Najniższa krajowa 2024. 4242 zł od 1 stycznia, 4300 zł od 1 lipca (brutto-netto). Jak obliczać pensję pracownika? Kiedy należy się wyrównanie do płacy minimalnej?

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w art. 6-8 wyjaśnia jak obliczać wynagrodzenie pracownika w kontekście minimalnego wynagrodzenia i jakie składniki i dodatki do wynagrodzenia trzeba uwzględniać, a których nie można.

Zasadą jest oczywiście, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (tzw. cały etat)nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika w kontekście minimalnego wynagrodzenia należy przyjąć przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Ale przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie można uwzględniać:

1) nagrody jubileuszowej;

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

5) dodatku za staż pracy.

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia