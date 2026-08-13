Który urlop przedawnia się już we wrześniu 2026 r.? Sprawdź, czy masz dni wolne do wykorzystania

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Nie może jednak być odkładany w nieskończoność. Kodeks pracy przewiduje 3-letni termin przedawnienia. Który urlop przedawnia się we wrześniu 2026 r.? Sprawdź, czy masz jeszcze dni wolne do wykorzystania. W przeciwnym razie przepadną.

Kiedy przedawnia się urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Dotyczy to również urlopu wypoczynkowego. Jak liczy się 3 lata przedawnienia? Jeśli pracownik nie wykorzystał do końca roku kalendarzowego, w którym nabył prawo do 20 lub 26 dni urlopowych, pozostałe do wykorzystania dni urlopowe przechodzą na rok kolejny jako urlop zaległy. Taki urlop zgodnie z przepisami prawa pracy powinien być wykorzystany do 30 września następnego roku (urlop z 2025 r. powinien być wykorzystany do końca września 2026 r.). W przeciwnym razie pracodawca naraża się na kary grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Natomiast taki urlop jeszcze pracownikowi nie przepada, ale od 30 września zaczyna biec termin przedawnienia urlopu zaległego.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Nieudzielenie pracownikowi wbrew obowiązkowi przysługującego urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne zaniżenie jego wymiaru stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 złotych (art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).

Który urlop przedawnia się we wrześniu 2026 r.?

Zgodnie z powyższą zasadą liczenia terminu przedawnienia urlop wypoczynkowy przedawnia się z końcem września. Dnia 30 września 2026 r. miną 3 lata od dnia, do którego powinien być wykorzystany urlop z 2022 r. Skoro pracownik nabył prawo do urlopu w 2022 r. i nie wykorzystał wszystkich dni wolnych, przeszły na 2023 r. jako urlop zaległy. Powinien skorzystać z nich do 30 września 2023 r. Jeśli tego nie zrobił urlop przechodził na kolejne lata. Ostatecznie przepadnie mu w dniu 30 września 2026 r. Dla takich osób to ostatni dzwonek na zawnioskowanie o dni urlopowe z 2022 r.

Takie sytuacje rzadko się zdarzają, ponieważ zasadą jest wykorzystywanie urlopu w roku, w którym nabyło się do niego prawo. Urlop wypoczynkowy to podstawowe prawo pracownika służące jego regeneracji zarówno fizycznej jak i psychicznej. Przepadek urlopu następuje dopiero po 3 latach nie korzystania ze wszystkich nabytych dni urlopowych. W przypadku złożenia wniosku o urlop przez pracownika kadry i płace w pierwszej kolejności przyznają zaległe dni urlopowe

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia urlopu wypoczynkowego

Warto wspomnieć, że Kodeks pracy przewiduje sytuację zawieszenia biegu przedawnienia urlopu wypoczynkowego. W świetle art. 1931 Kodeksu pracy bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Dotyczy to więc w szczególności kobiet, ponieważ to pracownice najczęściej korzystają z tego typu urlopu na opiekę nad dzieckiem.

REKLAMA