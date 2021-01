Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > 7 dni na rejestrację umowy o dzieło w ZUS

7 dni na rejestrację umowy o dzieło w ZUS

Umowa o dzieło od 2021 r. musi być zarejestrowana w ZUS. Płatnik ma na to 7 dni. Obowiązek dotyczy umów zawieranych od 1 stycznia tego roku. Kto rejestruje dzieło w ZUS? Po co zgłasza się dzieło do ZUS? Na jakim formularzu? Jak to zrobić?