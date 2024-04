2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego za każde 5 lat pracy? Dla każdego, czy tylko dla opiekunów i opiekunek?

Opiekunowie i opiekunki pracujący w żłobkach otrzymają przywilej w postaci 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego rocznie. Po 25 latach pracy. Ale wcześniej - za każde 5 lat wymiar rocznego urlopu będzie zwiększany o 2 dni.

Wywołało to reakcję innych pracowników sprowadzającą się do: "My też chcemy 36 dni urlopu wypoczynkowego rocznie". Liczba 36 dni wynika z dodania do obecnie największego wymiaru urlopu wspomnianych 10 dni.

Nowy przywilej urlopowy dla osób pracujących z dziećmi

Opiekunowie pracujący w żłobkach mają otrzymywać 2 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego (po 5 latach zatrudnienia). Za każde kolejne 5 lat pracy wymiar urlopu zwiększy się o 2 dni. Górny limit to 10 dni (czyli wymaga przepracowania 25 lat)

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunek i opiekunów pracujących z dziećmi do lat 3 obliczamy z formuły „2 dni dodatkowego płatnego urlopu za 5 lat pracy”, czyli:

5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego

10 lat pracy – 4 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego

15 lat pracy – 6 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego

20 lat pracy – 8 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego

25 lat pracy – 10 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego (kolejne lata pracy nie zwiększą już wymiaru urlopu powyżej 10 dni).

To propozycja zmiany w przepisach przedstawiona przez min. Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. W mediach społecznościowych Infor.pl.

Kim jest opiekun?

Odpowiedź na pytanie w artykule 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opiekunem w żłobku może być osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej bądź pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Prawo do wykonywania tego zawodu ma także osoba, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.