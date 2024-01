Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Jak urlop wychowawczy wpływa na urlop wypoczynkowy? Czy podczas nieobecności pracownicy będącej na wychowawczym nalicza się urlop wypoczynkowy za kolejne lata? Czy zaległy urlop może się przedawnić? Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje po wychowawczym?

rozwiń >

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje po urlopie wychowawczym? Nieprzedawnione dni urlopowe z ubiegłych lat oraz urlop proporcjonalny za rok powrotu do pracy po wychowawczym. W trakcie trwania urlopu wychowawczego pracownik nie nabywa urlopu za następujące po sobie lata.

Autopromocja

Przykład Pracownik przed pójściem na półroczny urlop wychowawczy miał prawo do 17 dni urlopu wypoczynkowego. Urlop wychowawczy rozpoczął od października 2023 roku. Z początkiem kwietnia 2024 roku wraca do pracy. W związku z tym, że 1 stycznia 2024 roku był na wychowawczym, nie nabył prawa do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego za 2024 rok. Oprócz 17 dni urlopu, który już mu przysługiwał przed wychowawczym, będzie miał prawo do urlopu proporcjonalnego za 9 miesięcy pracy w 2024 roku. 17 + 20 (19,5 po zaokrągleniu w górę do pełnego dnia) = 37 dni

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego a urlop wychowawczy

Kiedy przedawnia się urlop wypoczynkowy? Zasadą wynikającą z art. 291 §1 Kodeksu pracy jest przedawnianie się roszczeń pracowniczych wynikających ze stosunku pracy z upływem 3 lat, licząc od dnia kiedy roszczenie stało się wymagalne. Od kiedy liczy się 3-letni termin przedawnienia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wyjaśnić, że prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa się z dniem 1 stycznia każdego roku. Urlop niewykorzystany w roku nabycia do niego prawa (np. urlop nabyty dnia 1 stycznia 2023 roku) powinien zostać wykorzystany do dnia 30 września roku następnego (czyli do 30 września 2024 roku).

Czy urlop niewykorzystany do 30 września kolejnego roku przepada? Nie i właśnie od 30 września należy liczyć 3 lata do przedawnienia roszczenia pracownika o urlop. Pracownik może więc przez kolejne 3 lata ubiegać się o urlop, który uzyskał 1 stycznia 2023 roku. Termin przedawnienia w podanym przykładzie upływa z dniem 30 września 2027 roku.

Zgodnie bowiem z art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Czy urlop wypoczynkowy przedawni się w trakcie urlopu wychowawczego? Urlop wychowawczy jedna osoba może wykorzystywać aż przez 35 miesięcy. To niemalże 3 lata czyli tyle, ile trwa okres przedawnienia roszczeń pracowniczych. Czy zatem po powrocie z urlopu wychowawczego do pracy urlop zaległy przepada? Nie. Jeśli przed pójściem na urlop wychowawczy pracownik miał prawo do urlopu, będzie mógł skorzystać z niego po powrocie do pracy. Otóż bieg terminu przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy zawiesza się na czas trwania urlopu wychowawczego. Traktuje o tym art. 2931 KP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Art. 2931 KP: Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

Zaległy urlop wypoczynkowy po wychowawczym

Zaległy urlop wypoczynkowy można więc wykorzystać po urlopie wychowawczym w niezmienionym wymiarze. Jeśli pracownica rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego dnia 1 lutego 2023 roku i wraca do pracy 2 lutego 2024 roku, a przed tym urlopem miała 6 dni urlopu zaległego z 2021 roku

Przykład Pracownica ma prawo do 6 dni urlopu zaległego, nabytego z dniem 1 stycznia 2021 roku. W 2022 roku nabyła prawo do kolejnych 26 dni. Urodziła dziecko dnia 2 lutego 2022 roku. Do 31 stycznia 2023 roku przebywała na urlopie macierzyńskim, a następnie bezpośrednio po nim na urlopie rodzicielskim. Od 1 lutego 2023 roku poszła na roczny urlop wychowawczy. Wraca do pracy z dniem 1 lutego 2024 roku. Kiedy przedawni się roszczenie do 6 dni urlopu zaległego z 2021 roku? Gdyby pracownica nie była na urlopie wychowawczym roszczenie przedawniłoby się z dniem 30 września 2025 roku. Jednak przez rok trwania urlopu wychowawczego bieg terminu przedawnienia uległ zawieszeniu. Od 1 lutego 2024 roku okres przedawnienia biegnie dalej.

Zaległy urlop przed urlopem wychowawczym

W praktyce zazwyczaj zaległy urlop wykorzystuje się między urlopem rodzicielskim a urlopem wychowawczym. Należy zwrócić uwagę na to, że urlop wypoczynkowy jest urlopem płatnym. Jest to korzystne dla pracownicy, która po rocznym urlopie macierzyńskim (urlop macierzyński + rodzicielski) chce przedłużyć sobie płatne wolne od pracy na opiekę nad dzieckiem. Za urlop wychowawczy nie otrzyma już ani wynagrodzenia ani zasiłku macierzyńskiego.

Urlop wychowawczy od 2 stycznia a urlop wypoczynkowy

Prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa się z początkiem roku, a więc z dniem 1 stycznia. Jeśli więc pracownik idzie na urlop wychowawczy od 2 stycznia, nabędzie normalnie za ten rok prawo do pełnego wymiaru urlopu (20 lub 26 dni). Natomiast zakończenie urlopu dopiero w trakcie kolejnego roku, np. z dniem 1 czerwca, spowoduje nabycie prawa do proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego za ten rok. W tym wypadku będzie to 7/12 z 20 lub 26 dni czyli za 7 przepracowanych miesięcy roku.

Art. 1552 § 1 KP: Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

Autopromocja

urlopu bezpłatnego; urlopu wychowawczego; pełnienia zasadniczej służby wojskowej, pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, pełnienia służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby, odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy albo pełnienia służby zastępczej; tymczasowego aresztowania; odbywania kary pozbawienia wolności; nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ważne Zgodnie z art. 1553 § 1 KP przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Koniec urlopu wychowawczego i co dalej?

Po urlopie wychowawczym następuje powrót do pracy. Pracodawca zobowiązany jest przyjąć pracownika na dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie ma takiej możliwości, na innym równorzędnym, odpowiadającym jego kwalifikacjom. Pracownik do ukończenia przez dziecko 6 roku życia może również wnioskować o pracę w obniżonym wymiarze czasu (art. 1867 § 1 KP). Maksymalne obniżenie etatu to ½. W trakcie pracy na obniżonym etacie pracodawca nie może zwolnić pracownika, ale ochrona nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Co istotne, pracodawca ma obowiązek przyjąć wniosek pracownika.