Którym płatnikom zmieni się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2020 r.

Cechy płatnika klasyfikujące go do danej grupy

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Od 1 kwietnia 2018 r. najwyższa stopa wynosi 3,33%, a więc połowa to 1,67% podstawy wymiaru.

Płatnik nie podlega wpisowi do rejestru REGON

Płatnik w 2019 r. podlegał wpisowi do rejestru REGON* i zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

2.

Ustalający wysokość składki wypadkowej samodzielnie, na podstawie rodzaju przeważającej działalności według PKD

Płatnik w 2019 r. podlegał wpisowi do rejestru REGON*, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób i nie składał informacji ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata