Odwołanie z urlopu wypoczynkowego - rekompensata za przerwany urlop

Przepisy prawa pracy pozwalają pracodawcy cofnąć zgodę na urlop wypoczynkowy pracownika. Pozwalają mu również na wcześniejsze zakończenie urlopu podwładnego. Aby jednak móc to zrobić, przełożony potrzebuje konkretnej przesłanki.

Prawo do odwołania przysługuje tylko w wyjątkowych okolicznościach. Równolegle powinny być spełnione dwa warunki: obecność pracownika w pracy musi być niezbędna oraz powinny wystąpić okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania urlopu.

Na przykład pracodawca może odwołać urlop, jeśli osoba, która nas zastępuje, zachorowała, ale nie może odwołać, jeśli nasz zastępca udaje się na wcześniej zaplanowany odpoczynek.

W jaki sposób pracodawca może poinformować podwładnego o odwołaniu z urlopu?

Przepisy w sposób precyzyjny nie określają dopuszczalnych sposobów odwołania z urlopu. Dlatego odwołanie może nastąpić w formie kontaktu telefonicznego, mailem, listem, a nawet smsem. Przy czym w przypadku wiadomości tekstowej, sam raport o doręczeniu nie jest wiarygodnym potwierdzeniem, że pracownik zapoznał się z wysłaną informacją.

Pracodawca, odwołując pracownika z urlopu, powinien zrobić to z wyprzedzeniem – dać mu czas na powrót.

Czy pracownik musi wrócić do pracy?

Bez względu na to, czy pracownik zgadza się z przesłankami odwołania, czy nie, zobowiązany jest zakończyć wypoczynek i zgłosić się w wyznaczonym terminie do pracy. Odmowa daje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub ukarania karą porządkową.

Jeśli jednak odwołanie z urlopu było niesłuszne, pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Rekompensata za przerwany urlop

Za odwołanie, nawet uzasadnione, przysługuje pracownikowi rekompensata – zwrot kosztów związanych z odwołanym urlopem: wykupionej wycieczki, zakwaterowania, biletów. Dodatkowo, jeśli pracownik zmuszony był do nieplanowanego noclegu lub zmiany środka transportu z powodu powrotu, pracodawca będzie zobowiązany pokryć również te koszty.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy