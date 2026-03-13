REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców

Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 marca 2026, 14:55
Marta Dębiak-Bartosewicz
Radca prawny i wspólnik w kancelarii Bąk i Dębiak Kancelaria Radców Prawnych
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
Rozliczanie nadgodzin u pracownika zatrudnionego na część etatu. Poradnik dla pracodawców
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zatrudnianie pracowników na część etatu to dla wielu firm klucz do elastyczności. Jednak rozliczanie ich czasu pracy budzi znacznie więcej kontrowersji niż w przypadku pracowników pełnoetatowych. Kluczowym wyzwaniem jest prawidłowe ustalenie momentu, w którym pracownikowi zaczyna przysługiwać dodatek za nadgodziny. Błędne zapisy lub ich brak w umowie o pracę mogą narazić pracodawcę na roszczenia ze strony pracowników lub problemy w razie kontroli przez PIP.

rozwiń >

Godziny ponadwymiarowe a nadliczbowe – kluczowa różnica

W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu rozróżniamy dwa rodzaje godzin pracy poza ustalonym w umowie wymiarem:

REKLAMA

REKLAMA

  1. Godziny ponadwymiarowe: praca powyżej wymiaru określonego w umowie, ale poniżej ogólnozakładowej normy czasu pracy (zazwyczaj 8 godzin na dobę),
  2. Godziny nadliczbowe: praca powyżej powszechnie obowiązujących norm czasu pracy (8 godzin na dobę lub przeciętnie 40 godzin w tygodniu).

Zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy, strony są zobowiązane ustalić w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do otrzymania, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatku jak za nadgodziny.

Obowiązkowy zapis w umowie – jak go sformułować?

Brak określenia tzw. "limitu godzin" w umowie niepełnoetatowca jest jednym z najczęstszych błędów. Jeśli w umowie zabraknie takiego zapisu, istnieje ryzyko, że powstanie spór co do tego, czy pracownik jest uprawniony do dodatku (50% lub 100%) po przekroczeniu 8. godziny pracy w danym dniu czy już wcześniej.

Przykład

Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu (6h dziennie). Strony ustalają, że dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje po przekroczeniu 6. godziny pracy w ciągu doby.

W takim scenariuszu:

REKLAMA

  • Praca do 6. godziny – wynagrodzenie podstawowe.
  • Praca w 7 i 8 godzinie - godziny ponadwymiarowe płatne z dodatkiem 50% lub 100% (na podstawie zapisu w umowie),
  • Praca powyżej 8. godziny –nadgodziny płatne z dodatkiem 50% lub 100% (z mocy prawa).

Ewentualnie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu (4h dziennie). Strony ustalają, że dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje po przekroczeniu 4. godziny pracy w ciągu doby.

W takim scenariuszu:

  • Praca do 4. godziny – standardowe wynagrodzenie.
  • Praca w 5. I 6 godzinie – godziny ponadwymiarowe (płatne w stand wynagrodzeniem, bez dodatku).
  • Praca w 7 i 8 godzinie - godziny ponadwymiarowe płatne z dodatkiem 50% lub 100% (na podstawie zapisu w umowie).
  • Praca powyżej 8. godziny –nadgodziny płatne z dodatkiem 50% lub 100%.

Jak ustalić limit nadgodzin? Swoboda stron i orzecznictwo

Przepisy nie precyzują, jak konkretnie ma wyglądać ten limit. Może być on określony:

  • Dobowo (np. "po 6. godzinie pracy"),
  • Tygodniowo (np. "po przekroczeniu średnio 30 godzin w tygodniu"),
  • Miesięcznie (np. "po przekroczeniu 120 godzin w miesiącu").

Ważne jest jednak, aby limit ten był wyższy niż wymiar etatu pracownika, ale niższy niż ustawowa norma (8h/dobę, średnio 40h/tydzień).

Wynagrodzenie i dodatki: 50% czy 100%?

Zasady wypłaty dodatków u niepełnoetatowców są tożsame z ogólnymi zasadami:

  • 100% dodatku – za pracę w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, a także za nadgodziny wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej.
  • 50% dodatku – za pracę w każdym innym dniu.

Należy pamiętać, że za każdą godzinę pracy (zarówno ponadwymiarową, jak i nadliczbową) pracownikowi zawsze przysługuje normalne wynagrodzenie.

A co w sytuacji, gdy zapisu o godzinach nadliczbowych w umowie nie będzie? Rozbieżności w orzecznictwie krajowym i unijnym

Jeśli umowa nie określa limitu godzin, dodatki za nadgodziny przysługują zazwyczaj dopiero po przekroczeniu pełnych norm kodeksowych (czyli po 8. godzinie pracy). Takie stanowisko do tej pory dominowało w orzecznictwie Sądu Najwyższego (np. wyrok z 9.07.2008 r., I PK 315/07; postanowienie z 27.03.2012 r., III PK 77/11 oraz uchwała SN z 4.04.2014 r., I PK 249/13).

Niemniej, z uwagi na najnowsze orzecznictwo TSUE (wyroki z dnia 19.10.2023 r., C-660/20 oraz z 29.07.2024 r., C-184/22 i C-185/22) takie podejście może być już bardzo ryzykowne i prawdopodobnie dojdzie do zmiany linii orzeczniczej w tym obszarze.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ostatnich wyrokach wskazał, że przepisy krajowe, które uzależniają wypłatę dodatku za nadgodziny od tej samej liczby godzin pracy dla pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych, mogą prowadzić do mniej korzystnego traktowania pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i wskazał na potrzebę ich korekty.

Podsumowanie dla pracodawcy

Aby uniknąć ryzyk prawnych i wątpliwości przy rozliczaniu niepełnoetatowców:

  1. Zweryfikuj treści umów: sprawdź, czy każdy pracownik zatrudniony na część etatu ma w umowie określony limit godzin oraz zapis o rozliczaniu godzin ponadwymiarowych/nadgodzin.
  2. Ewidencjonuj czas pracy: w systemach kadrowych rozróżniaj wyjścia prywatne, godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe.
  3. Planuj z wyprzedzeniem: Jeśli wiesz, że pracownik zatrudniony na 1/2 etatu będzie pracował stale po 6 godzin, rozważ zwiększenie mu wymiaru etatu – może to być bardziej opłacalne niż wypłacanie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2008 r. (I PK 315/07)
  • Postanowienie Sądu Najwyższego z 27.03.2012 r., III PK 77/11
  • Uchwała Sądu Najwyższego z 4.04.2014 r., I PK 249/13
  • Wyrok TSUE z dnia 19.10.2023 r., C-660/20
  • Wyroki TSUE z dnia 9.07.2024 r., C-184/22 i C-185/22
oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy?
Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy?
Wielkie zamieszanie po zmianie przepisów o stażu pracy. Jak wypłacać nagrody jubileuszowe?
Wielkie zamieszanie po zmianie przepisów o stażu pracy. Jak wypłacać nagrody jubileuszowe?
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
13 mar 2026

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
Senat przyjął PIP. Decyzje inspektora "na przyszłość" budzą spory
13 mar 2026

Senat przyjął w czwartek reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk ocenił dla PAP, że reforma zmierza w dobrym kierunku i jest rozwiązaniem kompromisowym. Zaznaczył jednak, że niektóre przepisy mogą być kontrowersyjne.
13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? [Terminy]
12 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.

REKLAMA

Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
12 mar 2026

W środę 11 marca 2026 r. Sejm uchwalił kontrowersyjną reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Teraz prace nad ustawą prowadzone są w Senacie.
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
12 mar 2026

Została już ujawniona informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Chodzi o nowelizację, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.). Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r. a nowe przepisy niebawem w mocy! Na co powinny przygotować się firmy i spółki?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
12 mar 2026

Osoby w wieku przedemerytalnym starają się oszczędzać dodatkowe pieniądze na czas emerytury. Odkładana kwota zależy od zarobków. Sprawdź, gdzie osoby 50+ trzymają swoje oszczędności.
Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
12 mar 2026

Stażowe – podpowiadamy co trzeba wiedzieć, żeby skutecznie odebrać dokument z ZUS i skorzystać z przywilejów jakie daje zaliczenie okresów zatrudnienia czy prowadzenia JDG - do stażu pracy.

REKLAMA

Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy
12 mar 2026

Z badań wynika, że pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Różnorodność, włączająca kultura organizacyjna, zrozumienie i odpowiedzialne zarządzanie zespołami stają się w 2026 roku jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców. Czym jest prawdziwie inkluzywne miejsce pracy, jak postrzegają je Polacy i jak pracodawcy mogą dostosować strategie do zróżnicowanych potrzeb pracowników?
Więcej bezrobotnych w Polsce. Spokojnie, to tylko zmiana zasad rejestracji – uspokaja szefowa MRPiPS
13 mar 2026

W lutym br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób, czyli o 109,6 tys. osób więcej, niż na koniec lutego 2025 r. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skomentowała wyższą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych - jej zdaniem w znacznej mierze to efekt zmian ustawowych.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA