Pielęgniarki i położne wszczynają spory zbiorowe

Spory zbiorowe pielęgniarek i położnych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych rozpoczął przygotowania do sporów zbiorowych w całym kraju – przekazała przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok.

W nagraniu zamieszczonym na profilu związku w mediach społecznościowych Ptok przekazała, że "9 listopada zarząd krajowy podjął decyzję i jednogłośną uchwałę o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej, jak również – jeśli będzie konieczność – do podjęcia decyzji o strajku generalnym".





"Uważamy, że jest to konieczne. Ignorowanie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych w tej chwili staje się coraz częstsze" – oceniła Ptok.

Polecamy: Nowy JPK_VAT + Nowe oznaczenia (szczegółowa tabela) + 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT - Komplet

Odebranie dodatków covidowych

Konieczność wynika także – jak dodała – z faktu prac nad ustawą odbierającą dodatki covidowe. "Uważamy, że jest to karygodne. Apelowaliśmy do premiera o powstrzymanie tych zmian. Odebranie tego świadczenia jest nie do utrzymania wizerunkowego dla rządu, który w okresie stanu epidemii najpierw przyznaje dodatki, a potem mówi, że to była pomyłka" – przekazała Ptok.

Tej kwestii – jak oceniła – w żaden sposób nie załatwiają "incydentalne polecenia ministra zdrowia". "Różnicują nas one na tych, którzy dodatki otrzymują i tych, którzy ich nie otrzymują, na lepszych i na gorszych. Mamy dość ignorowania nas. Stąd decyzja o przygotowaniach do sporów zbiorowych" – wskazała.

Bezpieczne warunki pracy, dodatki covidowe i godne traktowanie przez kierownictwo

"Żądamy zagwarantowania bezpiecznych warunków pracy i wypłatę obiecanych dodatkowych wynagrodzeń za walkę z COVID-19. Domagamy się godziwego traktowania pracowników przez kadrę kierownicza w podmiotach leczniczych" – podkreśliła Ptok.

"Wzywamy do troski o pozostający w zatrudnieniu, pracujący ponad ludzkie siły personel. Stan epidemii i trudna sytuacja społeczna w kraju nie usprawiedliwiają i nie upoważniają nikogo do poniżania pracowników" – kontynuowała.

Nielicznym, jak stwierdziła pracodawcom, którzy wysiłek pracowników doceniają, przewodnicząca związku podziękowała.

"Wezwaliśmy premiera rządu do opublikowania ustawy z 28 października, ponieważ uważamy, że obecny rząd pod przywództwem premiera Morawieckiego stracił zainteresowanie w bezzwłocznym wejściu w życie tej ustawy" – powiedziała Ptok.

Utrzymanie zagwarantowanego poziomu wynagrodzeń

"Jednocześnie wzywamy ministra zdrowia do opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia (…) gwarantującego wypłacanie pielęgniarkom i położnym na dotychczasowych zasadach +znaczonych+ środków na utrzymanie poziomu wynagrodzeń po 31 grudnia 2020" – powiedziała.