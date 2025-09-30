Ekstra urlop z pełnym wynagrodzeniem w 2025 - 8 dni dla kobiet, 12 dla mężczyzn. Wystarczy jedna formalność! Mało kto o tym wie
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że prawo pracy przewiduje dodatkowe dni wolne od pracy dla osób, które podejmują się pewnej niezwykle ważnej czynności. Wystarczy pamiętać o jednej formalności, a można zyskać nawet kilkanaście dni płatnego wolnego w ciągu roku. Przepisy jasno wskazują komu należą się dodatkowe dni urlopu.
- Dwa dni wolnego za oddanie krwi
- Kobiety i mężczyźni – ile dodatkowego urlopu można zyskać?
- Dlaczego warto planować dodatkowy urlop z wyprzedzeniem?
Dwa dni wolnego za oddanie krwi
Przepisy jasno wskazują – osobie, która oddaje krew, przysługują dwa dni pełnopłatnego zwolnienia z pracy – w dniu oddania krwi i w dniu następnym.
Gwarantuje to ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681, z późn. zm.). Najważniejsze zapisy - art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy mówi, że:
- pracownikowi, który oddaje krew, przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi,
a także w dniu następnym,
- zachowuje on w tym czasie prawo do wynagrodzenia (tak jak podczas urlopu wypoczynkowego).
Od kwietnia 2023 przepisy zostały doprecyzowane – teraz wolne przysługuje wszystkim pracownikom, niezależnie od rodzaju umowy (wcześniej dotyczyło to tylko dawców z tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi). Aby skorzystać z przywileju, wystarczy przedstawić pracodawcy zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa.
Kobiety i mężczyźni – ile dodatkowego urlopu można zyskać?
Kobieta może oddać krew maksymalnie 4 razy w roku, co daje 8 dodatkowych dni wolnego,
Mężczyzna – do 6 razy w roku, czyli nawet 12 dni wolnego.
To ile razy w ciągu roku można oddać krew reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi oraz oddzielania jej składników (Dz.U. 2017 poz. 1741)
Wolne dni jest płatne tak samo jak urlop wypoczynkowy i nie jest od niego odliczane.
Dlaczego warto planować dodatkowy urlop z wyprzedzeniem?
Ważne jest, aby zamiar oddania krwi zgłosić wcześniej, dzięki czemu pracodawca może odpowiednio ułożyć grafik. Zyskuje na tym nie tylko dawca, ale i cały zespół, bo unika się nagłych braków kadrowych.
Oddanie krwi to nie tylko przywilej dla pracownika, ale przede wszystkim realna pomoc innym. W Polsce co roku potrzebne są setki tysięcy jednostek krwi, a każdy dawca ratuje życie i zdrowie pacjentów. Według danych Narodowego Centrum Krwi, w 2024 roku w Polsce oddano ponad 1,5 mln jednostek krwi, a aktywnych dawców było ponad 651 tys. To przykład aktywności społecznej, która nie tylko ratuje życie, ale też daje pracownikom realne przywileje w pracy.
