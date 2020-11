Wyższe dodatki dla pracowników socjalnych

Dzień Pracownika Socjalnego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje: Superbohaterowie dnia codziennego świętują 21 listopada.

W najbliższą sobotę, tj. 21 listopada, w tym roku już po raz 30-ty, obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Tego dnia specjalne podziękowania kierujemy do wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, zarówno tych zatrudnionych w jednostkach samorządowych, jak i tych działających w licznych podmiotach niepublicznych.





– Codziennie stoją na pierwszej linii frontu w walce z wykluczeniem społecznym i ubóstwem, a w ostatnich miesiącach także z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodaje – działając z empatią czynią życie innych osób lepszym. Mówi się, że praca socjalna to sztuka słuchania i nauka nadziei, dlatego z okazji ich święta życzę wszystkim pracownikom socjalnym, aby dobro, które dają wracało do nich ze zdwojoną mocą.

Nagrody pieniężne dla najlepszych

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, jak co roku, przyznała nagrody specjalne pracownikom socjalnym i jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie prowadzonych działań. W tym roku przyznanych zostało 6 nagród indywidulanych oraz 6 nagród zespołowych. Nagrody mają charakter pieniężny.

W domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie zatrudnienie znajduje łącznie 22 555 pracowników socjalnych.

Dodatki dla pracowników socjalnych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało korzystne rozwiązania prawne dotyczące pomocy społecznej, które są obecnie na etapie konsultacji społecznych. Część zmian w przepisach dotyczy pracowników socjalnych.

Resort proponuje między innymi zwiększenie z 250 zł do 400 zł dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej za świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. Dodatek będzie przysługiwał za przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub pracę socjalną, a nie jak dotychczas, kiedy to obie te czynności musiały zostać wykonywane łącznie.

Co się zmieni?

Inne propozycje zmian w ustawie to m.in.