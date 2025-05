1 czerwca Dzień Dziecka. Czy dzieci mogą pracować?

rozwiń >

Wspólnie dla dzieci. Porozumienie RPO i RPD

Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzeczniczka Praw Dziecka podpisali porozumienie w sprawie powołania grupy roboczej ds. koordynacji działań instytucjonalnych w obszarze ochrony praw dziecka. W spotkaniu, które odbyło się 13 maja 2025 r. w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka wzięli udział RPO Marcin Wiącek, ZRPO Adam Krzywoń, RPD Monika Horna-Cieślak i ekspert-społeczny zastępca RPD Jan Gawroński.

REKLAMA

Autopromocja

Celem porozumienia jest podejmowanie działań mających na celu wymianę informacji, wypracowywanie dobrych praktyk oraz udzielanie wzajemnego wsparcia merytorycznego pomiędzy Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich a Biurem Rzecznika Praw Dziecka. Powołana grupa robocza będzie koordynowała i wzmacniała merytoryczne działania podejmowane przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze praw dziecka. Grupa będzie pełniła też funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie praw dziecka określonych w Konwencji oraz stanowiła platformę porozumiewawczą dla Biura RPO i Biura RPD w zakresie węzłowych zagadnień ochrony praw dzieci, jakie ujawniają się na poziomie generalnym bądź w sprawach indywidualnych zgłoszonych we wnioskach skierowanych do obu Rzeczników lub do jednego z nich.

Ważne Do obszarów merytorycznych działania grupy roboczej należą zagadnienia: pieczy zastępczej, wspierania i resocjalizacji nieletnich, świadczeń alimentacyjnych, kontaktów dzieci z najbliższymi, wsparcia dzieci z doświadczeniem uchodźstwa lub migracji, wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, przeciwdziałania nierównemu traktowaniu małoletnich.

Stałe zatrudnianie dzieci jest zakazane

Zgodnie z Konstytucją RP, stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania dzieci określa ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277, dalej jako: KP). Najważniejsze jest jednak to, aby nie doszło wyzysku dziecka, demoralizacji czy naruszenia obowiązku szkolnego. To nauka ma pierwszeństwo przed pracą, jednak możliwe są takie sytuacje, że praca jest elementem procesu kształcenia (np. w zakresie przyuczenia do wykonywania nauki zawodu przez młodocianego).

Ważne W Polsce obowiązują liczne akty prawa międzynarodowego czy europejskiego, które regulują pracę dzieci. Jednym z takich aktów jest: Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych.

Dzieci w wieku od 13 do 16 roku życia i poniżej 13 roku życia - zatrudnianie

Przepis art. 22 KP wskazuje na zdolność pracowniczą, która przysługuje osobom o co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych, czyli odnosi się do osób, które ukończyły 13 lat. Dziecko w wieku od 13. do 16. roku życia może zatem zawrzeć umowę o pracę. Jeżeli jednak chodzi o dzieci do lat 13, to należy przyjąć, że możliwy jest udział takiego dziecka w określonych rodzajach działalności. Zawiera się umowę na udział dziecka (do lat 13) w określonych przejawach aktywności, przy czym stroną tej umowy jest przedstawiciel ustawowy lub opiekun dziecka. Również w tym przypadku wymagane jest zezwolenie inspektora pracy.

Wyjątkowa dopuszczalność pracy dzieci

W KP określone są przesłanki zatrudniania dzieci. Przepisy nie są rozbudowane ale należy przygotować dużą ilość dokumentów, a w całym procesie decyzyjnym bierze udział kilka podmiotów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do ukończenia przez dziecko 16 roku życia jest możliwe jego zatrudnianie. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko jest jednak dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotów wykonujących danego rodzaju działalność, tj.:

działalność kulturalną ,

, działalność artystyczną ,

, działalność sportową ,

, działalność reklamową.

Aby dziecko mogło być legalnie zatrudnione wymagana jest uprzedniej zgody:

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, zezwolenie właściwego inspektora pracy.

Jakie dokumenty należy złożyć do inspektora pracy, aby zatrudnić dziecko?

Do wniosku o zatrudnienie dziecka, który składa się do inspektora pracy, należy dołączyć:

pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu - opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Co powinno zawierać zezwolenie inspektora pracy?

Zezwolenie przybiera formę decyzji administracyjnej, do której mają zastosowanie przepisy KPA. Odwołanie od decyzji inspektora pracy rozpoznaje okręgowy inspektor pracy, od którego decyzji można wnieść z kolei skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zezwolenie inspektora pracy, które określa, że dziecko może wykonywać pracę zarobkować powinno zawierać:

dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna;

oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność, który ma zatrudniać dziecko;

określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko;

określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych;

inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

Zezwolenie inspektora pracy

Właściwy inspektor pracy wydaje zezwolenie na pracę dziecka na wniosek podmiotu mającego zatrudnić dziecko. Mając na uwadze dobro dziecka, występują dwie sytuacje, w których inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia:

jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka;

jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

Brak zezwolenia przedstawiciela ustawowego lub inspektora pracy przed nawiązaniem umowy z dzieckiem prowadzi do nieważności takiej umowy na podstawie art. 58 § 1 KC.

Czy inspektor pracy może cofnąć zezwolenie na pracę dziecka?

Tak, oczywiście inspektor pracy może cofnąć zezwolenie na pracę dziecka, ponieważ najważniejsze jest dobro dziecka, a w szczególności jego zdrowie (w tym psychiczne), życie a także obowiązek szkolny. Inspektor pracy cofa zezwolenie na pracę dziecka, jeżeli zawnioskuje o to przedstawiciel ustawowy lub opiekun dziecka. Ponadto inspektor cofa zezwolenie z urzędu, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów w sprawie zatrudniania dzieci

Zgodnie z art. 283 § 2 pkt 9 KP, kto bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.