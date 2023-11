Urlop ojcowski 2024

Urlop ojcowski w 2024 wynosi 2 tygodnie. Do kiedy można go wykorzystać? Czy jest płatny 100%? Jak napisać wniosek?

rozwiń >

Urlop ojcowski – ile dni?

Urlop ojcowski wynosi 14 dni kalendarzowych. Kodeks pracy w art. 1823 § 1 precyzuje, że urlop ten przysługuje pracownikowi będącemu ojcem. Są to 2 tygodnie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlop ten jest niezależny od ubezpieczenia matki ani przebywania jej na urlopach związanych z rodzicielstwem. Jeśli matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, ojciec może jednocześnie korzystać z urlopu ojcowskiego.

Autopromocja

Ważne Liczba dni urlopu ojcowskiego nie zmienia się, gdy przy jednym porodzie urodzi się więcej niż jedno dziecko. Urlop ojcowski to zawsze 2 tygodnie. Ojciec bliźniaków czy trojaczków również ma 2 tygodnie urlopu.

Do kiedy można skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Jest to zmiana wprowadzona do Kodeksu pracy w 2023 roku. Była konieczna ze względu na dostosowanie prawa polskiego do wymogów unijnych. Wcześniej pracownicy w Polsce mogli wnioskować o urlop ojcowski aż do ukończenia 2 roku życia dziecka.

Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski w przypadku dziecka adoptowanego? W takiej sytuacji pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Przykład Dziecko urodziło się 20 listopada 2023 roku. Ostatni dzień na skorzystanie z urlopu ojcowskiego to 19 listopada 2024 roku. Pracownik powinien więc złożyć wniosek najpóźniej 30 października 2024 r. Aby pracownik mógł wykorzystać urlop w pełnym wymiarze, musi rozpocząć urlop w dniu 6 listopada czyli wniosek musi być złożony 7 dni wcześniej.

Czy urlop ojcowski przepada? Tak. Niewykorzystany do ukończenia 12 miesiąca życia dziecka przepada.

Czy urlop ojcowski można dzielić?

Zgodnie z art. 1823 § 11 KP urlop ojcowski można dzielić. Pracownik ma dwie możliwości. Jest uprawniony do złożenia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

jednego wniosku o 2 tygodnie urlopu bądź dwóch wniosków po 1 tygodniu urlopu.

Ile płatny jest urlop ojcowski?

Czy urlop ojcowski jest płatny? Urlop ojcowski jest urlopem płatnym 100% podstawy wymiaru zasiłku. Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Kto płaci za urlop ojcowski? Pracodawca nie płaci zasiłków z ubezpieczenia. Za urlop ojcowski płaci więc ZUS.

Wniosek o urlop ojcowski – jakie dokumenty?

Co zrobić, aby skorzystać z urlopu ojcowskiego? W tym celu należy złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. Przepisy prawa pracy określają termin na złożenie wniosku. Pracownik składa pismo nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu. Minimum tygodniowy termin na złożenie wniosku ma na celu zapewnienie pracodawcy czasu na przeorganizowanie pracy pod nieobecność pracownika.

Autopromocja Urlopy wypoczynkowe Poradnik, który w praktyczny sposób wyjaśnia kwestie związane z udzielaniem pracownikom urlopów wypoczynkowych. Uwzględniono w nim najnowsze zmiany w prawie pracy, wprowadzone w pierwszym półroczu 2023 r.

Kup książkę

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko pracownika oraz planowany termin urlopu ojcowskiego w pełnym 14-dniowym wymiarze albo w 7-dniowej części.

Do wniosku wymaga się załączników w postaci:

Autopromocja Webinarium: Wynagrodzenia 2024 Spotkanie poprowadzi Danuta Kosikowska, praktyk, ekspert ds. kadr i płac. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat, roczny nielimitowany dostęp do retransmisji szkolenia wraz z materiałami dodatkowymi. Sprawdź

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka, wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;

kopii prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (dotyczy dziecka adoptowanego)

oświadczenia pracownika – ojca o tym, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części.

Wniosek o urlop ojcowski – wzór

Jak napisać wniosek o urlop ojcowski? Oto wzór wniosku:

Wniosek o urlop ojcowski - wzór infor Infor.pl

Pobierz wzór wniosku o urlop ojcowski: doc, pdf

Czy pracodawca może odmówić urlopu ojcowskiego?

Kodeks pracy dokładnie w art. 1823 § 2 nakłada na pracodawcę obowiązek uwzględnienia wniosku o urlop ojcowski pracownika. Co jeśli pracownik złoży wniosek w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu? Wówczas pracodawca nie ma obowiązku zaakceptowania wniosku. Na przykład pracodawca może odmówić urlopu ojcowskiego, jeśli wniosek został złożony na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu.