Płacisz składki ZUS? Sprawdź swoje konto, bo możesz stracić tysiące złotych. Wystarczy przegapić jeden termin

Płacisz składki ZUS? Sprawdź swoje konto, bo możesz stracić tysiące złotych. Wystarczy przegapić jeden termin

24 marca 2026, 18:15
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
nadpłata składek ZUS, zwrot nadpłaconych składek, wniosek RZS-P, przedawnienie składek ZUS, składki ZUS, ubezpieczenie społeczne, zbieg tytułów ubezpieczenia, przedawnienie 5 lat
Płacisz składki ZUS? Sprawdź swoje konto, bo możesz stracić tysiące złotych. Wystarczy przegapić jeden termin
Tysiące Polaków nie wiedzą, że na ich kontach w ZUS leżą nadpłacone składki. Odzyskanie tych pieniędzy wymaga złożenia jednego wniosku – ale jest na to ściśle określony czas. Po jego upływie nadpłata przepada bezpowrotnie, a ZUS przeznacza ją na wypłatę bieżących świadczeń. Sprawdź, ile masz czasu i co musisz zrobić.

rozwiń >

Nadpłata w ZUS – skąd się bierze i dlaczego tak łatwo ją przeoczyć?

Jeśli kiedykolwiek gromadziłeś składki w ZUS, a zwłaszcza opłacałeś je jednocześnie z kilku tytułów – na przykład z etatu i działalności gospodarczej – jest spora szansa, że na Twoim indywidualnym koncie ubezpieczeniowym istnieje nadpłata, którą możesz odzyskać.

ZBIEGI TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Problem w tym, że ZUS sam z siebie tych pieniędzy nie oddaje. Bez złożenia wniosku ZUS nie podejmie decyzji o zwrocie, a jedynie zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań. Musisz pilnować właściwego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych składek, bowiem w razie jego przekroczenia składki bezpowrotnie przepadną z Twojej historii ubezpieczenia i zostaną wykorzystane przez ZUS na wypłatę bieżących świadczeń.

5 lat i ani dnia dłużej

Zgodnie z art. 24 ust. 6g ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia:

  • otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie pobranych składek;
  • opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia.

To oznacza, że zegar tyka od chwili, gdy ZUS Cię poinformował o nadpłacie - albo, jeśli tego nie zrobił, od daty zapłaty składek. Nadpłata dotycząca okresów sprzed 5 lat nie zostanie zwrócona.

Jest tu jednak pewna szansa dla ubezpieczonych. Na ZUS spoczywa obowiązek zawiadomienia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone, co wynika z art. 24 ust. 6b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli ZUS nie zawiadomił o nadpłacie, a miał taki obowiązek, termin przedawnienia w ogóle nie zaczyna biec, choć w praktyce ZUS nierzadko próbuje liczyć termin od daty wpłaty – i odmawia zwrotu.

Jak wykryć nadpłatę?

Stwierdzenie nadpłaty składek samemu może nie być łatwe. Najlepiej sprawdzić historię odprowadzania składek na swoim koncie ubezpieczonego na platformie elektronicznej PUE ZUS (eZUS) i porównać odprowadzone składki z zadeklarowanymi. Warto też zasięgnąć pomocy specjalisty kadrowo-płacowego lub księgowego w takiej analizie.

ZUS rokrocznie informuje o stanie konta ubezpieczonego, w tym o ewentualnej nadpłacie, jednakże następuje to zwykle na początku roku kalendarzowego i dotyczy składek za rok poprzedni. Nie zawsze taka informacja jest stuprocentowo pewna – jeżeli nadpłata powstała na skutek błędnego złożenia deklaracji na zawyżone składki i takie właśnie były odprowadzane, to ZUS, porównując wpłaty z deklaracjami, nadpłaty nie stwierdzi, bo kwoty będą się zgadzały.

Dlatego warto przynajmniej raz na kilka lat samodzielnie przeanalizować swoje konto – albo zlecić to komuś, kto zna się na rozliczeniach z ZUS.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty? Instrukcja krok po kroku

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek można złożyć na trzy sposoby:

  • przez Internet – na platformie PUE ZUS (eZUS), tworząc nowy wniosek oznaczony jako „Wniosek RZS-P",
  • osobiście – w dowolnej placówce ZUS,
  • pocztą tradycyjną – na formularzu RZS-P.

Wniosek nie podlega opłacie i jest rozpatrywany standardowo w okresie 30 dni.

Warto złożyć wniosek nawet wtedy, gdy nie masz pewności co do nadpłaty. Wniosek będzie podlegał analizie i ZUS zweryfikuje, czy faktycznie dokonałeś nadpłaty, czy też popełniłeś błędne obliczenia i nadpłaty nie ma, lub przysługuje ona w niższej wysokości.

Pamiętaj też, że przed złożeniem wniosku o zwrot należy złożyć korekty deklaracji rozliczeniowych, w których zostały wykazane nieprawidłowe wartości składek i odprowadzone do ZUS w takiej zawyżonej wysokości. Dopiero po ich rozliczeniu ZUS ustali saldo i wartość nadwyżki.

W przypadku prawidłowego wypełnienia wniosku i braku zastrzeżeń, ZUS zleci zwrot nadpłaty środków na konto bankowe. Jeżeli ZUS nie zwróci nadpłaty w ciągu 30 dni, zapłaci odsetki takie jak od zaległości podatkowych.

Przykład 1

Przypadek z życia wzięty: jak stracić w ZUS górę pieniędzy przez nieuwagę?

W ubiegłym roku głośna była historia przedsiębiorczyni, która na skutek błędów księgowych przez lata odprowadzała zawyżone składki. Łączna kwota nadpłaty sięgnęła ok. 350 tys. zł. Niestety, gdy sprawa wyszła na jaw, okazało się, że środki te już się przedawniły. ZUS zaś przeznaczył te pieniądze na wypłatę bieżących świadczeń. Jednocześnie - jako nadpłacone - zostały one wyksięgowane z historii ubezpieczenia oraz indywidualnego konta ubezpieczonej, a zatem nie mogą się liczyć do jej emerytury.

Przykład 2

Przykład hipotetyczny: pan Jan Nowak i odkrycie po zmianie księgowego

Weźmy pod uwagę inny, opracowany przykład. Jan Nowak prowadził działalność gospodarczą od wielu lat. Po zmianie księgowego poprosił o sprawdzenie prawidłowości odprowadzanych składek ZUS. Nie otrzymywał dotychczas informacji o nadpłacie z ZUS. Okazało się, że nowy księgowy stwierdził, że pan Jan Nowak odprowadzał za wysokie składki w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. – zawyżone o 500 zł w każdym miesiącu. Łącznie nadpłacił więc 6 tys. zł

Jan Nowak płacił składki terminowo, a były należne za poprzedni miesiąc. Gdyby informację o nadpłacie uzyskał np. 13 października 2025 r. (9 miesiąc nadpłacania), mógłby skutecznie żądać zwrotu jedynie za składki opłacone w ciągu ostatnich 5 lat. Składki za wcześniejsze miesiące byłyby już przedawnione. Straciłby bezpowrotnie zatem 4 tys. zł z nadpłaconych 6 tys. zł.

Wniosek jest prosty: im szybciej złożysz wniosek, tym więcej pieniędzy odzyskasz. Każdy miesiąc zwłoki to potencjalna strata.

Co jeszcze warto wiedzieć o nadpłacie składek w ZUS i jej odzyskaniu?

Przepisy pozwalają ZUS zatrzymać składki pobrane nienależnie, jeśli od ich wpłaty minęło 5 lat. Jednocześnie ZUS może wydawać decyzje stwierdzające niepodleganie ubezpieczeniom społecznym, sięgające 10, 15, a nawet 25 lat wstecz. Jeżeli ZUS wyda taką decyzję – oznaczającą, że składki były płacone niepotrzebnie – zapłacone w tym okresie składki nie zostają zwrócone, ale przepadają i zasilają budżet ZUS.

W efekcie obywatel traci wówczas wszystko: składki, okres ubezpieczenia oraz zaufanie do państwa. Jeśli nie zgadzasz się z odmową ZUS dotyczącą zwrotu nadpłaty – masz prawo żądać wydania decyzji, od której możesz się odwołać do sądu (na zasadach ogólnych zaskarżenia jak przy każdej decyzji ZUS). Natomiast w przypadku gdy opłacone składki zostały zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu, a były nadpłacone i ZUS je zwrócił, to zwrócona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Krótkie podsumowanie – co musisz zrobić w kwestii nadpłaty składek w ZUS? Krok po kroku

  1. Zaloguj się na PUE ZUS (eZUS) i sprawdź stan konta.
  2. Porównaj wpłaty z deklaracjami – samodzielnie lub z pomocą księgowego.
  3. Jeśli widzisz nadpłatę – złóż korektę deklaracji, a następnie wniosek RZS-P.
  4. Nie czekaj. Każdy dzień przybliża Cię do przedawnienia, po którym pieniądze znikną z Twojego konta na zawsze.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 350)

Źródło: INFOR
Kadry
Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje już ponad rok. Sprawdź, komu należy się dodatkowe 15 tygodni
24 mar 2026

Komu przysługuje dodatkowe 15 tygodni urlopu macierzyńskiego? Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje w Kodeksie pracy już ponad rok. Jak wyglądają statystyki? Czy rodzice korzystają z nowego urlopu? Ile zasiłku można otrzymać za ten czas?
Płacisz składki ZUS? Sprawdź swoje konto, bo możesz stracić tysiące złotych. Wystarczy przegapić jeden termin
24 mar 2026

Tysiące Polaków nie wiedzą, że na ich kontach w ZUS leżą nadpłacone składki. Odzyskanie tych pieniędzy wymaga złożenia jednego wniosku – ale jest na to ściśle określony czas. Po jego upływie nadpłata przepada bezpowrotnie, a ZUS przeznacza ją na wypłatę bieżących świadczeń. Sprawdź, ile masz czasu i co musisz zrobić.
Ten dzień jest świętem państwowym ale czy nowym dniem wolnym od pracy? Co z 11 lipca w 2026?
24 mar 2026

W roku 2026 r. wprawdzie 11 lipca przypada w sobotę, ale w ten dzień wiele osób pracuje. Stąd też pracownicy (w tym nasi Czytelnicy) zaczęli się już zastanawiać i pisać do redakcji czy ustanowienie tego dnia świętem państwowym oznacza jednocześnie dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy i czasami szansę na przedłużony weekend. W 2026 r. pracownicy mogliby odebrać bowiem święto wypadające w sobotę w inny dzień. Poniżej wyjaśniamy, czym jest to święto i jakie niesie za sobą konsekwencje.
Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy?
24 mar 2026

Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze? Czy okres ten będzie liczony w ZUS do emerytury? Czy to jest okres składkowy?

Przegląd najskuteczniejszych szkoleń HR dla firm. Na jakie kompetencje warto postawić w tym roku?
24 mar 2026

W środowisku, w którym zmiana stała się codziennością, dział HR nie może już pełnić roli wyłącznie administracyjnej. To właśnie tam zapadają decyzje, które decydują o sile zespołów, jakości rekrutacji i sprawności wdrażania nowych osób.

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim - kiedy można z niego skorzystać?
24 mar 2026

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim to alternatywa dla urlopu wychowawczego, który jest niepłatny. Nie każdy wie, że ma do tego prawo na gruncie przepisów Kodeksu pracy. Wystarczy złożyć wniosek do pracodawcy. Kiedy można skorzystać z niższego wymiaru czasu pracy?
Zbliża się ostateczny termin wypłaty trzynastki. Nie każdy ją otrzyma
24 mar 2026

Trzynastka jest corocznym świadczeniem przysługującym pracownikom sfery finansów publicznych. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe wynagrodzenie roczne zawsze zostanie im wypłacone. Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, w których pracownik straci prawo do tego świadczenia. Sprawdź, kogo to dotyczy.
Rekrutacja 2026: co nowego w ogłoszeniach o pracę?
23 mar 2026

Rekrutacja w 2026 roku jest nieco utrudniona: co nowego obowiązuje w ogłoszeniach o pracę? Działy HR muszą dostosować treść ofert pracy do przepisów dotyczących dyrektywy o jawności płac. Chodzi przede wszystkim o neutralne nazwy stanowisk pracy. Co to w praktyce oznacza dla kadr?

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują
23 mar 2026

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują - nagła zmiana nastąpiła w 2023 r. Ile płatny jest urlop rodzicielski? Co zmieniło się w przepisach prawa pracy?
Jawność wynagrodzeń - czy Twoja firma jest na to gotowa? [Kawa z INFORLEX]
23 mar 2026

Transparentność wynagrodzeń coraz mocniej wchodzi do praktyki firm, działów HR i codziennego zarządzania. Wokół nowych obowiązków pojawia się jednak wiele pytań, wątpliwości i obaw. Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX Jawność wynagrodzeń, podczas którego dwójka cenionych ekspertów: Katarzyna Gospodarowicz oraz Grzegorz Filipowicz wyjaśnią, co tak naprawdę oznacza jawność wynagrodzeń i jak przygotować organizację na nadchodzące zmiany.
