Urlop opiekuńczy w 2024 r. To wyjście w przypadku konieczności opieki nad osobą bliską

Urlop opiekuńczy to uprawnienie pracownicze, które pojawiło się w Kodeksie pracy w kwietniu 2023 r. Pracownik ma prawo do urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia opieki osobom najbliższym, które wymagają opieki z poważnych względów medycznych. Co mówią przepisy regulujące urlop opiekuńczy obowiązujące w 2024 r.? Czy urlop opiekuńczy niewykorzystany w 2023 r. przechodzi na 2024 r.? Wyjaśniamy.

