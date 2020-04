Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2020 r. obowiązują te same wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków [1], jakie obowiązywały do 31 marca 2020 r.

Tym samym, w przypadku płatników składek, którzy:

zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

nie podlegają wpisowi do rejestru REGON,

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. wynosi 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki oraz wartości stóp procentowych ustalonych dla poszczególnych grup działalności zawiera poradnik - "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe" dostępny na stronie http://www.zus.pl w zakładce "Poradniki".

[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 757.