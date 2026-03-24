Płacisz składki ZUS? Sprawdź swoje konto, bo możesz stracić tysiące złotych. Wystarczy przegapić jeden termin

Tysiące Polaków nie wiedzą, że na ich kontach w ZUS leżą nadpłacone składki. Odzyskanie tych pieniędzy wymaga złożenia jednego wniosku – ale jest na to ściśle określony czas. Po jego upływie nadpłata przepada bezpowrotnie, a ZUS przeznacza ją na wypłatę bieżących świadczeń. Sprawdź, ile masz czasu i co musisz zrobić.

Nadpłata w ZUS – skąd się bierze i dlaczego tak łatwo ją przeoczyć?

Jeśli kiedykolwiek gromadziłeś składki w ZUS, a zwłaszcza opłacałeś je jednocześnie z kilku tytułów – na przykład z etatu i działalności gospodarczej – jest spora szansa, że na Twoim indywidualnym koncie ubezpieczeniowym istnieje nadpłata, którą możesz odzyskać.

Problem w tym, że ZUS sam z siebie tych pieniędzy nie oddaje. Bez złożenia wniosku ZUS nie podejmie decyzji o zwrocie, a jedynie zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań. Musisz pilnować właściwego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconych składek, bowiem w razie jego przekroczenia składki bezpowrotnie przepadną z Twojej historii ubezpieczenia i zostaną wykorzystane przez ZUS na wypłatę bieżących świadczeń.

5 lat i ani dnia dłużej

Zgodnie z art. 24 ust. 6g ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia:

otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie pobranych składek;

opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia.

To oznacza, że zegar tyka od chwili, gdy ZUS Cię poinformował o nadpłacie - albo, jeśli tego nie zrobił, od daty zapłaty składek. Nadpłata dotycząca okresów sprzed 5 lat nie zostanie zwrócona.

Jest tu jednak pewna szansa dla ubezpieczonych. Na ZUS spoczywa obowiązek zawiadomienia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone, co wynika z art. 24 ust. 6b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli ZUS nie zawiadomił o nadpłacie, a miał taki obowiązek, termin przedawnienia w ogóle nie zaczyna biec, choć w praktyce ZUS nierzadko próbuje liczyć termin od daty wpłaty – i odmawia zwrotu.

Jak wykryć nadpłatę?

Stwierdzenie nadpłaty składek samemu może nie być łatwe. Najlepiej sprawdzić historię odprowadzania składek na swoim koncie ubezpieczonego na platformie elektronicznej PUE ZUS (eZUS) i porównać odprowadzone składki z zadeklarowanymi. Warto też zasięgnąć pomocy specjalisty kadrowo-płacowego lub księgowego w takiej analizie.

ZUS rokrocznie informuje o stanie konta ubezpieczonego, w tym o ewentualnej nadpłacie, jednakże następuje to zwykle na początku roku kalendarzowego i dotyczy składek za rok poprzedni. Nie zawsze taka informacja jest stuprocentowo pewna – jeżeli nadpłata powstała na skutek błędnego złożenia deklaracji na zawyżone składki i takie właśnie były odprowadzane, to ZUS, porównując wpłaty z deklaracjami, nadpłaty nie stwierdzi, bo kwoty będą się zgadzały.

Dlatego warto przynajmniej raz na kilka lat samodzielnie przeanalizować swoje konto – albo zlecić to komuś, kto zna się na rozliczeniach z ZUS.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty? Instrukcja krok po kroku

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek można złożyć na trzy sposoby:

przez Internet – na platformie PUE ZUS (eZUS), tworząc nowy wniosek oznaczony jako „Wniosek RZS-P",

– na platformie PUE ZUS (eZUS), tworząc nowy wniosek oznaczony jako „Wniosek RZS-P", osobiście – w dowolnej placówce ZUS,

– w dowolnej placówce ZUS, pocztą tradycyjną – na formularzu RZS-P.

Wniosek nie podlega opłacie i jest rozpatrywany standardowo w okresie 30 dni.

Warto złożyć wniosek nawet wtedy, gdy nie masz pewności co do nadpłaty. Wniosek będzie podlegał analizie i ZUS zweryfikuje, czy faktycznie dokonałeś nadpłaty, czy też popełniłeś błędne obliczenia i nadpłaty nie ma, lub przysługuje ona w niższej wysokości.

Pamiętaj też, że przed złożeniem wniosku o zwrot należy złożyć korekty deklaracji rozliczeniowych, w których zostały wykazane nieprawidłowe wartości składek i odprowadzone do ZUS w takiej zawyżonej wysokości. Dopiero po ich rozliczeniu ZUS ustali saldo i wartość nadwyżki.

W przypadku prawidłowego wypełnienia wniosku i braku zastrzeżeń, ZUS zleci zwrot nadpłaty środków na konto bankowe. Jeżeli ZUS nie zwróci nadpłaty w ciągu 30 dni, zapłaci odsetki takie jak od zaległości podatkowych.

Przykład 1 Przypadek z życia wzięty: jak stracić w ZUS górę pieniędzy przez nieuwagę? W ubiegłym roku głośna była historia przedsiębiorczyni, która na skutek błędów księgowych przez lata odprowadzała zawyżone składki. Łączna kwota nadpłaty sięgnęła ok. 350 tys. zł. Niestety, gdy sprawa wyszła na jaw, okazało się, że środki te już się przedawniły. ZUS zaś przeznaczył te pieniądze na wypłatę bieżących świadczeń. Jednocześnie - jako nadpłacone - zostały one wyksięgowane z historii ubezpieczenia oraz indywidualnego konta ubezpieczonej, a zatem nie mogą się liczyć do jej emerytury.

Przykład 2 Przykład hipotetyczny: pan Jan Nowak i odkrycie po zmianie księgowego Weźmy pod uwagę inny, opracowany przykład. Jan Nowak prowadził działalność gospodarczą od wielu lat. Po zmianie księgowego poprosił o sprawdzenie prawidłowości odprowadzanych składek ZUS. Nie otrzymywał dotychczas informacji o nadpłacie z ZUS. Okazało się, że nowy księgowy stwierdził, że pan Jan Nowak odprowadzał za wysokie składki w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. – zawyżone o 500 zł w każdym miesiącu. Łącznie nadpłacił więc 6 tys. zł Jan Nowak płacił składki terminowo, a były należne za poprzedni miesiąc. Gdyby informację o nadpłacie uzyskał np. 13 października 2025 r. (9 miesiąc nadpłacania), mógłby skutecznie żądać zwrotu jedynie za składki opłacone w ciągu ostatnich 5 lat. Składki za wcześniejsze miesiące byłyby już przedawnione. Straciłby bezpowrotnie zatem 4 tys. zł z nadpłaconych 6 tys. zł. Wniosek jest prosty: im szybciej złożysz wniosek, tym więcej pieniędzy odzyskasz. Każdy miesiąc zwłoki to potencjalna strata.

Co jeszcze warto wiedzieć o nadpłacie składek w ZUS i jej odzyskaniu?

Przepisy pozwalają ZUS zatrzymać składki pobrane nienależnie, jeśli od ich wpłaty minęło 5 lat. Jednocześnie ZUS może wydawać decyzje stwierdzające niepodleganie ubezpieczeniom społecznym, sięgające 10, 15, a nawet 25 lat wstecz. Jeżeli ZUS wyda taką decyzję – oznaczającą, że składki były płacone niepotrzebnie – zapłacone w tym okresie składki nie zostają zwrócone, ale przepadają i zasilają budżet ZUS.

W efekcie obywatel traci wówczas wszystko: składki, okres ubezpieczenia oraz zaufanie do państwa. Jeśli nie zgadzasz się z odmową ZUS dotyczącą zwrotu nadpłaty – masz prawo żądać wydania decyzji, od której możesz się odwołać do sądu (na zasadach ogólnych zaskarżenia jak przy każdej decyzji ZUS). Natomiast w przypadku gdy opłacone składki zostały zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu, a były nadpłacone i ZUS je zwrócił, to zwrócona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Krótkie podsumowanie – co musisz zrobić w kwestii nadpłaty składek w ZUS? Krok po kroku

Zaloguj się na PUE ZUS (eZUS) i sprawdź stan konta. Porównaj wpłaty z deklaracjami – samodzielnie lub z pomocą księgowego. Jeśli widzisz nadpłatę – złóż korektę deklaracji, a następnie wniosek RZS-P. Nie czekaj. Każdy dzień przybliża Cię do przedawnienia, po którym pieniądze znikną z Twojego konta na zawsze.