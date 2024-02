Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma

Nie wiesz jak powinien wyglądać wniosek o przerwy (przerwę) na karmienie dziecka piersią. Poniżej wzór pisma i wyjaśnienie najbardziej wątpliwych zagadnień związanych z karmieniem piersią.

Przerwy na karmienie piersią

Prawo pracy przewiduje szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem. Pod szczególną ochroną znajdują się pracownice w ciąży jak i te, które urodziły dziecko. Posiadają uprawnienia, które pozwalają im godzić rodzicielstwo z rozwojem i pracą zawodową. Jednym z istotnych uprawnień jest to, że pracownicy przysługują przerwy na karmienie piersią. Jest jednak co do tego wyjątek, ponieważ pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują.

Ważne Wymiar tych przerw zależy od liczby karmionych dzieci i dziennego czasu świadczenia pracy: do 4 godzin pracy dziennie przerwa nie przysługuje;

od 4 do 6 godzin przysługuje jedna przerwa;

od 6 godzin przysługują 2 przerwy. Pracownica karmiąca: dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych (30 min) przerw w pracy. Łącznie jest to 1 godzina. Co ważne, na wniosek pracownicy przerwy na karmienie piersią mogą być udzielane łącznie.

więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Łącznie jest to 1h 30 min. Tutaj również, na wniosek pracownicy przerwy na karmienie piersią mogą być udzielane łącznie. PRZERWY SĄ WLICZANE DO CZASU PRACY I SĄ PŁATNE!

Jak podkreśla PIP: W praktyce najczęściej pracownice wykorzystują przerwy na karmienie łącznie, co prowadzi do skrócenia dobowego wymiaru czasu pracy, dzięki czemu pracownica może zakończyć pracę o godzinę wcześniej (lub półtorej godziny, gdy karmi dwoje dzieci) albo rozpocząć ją odpowiednio później. Taka praktyka jest dozwolona.

Oświadczenie pracownicy dla pracodawcy o karmieniu piersią

Jak podkreśla PIP: Przerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy, na podstawie jej oświadczenia, że karmi dziecko piersią. Obowiązujące przepisy nie upoważniają pracodawcy do żądania od pracownicy przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia piersią. Nie jest wymagana zgoda pracodawcy ani co do udzielenia przerw, ani co do ich czasu. Pracownica o czasie karmienia decyduje samodzielnie.

Jeżeli jednak pojawią się uzasadnione wątpliwości pracodawcy co do prawdziwości karmienia dziecka piersią, wydaje się, że ma on prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt. W literaturze przedmiotu wskazuje się: "Prawo do korzystania z wyżej wymienionych przerw przysługuje pracownicom dopóty, dopóki karmią dziecko piersią. Na żądanie pracodawcy, od którego pracownica domaga się udzielenia zwolnienia od pracy w celu nakarmienia dziecka piersią, jest ona obowiązana przedstawić stosowne zaświadczenie lekarza.". - zob. komentarz do KP, prof. A.M. Świątkowski.

Wniosek o przerwę na karmienie piersią

Przerwy na karmienie piersią a normy czasu pracy

Przerwy na karmienie piersią nie obniżają normy czasu pracy. Przerwy te jedynie wliczają się do czasu pracy, co oznacza, że przyjmuje się, iż pracownica korzystająca z dwóch przerw, której wymiar dzienny wynosi 8 godzin, pracuje 8 godzin.

Do jakiego wieku dziecka można korzystać z przerw na karmienie piersią?

Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) nie wprowadzają żadnych przesłanek dotyczących wieku dziecka, które może być karmione piersią. Można więc uznać, że prawo do przerw w pracy przysługuje przez cały okres karmienia piersią, nawet jeżeli dziecko jest karmione piersią np. w wieku dwóch lat. Jednak jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 miesiąca. Po tym okresie uzupełniająco do końca 2. roku życia, czy nawet później, jeśli matka i dziecko tego potrzebują.

Przerwa na karmienie piersią a ½ etatu

Warto wiedzieć, że jeżeli np. pracownica karmiąca piersią jedno dziecko zatrudniona jest na 1/2 etatu w zakładzie pracy, tj. pracuje średnio 20 godzin w tygodniu i np. wykonuje pracę przez trzy dni w tygodniu po 6 godzin, w każdym dniu pracy przysługują jej dwie przerwy po 30 minut. Warto wtedy ukształtować swoją sytuację tak, aby nie pracować np. przez 5 dni w tygodniu mniej niż 4 godziny, bo wówczas przerwa nie przysługuje.

Czy karmienie piersią chroni przed zwolnieniem z pracy?

Nie, przepisy Kodeksu pracy, nie przewidują ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w związku z faktem korzystania z przerw na karmienie dziecka piersią. Jednak ważne jest to, że kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na jej zdrowie czy zdrowie dziecka karmionego.

Kary za nieudzielenie przerwy na karmienie piersią

Za nieudzielenie przerwy na karmienie piersią pracodawcy grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. W takiej sytuacji pracodawca narusza przepisy o czasie pracy i przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem.