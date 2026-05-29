REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Urlop na żądanie » Co napisać w SMS-ie do pracodawcy o urlop na żądanie?

Co napisać w SMS-ie do pracodawcy o urlop na żądanie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 maja 2026, 11:56
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
urlop na żądanie sms wniosek co napisać
Co napisać w SMS-ie do pracodawcy o urlop na żądanie?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wniosek o urlop na żądanie można wysłać na różne sposoby, np. SMS-em. Co należy wpisać w takiej wiadomości, aby prawidłowo poprosić o urlop w trybie nagłym? Wiadomość powinna zawierać 3 najważniejsze elementy. Bardzo ważne jest również zachowanie terminu wysłania wniosku o urlop.

Urlop na żądanie – co napisać w SMS-ie do pracodawcy?

Przepisy prawa pracy nie przewidują szczególnej formy dla wniosku o urlop na żądanie. Uznaje się, że można wnioskować o wolne w tym trybie nawet za pomocą SMSa. Co napisać w wiadomości tekstowej, aby wniosek został złożony prawidłowo? Trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii:

REKLAMA

REKLAMA

  1. Oznaczenie osoby wnioskującej
  2. Określenie prośby i rodzaju urlopu
  3. Termin urlopu i wymiar
  4. Termin wysłania wiadomości z wnioskiem o urlop

Po pierwsze, pracodawca musi wiedzieć, kto wnioskuje o urlop na żądanie. Taką informację należy zawrzeć w SMS-ie. Może znajdować się na przykład w podpisie na końcu wiadomości.

Po drugie, w SMS-ie należy napisać prośbę o wybrany rodzaj urlopu, a więc w tym wypadku o urlop na żądanie. Można dodać przepis prawny, który reguluje ten urlop czyli art.1672 Kodeksu pracy.

Po trzecie, wiadomość musi wskazywać dokładny termin, w którym pracownik chce skorzystać z urlopu oraz jego wymiar, np. „Zgłaszam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu na żądanie w wymiarze 2 dni w terminie od 1 do 2 czerwca 2026 roku.

REKLAMA

Po czwarte, bardzo ważny jest termin zgłoszenia wniosku, a więc wysłania SMS-a, o czym piszemy poniżej. Pracownik powinien upewnić się, że wiadomość dotarła do pracodawcy lub przełożonego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

SMS z wnioskiem o urlop na żądanie – wzór

Przykład

Dzień dobry,

zgłaszam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu na żądanie z art. art.1672 Kodeksu pracy w wymiarze 2 dni od 1 czerwca do 2 czerwca 2026 roku (poniedziałek-wtorek).

Pozdrawiam

(podpis pracownika)

Urlop na żądanie – zasady

W wielkim skrócie urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego, którą można wykorzystać w trybie pilnym. Jeśli nagle okazuje się, że pracownik nie może przyjść do pracy z różnych względów, składa wniosek o urlop na żądanie. Jest pełnopłatny. Wymiar tego urlopu na rok kalendarzowy wynosi 4 dni (niezależnie od wymiaru etatu). Nie trzeba wykorzystywać ich wszystkich na raz. Można np. złożyć 4 wnioski po 1 dzień urlopu na żądanie. Zgłaszając wniosek o urlop nie trzeba podawać uzasadnienia. Pracownicy jednak będąc w dobrych stosunkach z przełożonymi, nierzadko podają przyczynę korzystania z tego wyjątkowego trybu. Można więc dodać ją we wniosku, ale nie ma takiej konieczności.

Kiedy zgłosić urlop na żądanie?

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2008 r. (sygn. akt II PK 162/07) pracownik powinien zgłosić wniosek o udzielenie urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, ale jeszcze przed rozpoczęciem swojego dnia pracy. Należy złożyć wniosek przed godziną rozpoczęcia pracy danego pracownika (zgodnie z harmonogramem czasu pracy w tym dniu) w dniu korzystania z urlopu na żądanie.

Odmowa urlopu na żądanie

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Co do zasady pracodawca akceptuje wniosek o urlop na żądanie, o ile został złożony w odpowiednim terminie. Oznacza to, że wniosek zgłoszony zbyt późno (wysłany SMS) może zostać odrzucony.

Orzecznictwo pozwala także na odmowę urlopu na żądanie w określonych przypadkach. Są nimi szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymaga obecności pracownika w pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt II PK 123/09). Przyjmuje się, że pracodawca może odmówić urlopu na żądanie, kiedy nieobecność pracownika w pracy jest konieczna w celu uniknięcia strat po stronie pracodawcy.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465)

Powiązane
Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. [Pytania, odpowiedzi, przykłady]
Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. [Pytania, odpowiedzi, przykłady]
9 tygodni urlopu tylko dla ojca. Dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy
9 tygodni urlopu tylko dla ojca. Dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy
10 obowiązków kadrowych przed sezonem urlopowym [Miniporadnik]
10 obowiązków kadrowych przed sezonem urlopowym [Miniporadnik]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie
29 maja 2026

Pracownicy jeszcze nigdy nie byli tak wypaleni zawodowo - aż 80% pracowników deklaruje brak energii do działania. Co czwarty pracownik zatrudnia się podwójnie. W tym momencie liderzy zamiast zwiększać efektywność za wszelką cenę powinni chronić energię i zasoby ludzi.
Sąd: Nie można zwolnić pracownika za niewysyłanie raportów przez 4 lata. O ile pracodawca o tym wiedział
29 maja 2026

Wypowiedzenie zostanie uznane przez sędziów za wadliwe. Nie można przez 4 lata tolerować "grzechów" pracownika i nagle "przypomnieć" sobie, że naruszał prawo. Pracownik nie wysyłał raportów. Jest jasne, że był to jego obowiązek. Firma to tolerowała. I nagle przypomnieli sobie
Wynagrodzenia pracowników do zmiany. Pracodawcy zyskują czas na weryfikację strategii płacowej
28 maja 2026

Wynagrodzenia pracowników do zmiany - pracodawcy przygotowują się na transparentność płac. Zyskują czas na weryfikację strategii płacowej i ewentualną przebudowę architektury stanowisk.
Kto może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jak długo ZUS będzie wypłacać świadczenie?
28 maja 2026

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie można otrzymać w przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Komu konkretnie przysługuje zasiłek i przez jaki okres?

REKLAMA

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają
28 maja 2026

Pracownicy lubią swoich szefów, ale im nie ufają - okazuje się, że większość profesjonalistów (71%) lubi swojego szefa, ale duża część tych, którzy darzą przełożonego sympatią, przyznaje, że jednocześnie albo mu nie ufa, albo ma co do tego wątpliwości. W czym tkwi problem? Jak w prosty sposób to zmienić?
Czerwiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
28 maja 2026

Darmowy kalendarz czerwca 2026 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. W czerwcu jest m.in. Boże Ciało, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Najważniejsze daty są zaznaczone. Pobierz, wydrukuj i dodaj ważne notatki.
Czerwiec 2026 - dni wolne i godziny pracy. Kiedy wypada Boże Ciało?
28 maja 2026

Czerwiec w 2026 roku – dni wolne i godziny pracy w tabeli. Kiedy wypada Boże Ciało? Jaki jest wymiar czasu pracy w czerwcu? Kalendarz czerwca 2026 z najważniejszymi datami.

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?

REKLAMA

732 395,26 zł plus odsetki - tyle PFRON nakazał zwrócić pracodawcy. Chodzi o dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. Interwencja Rzecznika MŚP
27 maja 2026

PFRON nakazał zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. w kwocie 732 395,26 zł wraz z odsetkami z powodu opłacania przed przedsiębiorcę składek FUS, FUZ, FP i FGŚP po terminie. Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska, interweniuje.
Kara pieniężna – kiedy pracodawca może ukarać pracownika?
27 maja 2026

Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność porządkową pracowników. Jedną z kar porządkowych, które pracodawca może nałożyć na pracownika, jest kara pieniężna. W jakich okolicznościach możliwe jest ukaranie pracownika karą pieniężną?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA