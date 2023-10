Centralna Informacja Emerytalna - już od 5 października 2023

Co to jest Centralna Informacja Emerytalna? Okazuje się, że niebawem będzie można szybko sprawdzić jaką w przyszłości otrzyma się emeryturę i ile zgromadziło się oszczędności w ZUS, KRUS, OFE, PPK czy IKZE. Nowe przepisy to prawdziwa rewolucja dla ubezpieczeń społecznych!

Centralna Informacja Emerytalna

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz.U. 2023 poz. 1941, dalej jako: ustawa) zacznie obowiązywać od 5 października 2023 r.

Ważne Centralna Informacja Emerytalna („CIE”) - wszystko w jednym miejscu Centralna Informacja Emerytalna („CIE”) zbierać będzie kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych i dzięki temu każdy obywatel będzie miał pełną i łatwo dostępną wiedzę na temat swoich oszczędności emerytalnych, bez względu na ich źródło. Nowy system to nowe miejsce kompleksowej informacji, ponieważ CIE zapewni w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE.

Jest to zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie.

Ustawa nie wprowadza zmian w zasadach gromadzenia oszczędności emerytalnych.

CIE dot. informacji z III filarów:

filar publiczny – na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony przez ZUS oraz KRUS ;

– na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony przez ; prywatny filar pracowniczy , współtworzony lub tworzony przez pracodawców – na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych ( PPK ) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych ( PPE );

, współtworzony lub tworzony przez pracodawców – na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych ( ) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych ( ); prywatny filar indywidualny – na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE).

Wysokość przyszłej emerytury

Najważniejszą usługą elektroniczną świadczoną w ramach CIE jest zapewnienie dostępu do informacji:

o posiadanych produktach emerytalnych o aktualnym stanie zgromadzonych środków emerytalnych o szacowanym wpływie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych, czyli emerytur z systemów publicznych (ZUS, w tym OFE i KRUS) o szacowanym wpływie świadczenia wypłacanego przez instytucje finansowe i inne podmioty prywatne (IKE, IKZE, PPE, PPK).

Elektroniczna dyspozycja danych

Dzięki systemowi CIE będzie możliwa aktualizacja danych osobowych poprzez dokonanie elektronicznej dyspozycji danych, które zostaną przekazane do wszystkich instytucji, w których konta ma zainteresowany.

Dane z CIE trafią do sądu czy prokuratury

W ustawie wskazano, że dane zgromadzone w CIE będą mogły być udostępniane wybranym organom państwa, m.in. sądom, prokuraturom, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, PFR S.A., Narodowemu Bankowi Polskiemu i Komisji Nadzoru Finansowego.

Jednak co ważne, dane te będą udostępniane ww. podmiotom tylko w celach analitycznych i statystycznych w formie uniemożliwiającej ich powiązanie ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.

Jak korzystać z CIE?

Ustawa reguluje dostęp do informacji o nich za pomocą strony internetowej i aplikacji na telefony komórkowe (aplikacji mobilnej), m.in. przez aplikację mObywatel.

Konieczne jest założenie profilu CIE, jest to nieodpłatne i dobrowolne.

Polski Fundusz Rozwoju Portal „PFR Portal”.

Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie funkcjonowania CIE, w tym budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE będzie Polski Fundusz Rozwoju Portal (dalej „PFR Portal”).

„PFR Portal będzie odpowiadał za prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz promocyjnym.

PFR Portal będzie obowiązany osiągnąć gotowość techniczną systemu CIE do odebrania danych od podmiotów obowiązanych i z ewidencji PPK, a ZUS i KRUS zgłosić gotowość techniczną do podłączenia do systemu CIE w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

Nadzór Ministra właściwego do spraw informatyzacji

Nadzór nad funkcjonowaniem CIE i przestrzeganiem przepisów ustawy będzie sprawował minister właściwy do spraw informatyzacji. Minister będzie uprawniony do przeprowadzania kontroli podmiotów nadzorowanych, do wzywania do usunięcia naruszenia prawa i nakładania kar pieniężnych, jak i będzie mógł także żądać wyjaśnień, informacji, danych dotyczących funkcjonowania systemu CIE.

Kiedy wchodzi w życie ustawa?

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 5 października 2023 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie po upływie 6 lub 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Pomimo tego na system trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.