Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Centralny Instytut Ochrony Pracy przygotowują nowy system wsparcia dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

19 lutego w Warszawie rozpoczęły się dwudniowe warsztaty dla pracodawców. Warsztaty mają sprawić, że nasze działania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych będą skuteczniejsze - zaznaczyła Prezes PFRON Marlena Maląg. Celem działania PFRON jest to, by osoby z niepełnosprawnością odnajdywały się na otwartym rynku pracy. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych pokazują, że jest coraz lepiej, jednak nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. Właśnie takie projekty, realizowane przez PFRON z partnerami społecznymi, tworzą przyjazny klimat dla pracodawców. Bardzo zależy nam na dobrym dialogu z pracodawcami, tak abyśmy mogli kształtować kierunki działania Funduszu, by nasze wsparcie dla pracodawców było jak najbardziej skuteczne.

Marlena Maląg wspomniała również o dodatkowej formie wsparcia dla pracodawców chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne, jaką będą dyżury ekspertów PFRON w każdym oddziale wojewódzkim Funduszu. Podczas tych dyżurów pracodawcy będą mogli uzyskać dokładne wyliczenie ulg i refundacji, jakie mogą uzyskać po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, oraz skonsultować się ze specjalistami w kwestii dostosowania stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

Warsztaty dla pracodawców odbywające się w siedzibie CIOP-PIB są jednym z elementów realizacji projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. Projekt ten, realizowany wspólnie przez PFRON i CIOP-PIB, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, ma na celu wypracowanie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

Budżet projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” wynosi w sumie 4 489 422 zł, w tym ze środków PFRON jest to 1 154 353,75 zł. Poza środkami PFRON projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Podczas warsztatów dla pracodawców przedstawiciele PFRON i CIOP prezentowali założenia kompleksowego modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, przedstawiali formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami oraz opowiadali o nowoczesnych technologiach ułatwiających osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy. Celem realizacji projektu jest kompleksowa poprawa warunków pracy osób z niepełnosprawnościami.

