Zadłużenie z tytułu składek a prawo do zasiłków - zmiany 2022

Zadłużenie z tytułu składek ZUS a prawo do zasiłków - jakie zmiany wchodzą w życie w 2022 roku? Czy opóźnienie w opłacaniu składek powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego?

Opóźnienie w opłacaniu składek a prawo do świadczeń z ZUS

Od 2022 roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z tego ubezpieczenia również wtedy, gdy opłacą składki po terminie. Jednak aby nabyć prawo do zasiłku nie mogą mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne. Nie będą już musieli składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie.

Zadłużenie z tytułu składek a prawo do zasiłków od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. osoby:

prowadzące pozarolniczą działalność,

współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

współpracujące z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i korzystającymi z ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,

duchowne, które są płatnikami składek na własne ubezpieczenia,

- nabędą prawo do zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) i świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli w dniu powstania prawa do tych świadczeń nie będą miały zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo zadłużenie nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. - 30,10 zł).

6 miesięcy na spłatę zadłużenia z tytułu składek ZUS

Jeśli całe zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to ZUS wypłaci świadczenie od dnia powstania tego prawa. Jeżeli zadłużenie zostanie uregulowane po 6 miesiącach od dnia powstania prawa do świadczenia, to świadczenie będzie przysługiwało od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia za okres przed tą datą przedawni się.