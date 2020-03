Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 - wzór oświadczenia pracownika, od kiedy, komu przysługuje

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły - należy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Pobierz wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8. Zasiłek przysługuje od 12 marca do 25 marca.