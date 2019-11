Prowadzenie działalności za granicą a ubezpieczenie w Polsce

Masz własną firmę w kraju i wyjeżdżasz do innego państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, aby tam ją prowadzić? Nadal możesz być ubezpieczony w Polsce.

Żeby delegować działalności i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce, czyli w państwie, w którym firma jest zarejestrowana trzeba spełnić klika warunków.

Po pierwsze, działalność za granicą można prowadzić maksymalnie przez 24 miesiące. Znaczna jej część musi się odbywać w Polsce, czyli należy np. korzystać tu z powierzchni biurowej, opłacać podatki, posiadać numer identyfikacyjny VAT, należeć do izby handlowej czy organizacji zawodowej bądź posiadać legitymację zawodową. Ponadto trzeba prowadzić działalność w Polsce przez co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem wykonywania jej za granicą. Co ważne, pracując za granicą należy zachować w Polsce infrastrukturę, która umożliwi dalsze prowadzenie działalności po powrocie. Trzeba też wykazać (np. na podstawie zawartych umów), że działalność za granicą będzie podobna do tej krajowej czyli, że praca tam wykonywana będzie w tym samym sektorze, o tym samym charakterze i to niezależnie od tego, czy będzie to praca najemna czy prowadzenie własnej firmy.

Przed wyjazdem za granicę przedsiębiorca powinien złożyć do ZUS wniosek o zaświadczenie A1. Potwierdzi ono, że w czasie pracy na własny rachunek za granicą będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Wniosek można złożyć na formularzu US-1, dostępnym na naszej stronie www.zus.pl.