Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
Zatrudnianie pracowników na część etatu to dla wielu firm klucz do elastyczności. Jednak rozliczanie ich czasu pracy budzi znacznie więcej kontrowersji niż w przypadku pracowników pełnoetatowych. Kluczowym wyzwaniem jest prawidłowe ustalenie momentu, w którym pracownikowi zaczyna przysługiwać dodatek za nadgodziny. Błędne zapisy lub ich brak w umowie o pracę mogą narazić pracodawcę na roszczenia ze strony pracowników lub problemy w razie kontroli przez PIP.
- Godziny ponadwymiarowe a nadliczbowe – kluczowa różnica
- Obowiązkowy zapis w umowie – jak go sformułować?
- Jak ustalić limit nadgodzin? Swoboda stron i orzecznictwo
- Wynagrodzenie i dodatki: 50% czy 100%?
- A co w sytuacji, gdy zapisu o godzinach nadliczbowych w umowie nie będzie? Rozbieżności w orzecznictwie krajowym i unijnym
- Podsumowanie dla pracodawcy
Godziny ponadwymiarowe a nadliczbowe – kluczowa różnica
W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu rozróżniamy dwa rodzaje godzin pracy poza ustalonym w umowie wymiarem:
- Godziny ponadwymiarowe: praca powyżej wymiaru określonego w umowie, ale poniżej ogólnozakładowej normy czasu pracy (zazwyczaj 8 godzin na dobę),
- Godziny nadliczbowe: praca powyżej powszechnie obowiązujących norm czasu pracy (8 godzin na dobę lub przeciętnie 40 godzin w tygodniu).
Zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy, strony są zobowiązane ustalić w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do otrzymania, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatku jak za nadgodziny.
Obowiązkowy zapis w umowie – jak go sformułować?
Brak określenia tzw. "limitu godzin" w umowie niepełnoetatowca jest jednym z najczęstszych błędów. Jeśli w umowie zabraknie takiego zapisu, istnieje ryzyko, że powstanie spór co do tego, czy pracownik jest uprawniony do dodatku (50% lub 100%) po przekroczeniu 8. godziny pracy w danym dniu czy już wcześniej.
Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu (6h dziennie). Strony ustalają, że dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje po przekroczeniu 6. godziny pracy w ciągu doby.
W takim scenariuszu:
- Praca do 6. godziny – wynagrodzenie podstawowe.
- Praca w 7 i 8 godzinie - godziny ponadwymiarowe płatne z dodatkiem 50% lub 100% (na podstawie zapisu w umowie),
- Praca powyżej 8. godziny –nadgodziny płatne z dodatkiem 50% lub 100% (z mocy prawa).
Ewentualnie:
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu (4h dziennie). Strony ustalają, że dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje po przekroczeniu 4. godziny pracy w ciągu doby.
W takim scenariuszu:
- Praca do 4. godziny – standardowe wynagrodzenie.
- Praca w 5. I 6 godzinie – godziny ponadwymiarowe (płatne w stand wynagrodzeniem, bez dodatku).
- Praca w 7 i 8 godzinie - godziny ponadwymiarowe płatne z dodatkiem 50% lub 100% (na podstawie zapisu w umowie).
- Praca powyżej 8. godziny –nadgodziny płatne z dodatkiem 50% lub 100%.
Jak ustalić limit nadgodzin? Swoboda stron i orzecznictwo
Przepisy nie precyzują, jak konkretnie ma wyglądać ten limit. Może być on określony:
- Dobowo (np. "po 6. godzinie pracy"),
- Tygodniowo (np. "po przekroczeniu średnio 30 godzin w tygodniu"),
- Miesięcznie (np. "po przekroczeniu 120 godzin w miesiącu").
Ważne jest jednak, aby limit ten był wyższy niż wymiar etatu pracownika, ale niższy niż ustawowa norma (8h/dobę, średnio 40h/tydzień).
Wynagrodzenie i dodatki: 50% czy 100%?
Zasady wypłaty dodatków u niepełnoetatowców są tożsame z ogólnymi zasadami:
- 100% dodatku – za pracę w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, a także za nadgodziny wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej.
- 50% dodatku – za pracę w każdym innym dniu.
Należy pamiętać, że za każdą godzinę pracy (zarówno ponadwymiarową, jak i nadliczbową) pracownikowi zawsze przysługuje normalne wynagrodzenie.
A co w sytuacji, gdy zapisu o godzinach nadliczbowych w umowie nie będzie? Rozbieżności w orzecznictwie krajowym i unijnym
Jeśli umowa nie określa limitu godzin, dodatki za nadgodziny przysługują zazwyczaj dopiero po przekroczeniu pełnych norm kodeksowych (czyli po 8. godzinie pracy). Takie stanowisko do tej pory dominowało w orzecznictwie Sądu Najwyższego (np. wyrok z 9.07.2008 r., I PK 315/07; postanowienie z 27.03.2012 r., III PK 77/11 oraz uchwała SN z 4.04.2014 r., I PK 249/13).
Niemniej, z uwagi na najnowsze orzecznictwo TSUE (wyroki z dnia 19.10.2023 r., C-660/20 oraz z 29.07.2024 r., C-184/22 i C-185/22) takie podejście może być już bardzo ryzykowne i prawdopodobnie dojdzie do zmiany linii orzeczniczej w tym obszarze.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ostatnich wyrokach wskazał, że przepisy krajowe, które uzależniają wypłatę dodatku za nadgodziny od tej samej liczby godzin pracy dla pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych, mogą prowadzić do mniej korzystnego traktowania pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i wskazał na potrzebę ich korekty.
Podsumowanie dla pracodawcy
Aby uniknąć ryzyk prawnych i wątpliwości przy rozliczaniu niepełnoetatowców:
- Zweryfikuj treści umów: sprawdź, czy każdy pracownik zatrudniony na część etatu ma w umowie określony limit godzin oraz zapis o rozliczaniu godzin ponadwymiarowych/nadgodzin.
- Ewidencjonuj czas pracy: w systemach kadrowych rozróżniaj wyjścia prywatne, godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe.
- Planuj z wyprzedzeniem: Jeśli wiesz, że pracownik zatrudniony na 1/2 etatu będzie pracował stale po 6 godzin, rozważ zwiększenie mu wymiaru etatu – może to być bardziej opłacalne niż wypłacanie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)
- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2008 r. (I PK 315/07)
- Postanowienie Sądu Najwyższego z 27.03.2012 r., III PK 77/11
- Uchwała Sądu Najwyższego z 4.04.2014 r., I PK 249/13
- Wyrok TSUE z dnia 19.10.2023 r., C-660/20
- Wyroki TSUE z dnia 9.07.2024 r., C-184/22 i C-185/22
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA