. Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.



Budżet na rok bieżący został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 1 lutego 2024 r., zatem do początku maja rząd musi przeprowadzić podwyżki dla poszczególnych grup pracowników sfery budżetowej. Jedną z nich są pracownicy CUPT. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, które ma ustalić nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego dla tych osób. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Z uwagi na wąski zakres podmiotowy projektowanej regulacji, tj. zmiany mają zastosowanie tylko do ok. 400 pracowników Centrum, rząd nie zamierza przeprowadzać konsultacji publicznych.

Jakie podwyżki dostaną pracownicy CUPT

Nowelizacja rozporządzenia polega na zmianie jego załącznika, które stanowi Tablica miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników CUPT. Po wejściu w życiu rozporządzenia minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania będą wynosić od 4300 zł do 11000 zł. Kwoty maksymalne wynagrodzenia zasadniczego będą natomiast mieścić się w przedziale od 6000 zł do 16000 zł. Oznacza to wzrost minimalnych stawek w kategoriach zaszeregowania I–X od ok. 2% do ok. 13%, a maksymalnych stawek od 0% do 20%.



Podwyżka dla pracowników CUPT nastąpi z wyrównaniem za okres od 1 stycznia 2024 r.

Kategoria zaszeregowania Kwota przed podwyżką (zł) Kwota po podwyżce (zł) I 3 800 – 5 000 4 300 – 6 000 II 3 900 – 5 500 4 400 – 6 400 III 4 000 – 6 000 4 500 – 6 700 IV 4 500 – 7 000 4 600 – 7 000 V 4 500 – 7 000 4 800 – 7 500 VI 4 800 – 8 000 5 000 – 8 500 VII 5 500 – 9 000 6000 – 10 000 VIII 6500 – 11 500 7000 – 12 500 IX 9500 – 13 500 10 000 – 15 000 X 10 500 – 15 000 11 000 – 16 000