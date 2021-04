Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Od 1 kwietnia 2021 r. zmieniła się wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ile wynosi nowa składka wypadkowa?

Nowa stawka składki wypadkowej dotyczy przedsiębiorców zatrudniających więcej niż 9 osób (od 10 pracowników) i jej wysokość uzależniona jest od stopnia wypadkowości danego rodzaju działalności. Zawody, w których jest większe prawdopodobieństwo na wystąpienie wypadku przy pracy czyli są po prostu bardziej niebezpieczne, obejmuje wyższa składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Natomiast firmy zatrudniające do 9 pracowników płacą zawsze stałą stawkę – nie ma znaczenia rodzaj działalności. Jest to składka zryczałtowana. Wynosi ona 50% stawki maksymalnej. Najwyższa stawka (maksymalna) ustalana jest dla górnictwa. W 2021 r. nie uległa ona zmianie.

Składka wypadkowa 2021 - PKD

Zgodnie z nowym rozporządzeniem (Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków) załącznik nr 2 (dotyczący grup działalności, kategorii ryzyka i stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności) od 1 kwietnia 2021 r. przyjmuje nowe brzmienie:

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1 2 3 4 5 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 9 2,53 3 Rybactwo A-03 5 1,47 4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 11 3,06 5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 9 2,53 6 Górnictwo rud metali B-07 10 2,80 7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 6 1,73

8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 12 3,33 9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 5 1,47 10 Produkcja napojów C-11 5 1,47 11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 5 1,47 12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 6 1,73 13 Produkcja odzieży C-14 2 0,67 14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93 15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C-16 8 2,26 16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 5 1,47 17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93 18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47 19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1,47

20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 3 0,93 21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 5 1,47 22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 6 1,73 23 Produkcja metali C-24 8 2,26 24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 6 1,73 25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93 26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 5 1,47 27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 5 1,47 28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 5 1,47 29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 6 1,73 30 Produkcja mebli C-31 6 1,73

31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20 32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 5 1,47 33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 4 1,20 34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 5 1,47 35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47 36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 7 2,00 37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 5 1,47 38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 4 1,20 39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 5 1,47 40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 4 1,20

41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93 42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93 43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93 44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 4 1,20 45 Transport wodny H-50 5 1,47 46 Transport lotniczy H-51 3 0,93 47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 4 1,20 48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47 49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67 50 Informacja i komunikacja J 2 0,67 51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67

52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67 53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67 54 Wynajem i dzierżawa N-77 3 0,93 55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1,20 56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67 57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93 58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4 1,20 59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67 60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3 0,93 61 Edukacja P 3 0,93

62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20 63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93 64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 0,67

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249)

W świetle powyższej tabeli zmianie uległy niektóre składki wypadkowe dla wybranych grup działalności.

Składka wypadkowa dla górnictwa od 1 kwietnia 2021 r.

Co istotne, nie zmienia się składka wypadkowa dla górnictwa. Nadal wynosi 3,33%.

Składka wypadkowa do 9 pracowników od 1 kwietnia 2021 r.

W związku z powyższym nie ulega zmianie również składka na ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nadal wynosi więc 1,67%.

Podstawa wymiaru składki wypadkowej 2021

Podstawą wymiaru składki wypadkowej jest tak jak w przypadku składki emerytalnej i rentowej kwota odpowiadająca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. W 2021 r. kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5259,00 zł. 60% z tej sumy będzie to 3155,40 zł. Maksymalna stawka składki wypadkowej czyli 3,33% to w 2021 r. 105,08 zł. Dla małych firm stawka wynosi 1,67%, a więc 52,70 zł.

Składka wypadkowa - kto płaci?

Składkę wypadkową w całości płaci pracodawca. Nie obciąża ona pracownika. Jej wysokość ustala się na podstawie składanych do ZUS formularzy ZUS IWA.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1205)

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 489)