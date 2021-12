Urlop na żądanie - fakty i mity

Zasiłek chorobowy, macierzyński i zwolnienie lekarskie czekają zmiany od 2022 roku. To prawdziwa rewolucja w ZUS. Co z zaległościami składkowymi? Jak zmieniają się okresy zasiłkowe? Ile od 2022 r. trwa zasiłek po ustaniu ubezpieczenia?

Prawo do bycia offline i praca zdalna w Kodeksie pracy

Prawo do bycia offline i praca zdalna w Kodeksie pracy to tematy Interpelacji nr 28478 skierowanej do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Czy w Polsce trwają prace nad wprowadzeniem prawa do bycia offline dla pracowników? Co z regulacją pracy zdalnej w Kodeksie pracy?