Prawa pracownika-ojca po urodzeniu dziecka w 2019 r.

Ojciec-pracownik zachowa w 2019 roku prawo do dni wolnych na opiekę, urlopów rodzicielskich i urlopu okolicznościowego.

Urlop tacierzyński

Ojciec przede wszystkim nadal będzie miał prawo do urlopu tacierzyńskiego, pod warunkiem, że matka zdecyduje się zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego. Obowiązkowo matka będzie musiała wykorzystać po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeśli po tym czasie nie zdecyduje się już dalej korzystać z urlopu (w całości lub części), ojciec dziecka będzie miał prawo wykorzystać 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka.

Ojcu będzie przysługiwało prawo do urlopu macierzyńskiego także wtedy, gdy matka będzie w szpitalu, jeśli wcześniej wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Także w razie śmierci matki w trakcie urlopu macierzyńskiego, ojciec otrzyma prawo do niewykorzystanej części urlopu.

Urlop tacierzyński będzie przypadał bezpośrednio po przerwanym urlopie macierzyńskim matki, na wniosek ojca. Nie będzie można dzielić go na części, a za cały okres urlopu tacierzyńskiego ojciec otrzyma zasiłek macierzyński.

Urlop ojcowski

Natomiast niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki ojcu będzie przysługiwał urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni niezależnie od liczby urodzonych dzieci, który będzie musiał być wykorzystany do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Będzie można go wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, z których żadna nie będzie mogła być krótsza niż tydzień.

Ojcowska opieka nad dzieckiem będzie w pełni płatna - pracownik otrzyma wtedy 100 proc. swojego normalnego wynagrodzenia.

Urlop ojcowski będzie udzielany na pisemny wniosek ojca-pracownika, a pracodawca będzie musiał go uwzględnić, jeśli został złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Urlop okolicznościowy

Pracownik-ojciec w 2019 roku nadal będzie miał prawo do urlopu okolicznościowego. W związku z urodzeniem się dziecka pracownik otrzyma zatem, niezależnie od przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, 2 dni wolne. Pracownikowi będzie przysługiwało za ten czas wynagrodzenie, liczone tak samo jak za urlop wypoczynkowy.

Przepisy nie precyzują, kiedy dokładnie pracownik powinien skorzystać z przysługujących mu dni wolnych, ale termin powinien mieć bezpośredni związek z narodzinami dziecka - możliwe jest więc zajmowanie się formalnościami w inny dzień, niż zdarzenie to faktycznie miało miejsce.