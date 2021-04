Wypadek przy pracy rolniczej - jak zgłosić?

Jak krok po kroku zgłosić wypadek przy pracy rolniczej?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej można dokonać bez wizyty w siedzibie Placówki Terenowej czy Oddziału Regionalnego.

Przed przystąpieniem do zgłoszenia wypadku prosimy o zapoznanie z zamieszczonymi niżej informacjami.

Wypadek przy pracy rolniczej

1. Jakie zdarzenie kwalifikujemy jako wypadek przy pracy rolniczej?

– dokładne informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/definicja-wypadku/

2. Kiedy zgłosić wypadek?

– wypadek zgłaszamy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

Jak zgłosić wypadek?

3. Kto i jak może zgłosić wypadek?

– zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zalecane jest zgłaszanie telefoniczne, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Gdzie zgłosić wypadek?

4. Gdzie zgłosić wypadek i jakie informacje należy podać?

– wypadek przy pracy należy zgłosić do Placówki Terenowej KRUS, w której poszkodowany jest ubezpieczony. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/

Zakres informacji, które należy podać przy zgłoszeniu określono w formularzu Zgłoszenia wypadku (link do formularza). Jeśli zdecydujecie się Państwo zgłosić wypadek pocztą prosimy o przesłanie wypełnionego druku. Wyjaśnienia co i gdzie wpisać znajdziecie po adresem:(link do formularza)

Prośba o podanie telefonu i e-mail do kontaktu z Państwem. Umożliwi to pracownikowi KRUS niezwłoczne ustalenie terminu oględzin i przesłuchania poszkodowanego i świadków wypadku.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną lub e-mail do Placówki Terenowej KRUS.

Obowiązki związane z wypadkiem przy pracy rolniczej

5. O czym trzeba pamiętać zgłaszając wypadek?

– osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,

udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,

wskazać świadków wypadku,

zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,

udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Procedura po zgłoszeniu wypadku

6. Jak będzie wyglądało dalsze procedowanie sprawy?

– na podstawie danych zawartych w formularzu Zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, skontaktuje się z Państwem pracownik KRUS, który będzie prowadzić postępowanie powypadkowe, mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku. W ramach prowadzonych działań, konieczne będzie m.in. dokonanie oględzin miejsca zdarzenia oraz przesłuchanie poszkodowanego i świadków zdarzenia, co wymagać będzie Państwa zgody na wejścia pracownika KRUS na teren gospodarstwa rolnego. Po zebraniu niezbędnych dowodów, pracownik KRUS przygotuje Protokół powypadkowy, który stanowić będzie podstawę do przyznania, lub nie jednorazowego odszkodowania powypadkowego. Protokół powypadkowy zostanie przesłany do osoby poszkodowanej (wnioskodawcy) pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny.