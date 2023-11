Urlop wychowawczy dla osoby samotnie wychowującej dziecko. W jaki sposób ubiegać się o udzielenie urlopu

Urlop wychowawczy należy się pracownikowi będącemu rodzicem albo opiekunem dziecka, który jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (do tego okresu zalicza się poprzednie okresy zatrudnienia). Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.