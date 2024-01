Jak uzyskać ponad 60 tys. dla firmy? Masz czas od 29 stycznia do 9 lutego 2024 r.

Utrata prawa wykonywania zawodu medycznego. Czy można ujawnić przyczynę? Zakwestionowane przepisy wchodzą w życie 26 marca 2024 r., do tego czasu dobrze było ustalić czy jawność informacji zamieszczonej w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego dotyczącej przyczyny utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego jest zgodna z Konstytucją czy nie. Czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zajmuje się sprawą.