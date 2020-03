Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do lat 8. Co z dziećmi powyżej 8 lat?

RPD apeluje o pilną nowelizację specustawy ws. koronawirusa

O objęcie prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych powyżej 8. roku życia zaapelował w środę m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Jak wytłumaczył PAP rzecznik praw dziecka, specustawa przyjęta w lutym przez rząd w związku z zachorowaniami na koronawirusa w kraju i na świecie "zawiera mały mankament dotyczący zasiłków opiekuńczych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych".

Specustawa ws. koronawirusa wprowadziła m.in. rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek przysługuje jednak jedynie wówczas, gdy dziecko nie ukończyło ósmego roku życia.

W związku z tym zaapelował w środę do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg o objęcie prawem do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych powyżej 8. roku życia.

"Zgłaszam taką inicjatywę legislacyjną, bo już otrzymuję sygnały, że jest luka prawna w nowych ekstraordynaryjnych przepisach ws. koronawirusa" - podkreślił Pawlak. "Skoro od poniedziałku rodzice będą musieli przejąć całkowitą indywidualną opiekę nad dziećmi, także tymi niepełnosprawnymi, które nie mogą iść do szkół czy ośrodków specjalnych, to trzeba tym rodzicom pomóc i te przepisy pilnie zmodyfikować" - powiedział.

Rzecznik wyraził opinię, że "sprawy zasiłku opiekuńczego powinny być całościowo uregulowane, żeby uspokoić rodziców".

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do wcześniej obowiązujących limitów przy wypłacie zasiłku. Zgodnie z nimi w ciągu roku zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 60 dni, jeżeli rodzic opiekuje się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.