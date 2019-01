Program "Mama 4 plus" także dla ojców i dla cudzoziemców

W przypadku śmierci matki, bądź kiedy dzieci zostały porzucone, świadczenie "Mama 4 plus" może zostać przyznane ojcu. Po spełnieniu określonych warunków z projektu mogą skorzystać także cudzoziemcy – powiedziała we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Rząd przyjął we wtorek projekt "Mama 4 plus". Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska tłumaczyła podczas wtorkowej konferencji prasowej, że słowo "mama" w nazwie programu nie wyklucza ojców w możliwości uzyskania tego świadczenia.

"W niektórych sytuacjach, w przypadku śmierci matki bądź kiedy dzieci zostały porzucone, będą z niego mogli również skorzystać ojcowie. Z tego świadczenia będą mogli skorzystać też cudzoziemcy, ale po spełnieniu określonych warunków" – zapewniła Rafalska. Warunkiem dla cudzoziemców jest m.in. konieczność mieszkania w Polsce co najmniej 10 lat od ukończenia 16 roku życia. "Centrum ich życia ma być właśnie Polska" – dodała minister rodziny.

Rafalska przypomniała, że podstawowym warunkiem przyznania świadczenia "Mama 4 plus" jest wychowanie co najmniej czworga dzieci oraz osiągnięcie wieku emerytalnego. "W przypadku matek mówimy, że będzie to ukończenie 60 roku życia, a w przypadku ojców 65 roku życia. Żeby nie powstało przekonanie, że z tego świadczenia możemy korzystać przed ukończeniem wieku emerytalnego" – podkreśliła Rafalska.

Minister dodała, że tzw. matczyna emerytura będzie przyznawana "tylko tym osobom, które nie mają innych źródeł zarobkowych" czyli takim, które nie pracują, nie maja innych źródeł zarobkowych i "znajdują się najtrudniejszej, dramatycznej sytuacji materialnej".

"Padają pytania czy z tego świadczenia może dziś skorzystać 70-letnia emerytka, mama, która wychowała czwórkę czy piątkę dzieci i nie ma takiego świadczenia. Oczywiście, że tak" – wyjaśniła minister Rafalska.