Urlop bezpłatny 2025 – podstawa prawna, wniosek

Urlop bezpłatny 2025 – jaka jest podstawa prawna do skorzystania z tego rodzaju urlopu? Czy trzeba wykorzystać urlop wypoczynkowy przed urlopem bezpłatnym? Czy można pracować w trakcie urlopu bezpłatnego? Jak złożyć wniosek?

Urlop bezpłatny – podstawa prawna

Urlop bezpłatny uregulowany jest w art. 174 Kodeksu pracy. Nazywany jest urlopem bezpłatnym, ponieważ za czas tego urlopu nie przysługuje wynagrodzenie. W celu skorzystania z tego rodzaju urlopu składa się wniosek do pracodawcy lub działu kadr.

Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy

Urlop bezpłatny to uprawnienie pracownicze zapisane w Kodeksie pracy. Mogą więc z niego korzystać osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy. Pracownik może w każdym czasie złożyć wniosek o taki urlop. Nie musi mieć wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Należy jednak mieć na uwadze, że za czas przebywania na urlopie bezpłatnym nie nabywa się prawa do urlopu wypoczynkowego.

Przykład Pracownica przebywała 6 miesięcy na urlopie bezpłatnym. Po powrocie do pracy urlop wypoczynkowy pomniejsza się w sposób proporcjonalny o czas niewykonywania pracy w danym roku kalendarzowym czyli o 1/2.

Urlop bezpłatny a inna praca

W kontekście zasad udzielania urlopu bezpłatnego należy zwrócić uwagę na charakter tego urlopu. Jest to inny rodzaj urlopu niż wypoczynkowy. Nie ma więc znaczenia czy pracownik, który decyduje się na urlop bezpłatny, zamierza w tym czasie wypoczywać, czy wykonywać inne czynności. Dopuszczalna jest także praca zarobkowa, np. sezonowo zbieranie i sprzedaż truskawek.

Kodeks pracy:

Art. 1741 § 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Wymiar urlopu bezpłatnego

Co ciekawe, nie ma ustalonego wymiaru urlopu bezpłatnego. Uznaje się, że może on na pewno trwać dłużej niż 3 miesiące. Domniemanie to wywodzi się m.in. z art. 174 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracodawca ma możliwość odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego trwającego dłużej niż 3 miesiące.

Wniosek o urlop bezpłatny

Aby móc skorzystać z urlopu bezpłatnego, należy złożyć stosowny wniosek. Dokument musi być w formie pisemnej. Nie ma konieczności przedstawiania w nim uzasadnienia chęci skorzystania z urlopu. Warto jednak go uargumentować, chociażby ustanie w celu utrzymania dobrych stosunków z pracodawcą. Pracodawca nie ma obowiązku zgadzania się na ten urlop. Nie musi nawet uzasadniać swojej odmowy. Natomiast w trakcie urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z danym pracownikiem.

Ważne Czas urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy, a więc okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Co więcej, pracownik nie podlega w tym czasie ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

