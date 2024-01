Na jakie zawody jest największy popyt - dolnośląskie 2024

Na jakie zawody jest największy popyt? Kogo brakuje na rynku pracy? Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy 2024? Poniżej odpowiedzi na pytania i analiza sytuacji na Dolnym Śląsku.

Sytuacja na rynku pracy na Dolnym Śląsku w 2024 roku

Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy jest dość umiarkowana. Tak było w 2023 roku jak i jest teraz w 2024. Oczywiście istnieją zawody deficytowe - zresztą jak we wszystkich województwach, czyli takie, w których brakuje pracowników - co jest bolączką pracodawców, ale pomimo tego istnieje znaczne zrównoważenie. Sytuacja na zachodzie Polski niemalże zawsze lepiej kształtowała się niż na południu czy wschodzie Polski, np. w województwie świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim czy podlaskim. Jak pokazują analizy z Barometru zawodów na 2024 rok sytuacja w większości zawodów pod kątem zapotrzebowania na pracowników jest coraz bardziej zrównoważona. Największe braki kadrowe da się zauważyć w kilku branżach, ale ta tendencja utrzymuje się w tych zawodach niemalże dla całej Polski, nie tylko dla województwa dolnośląskiego. Największe braki pracowników mają miejsce w takich branżach: budowalna, sektor edukacyjny, służby mundurowe czy branża opiekuńczo-medyczna. Wydaje się, że w przypadku branży budowlanej czy opiekuńczo-medycznej można to wytłumaczyć w ten sposób, że stosunkowo blisko jest granica państwa. Polacy wolą niekiedy pracować w Niemczech, gdzie choćby nawet minimalne wynagrodzenie, inne świadczenia pieniężne, jak warunki socjalne i BHP są znacznie większe niż w Polsce. Istnieje duża grupa tzw. pracowników przygranicznych.

Praca dolnośląskie - gdzie szukać?

Poniżej wykaz zawodów deficytowych, tj. takich, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy).

Przykład W takich zawodach brakuje na Dolnym Śląsku pracowników w 2024 roku: Zawody deficytowe to: elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy, fizjoterapeuci, masażyści, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych, kierowcy ciągników siodłowych, kucharze, lekarze, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pedagodzy, pielęgniarki i położne, pomoce kuchenne, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani, samodzielni księgowi, spawacze, ślusarze.

Bolesławiec - deficyt w zawodzie ceramika

Jak wynika z raportu, unikalnym zawodem deficytowym w skali województwa, ale również kraju, jest zawód ceramika przemysłowego w powiecie bolesławieckim, który słynie ze znanych na całym świecie wyrobów ceramiki stołowej i użytkowe.

Dlaczego brakuje pracowników? Jakie są przyczyny deficytowych zawodów?

Jak wskazują autorzy raportu: "Występującej luki kadrowej na regionalnym rynku pracy są niemożliwe do wypełnienia nawet z pomocą siły roboczej z zagranicy (cudzoziemców). Wśród przyczyn występujących niedoborów na rynku pracy, uczestnicy paneli wskazywali, iż powodami takiej sytuacji są brak wystarczającej liczby kandydatów do pracy (ze względu na rozwój branży, zmiany demograficzne), nie spełnianie wymagań pracodawców przez kandydatów (brak wymaganych kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego) oraz oferowane warunki pracy (wynagrodzenia, czas pracy, miejsce pracy, forma umowy). (…) Pod uwagę trzeba wziąć również zmiany gospodarcze, społeczne i geopolityczne, które w znaczny sposób kształtują rynek, m.in. starzenie się społeczeństwa oraz zmiany cywilizacyjne. Warto także podkreślić, że coraz częściej dyskutowaną kwestią stają się zawody związane z zieloną gospodarką, które nie mają przełożenia na określone przez ekspertów deficyty, ale stanowią wyzwanie dla współczesnego rynku pracy.".

Zawody zrównoważone - dolnośląskie

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców. Jeżeli chodzi o dolnośląskie to zawody zrównoważone kształtują się następująco: brukarze, cieśle, stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kelnerzy i barmani, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, robotnicy obróbki drewna i stolarze, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, szefowie kuchni, ślusarze, zaopatrzeniowcy i dostawcy.

