Wysokość emerytur i rent od 1 marca 2019 r.

Głównym celem ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest podniesienie wysokości kwot najniższych świadczeń oraz określenie na rok 2019 zasad waloryzacji świadczeń z gwarantowaną minimalną podwyżką.

Ustawa zakłada podwyższenie wysokości m.in. :

1) renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy do wysokości 1100 zł miesięcznie oraz dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 825 zł miesięcznie;

2) najniższej emerytury oraz renty rodzinnej do wysokości 1100 zł miesięcznie;

3) kwoty świadczenia przedemerytalnego do kwoty 1140,99 zł miesięcznie.

Ustawa w art. 5 przewiduje, że w 2019 r. waloryzacja, która nastąpi od dnia 1 marca polegać będzie na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2019 r., wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem gwarantowanej kwoty podwyżki nie mniejszej niż 70 zł.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 52,50 zł. W przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 35 zł.

Ustawa zapewnia waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie wynikającym z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zapewniając jednocześnie wzmocnienie poziomu otrzymywanych świadczeń przez otrzymujących najniższe świadczenia.

Zgodnie z art. 6 ustawy - waloryzacji, na zasadach obowiązujących w 2019 r., będą podlegały:

1) świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) świadczenia, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;

3) świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz miesięczne kwoty, o których mowa w art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego

1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;