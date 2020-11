Ile może zarobić lekarz przy pracy z COVID-19?

Pracownik medyczny: lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny...

Pracownicy medyczni to ostatnio najbardziej poszukiwani pracownicy w Polsce. Ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię powstają braki kadrowe w szpitalach. Budowane są również szpitale tymczasowe, które również zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników i to nie tylko medycznych. Jakich pracowników zalicza się do "personelu medycznego"? Są to pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne i osoby, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni są przemęczeni i szczególnie narażeni na zakażenie COVID-19. Aby im to zrekompensować, przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie tym, którzy mają bezpośredni kontakt z zarażonymi lub podejrzanym o zarażenie. Dodatek otrzymują osoby pracujące w placówkach medycznych, które zajmują się leczeniem chorych na koronawirusa (szpitale jednoimienne, szpitale z oddziałem zakaźnym).





Dodatek covidowy przysługuje niezależnie od podstawy zatrudnienia - może to być umowa o pracę jak i umowa cywilnoprawna (zlecenie czy dzieło).

Kogo zatrudnią poszczególne szpitale? O tym przeczytasz w artykule: Tymczasowe szpitale potrzebują pracowników

Komu przysługuje dodatek?

Covidowe przysługuje lekarzom zajmującym się pacjentami z koronawirusem. W art. 20. pkt 2 Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 dodano do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) art. 4i, zgodnie z którym:

"1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy:

1) nie zostali skierowani do pracy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz

2) uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – przysługuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie rachunków i sprawozdań o liczbie uprawnionych osób, o których mowa w ust. 1, składanych przez podmiot, w którym praca jest wykonywana, do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.