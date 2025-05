Kiedy jest Dzień Matki? 17 uprawnień mamy w pracy [LISTA]

Kiedy jest Dzień Matki - data

W Polsce Dzień Matki obchodzony jest każdego roku 26 maja. Warto zaznaczyć, że mimo iż święto to obchodzone jest na całym świecie, data Dnia Matki zależy od danego kraju. Najwięcej państw świętuje w drugą niedzielę maja - np. USA , Austria, Australia, Brazylia, Kanada, Chorwacja, Grecja, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Turcja, Ukraina. Natomiast Dzień Matki w UK to zawsze czwarta niedziela Wielkiego Postu, w Hiszpanii - pierwsza niedziela maja, we Francji czy w Szwecji ostatnia niedziela maja (jeśli wypada wtedy Święto Zesłania Ducha Świętego to Dzień Matki przypada na pierwszą niedzielę czerwca), w Argentynie to trzecia niedziela października, a w Rosji ostatnia niedziela listopada.

Ważne Co ciekawe, Polska jako jedyny kraj obchodzi Dzień Matki 26 maja.

Dzień Matki 2025

W 2025 r. Dzień Matki czyli 26 maja wypada w poniedziałek. Warto więc odpowiednio zaplanować weekend 24-25 maja. Można wybrać się do mamy z życzeniami, zabrać mamę do restauracji, zrobić niespodziankę lub umówić się na wspólny wyjazd weekendowy.

Dzień mamy a uprawnienia matki w pracy

Święto wszystkich mam stanowi wyraz szacunku i wdzięczności za trud włożony w wychowywanie dzieci. W związku z tym warto przywołać w tym miejscu prawa, jakie przysługują wszystkim mamom w pracy. Kodeks pracy przewiduje cały dział poświęcony uprawnieniom rodzicielskim "Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem". Jakie prawa ma mama w pracy lub przyszła mama w pracy?

prawo do urlopu macierzyńskiego prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego prawo do urlopu rodzicielskiego prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego prawo do zasiłku opiekuńczego prawo do urlopu wychowawczego prawo do skrócenia wymiaru czasu pracy dla mamy uprawnionej do urlopu wychowawczego prawo do przerw na karmienia dziecka piersią prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą (jeśli nie mogą być wykonane po pracy) prawo do do 2 dni wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia prawo do urlopu okolicznościowego w przypadku ślubu dziecka prawo do urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci dziecka prawo do przedłużenia umowy do dnia porodu (gdyby umowa o pracę miała rozwiązać się w trakcie ciąży pracownicy) prawo do niewykonywania w czasie ciąży prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia prawo do wykonywania pracy w niższym wymiarze czasu pracy w czasie ciąży, np. przy komputerze prawo do odmowy wykonywania pracy w czasie ciąży w nocy i po godzinach (także mamy, które opiekują się dziećmi do 4. roku życia) prawo do odmowy wykonywania pracy w czasie ciąży poza stałym miejscem pracy i w systemie przerywanego czasu pracy (także mamy, które opiekują się dziećmi do 4. roku życia)

Inne uprawnienia matek

Spoza prawa pracy można wymienić jeszcze wiele innych uprawnień, z których mogą korzystać mamy. Warto wymienić kilka z nich: