Opieka nad dzieckiem. Jak wnioskować o dodatkowy płatny urlop? Ile on wynosi?

Od 1 lipca 2024 r. będzie 1000 zł dodatku do wynagrodzenia. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Co miesiąc 1000 zł dodatku do wynagrodzenia. Od 1 lipca 2024 r. pieniądze trafią do zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.