Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS przez internet

Przedsiębiorca może niejednokrotnie potrzebować zaświadczenia o tym, że nie ma zaległości w ZUS. Taka informacja jest potrzebna m.in. gdy przedsiębiorca stara się o kredyt lub startuje w przetargach publicznych. Teraz uzyska takie zaświadczenie przez internet, korzystając z serwisu Biznes.gov.pl. Usługa wydania zaświadczenia jest bezpłatna. Na dokument przedsiębiorca poczeka nie dłużej niż 7 dni.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek to jedno z najbardziej popularnych zaświadczeń, które ZUS wydaje przedsiębiorcom. Elektroniczny wniosek o takie zaświadczenie mogłeś do tej pory złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych - PUE ZUS. Teraz złożenie wniosku i odbiór zaświadczenia są możliwe także przez serwis Biznes.gov.pl.

- Na Biznes.gov.pl oferujemy już bardzo popularną usługę "niezalegania w podatkach". Dołączenie usługi "niezalegania w ZUS" przybliża nas do realizacji postulatu "cyfrowego jednego okienka". To także kolejny krok w rozwoju portalu oraz uproszczeniu życia małych i średnich przedsiębiorców – mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych systematycznie stara się udostępniać swoim klientom nowoczesne rozwiązania w zakresie świadczonych usług.

- Chcemy by jak najwięcej naszych usług było dostępnych przez internet także za pośrednictwem innych instytucji państwa i przy jak najszerszym wykorzystaniu wszelkich stron administracji publicznej. Usługi ZUS muszą być dostępne dla naszych klientów na wyciągnięcie ręki - powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Instrukcja "Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS za pośrednictwem Biznes.gov.pl" (pdf 4,1mb)

Usługę zrealizujesz w prosty sposób, w całości przez internet. Potrzebujesz jedynie Profilu Zaufanego lub e-dowodu, by zalogować się do serwisu Biznes.gov.pl. Jeśli jeszcze nie masz profilu na PUE ZUS, założysz go w jednym z kroków usługi. Dane w Twoim wniosku będą w znacznej części wypełnione, co jest dużym ułatwieniem. Należy dopisać tylko cel uzyskania zaświadczenia, liczbę egzemplarzy i miejscowość, z której składasz wniosek. Tak przygotowany dokument podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i trafi on do realizacji w ZUS.

Odpowiedź z ZUS pojawi się na Biznes.gov.pl, o czym powiadomimy Cię e-mailem lub SMS-em. Twoje zaświadczenie będzie gotowe do odebrania po zalogowaniu się do konta Biznes.gov.pl, w zakładce „Moje sprawy”. Dokument możesz też odebrać na portalu PUE ZUS, w skrzynce odbiorczej.

Usługę „Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS” zrealizujesz pod adresem: www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/proc_750-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-zus.