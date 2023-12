Ruchomy czas pracy 2024 - o to kilka wątpliwości: Na czym polega ruchomy system czasu pracy? W jaki sposób wprowadzić ruchomy czas pracy? Czym się różni ruchomy czas pracy od równoważnego? Czy pracownik może rozpoczynać pracę o różnych godzinach?

Ruchomy czas pracy 2024 - różne godziny rozpoczynania pracy

Ruchomy czas pracy jest uregulowany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, dalej jako: KP).

Tak jak w 2023 r. tak i w 2023 r. będą obowiązywała przepisy dotyczące ruchomego czasu pracy. Są one jednak ogólne, ponieważ to w dużej mierze pracownik a czasami pracodawca decydują jak będzie się kształtował czas pracy. Ustawodawca daje jedynie kilka wytycznych w tym zakresie.

Co oznacza sformułowanie ruchomy czas pracy i jak należy układać godziny pracy? Ruchomy czas pracy jest formą elastycznego czasu pracy, ponieważ może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy. Oczywiście ma się to odbywać w dniach, które zgodnie z tym rozkładem tego ruchomego czasu pracy są dla pracowników dniami pracy. Ruchomy czas pracy to jedna z najbardziej pożądanych wśród pracownik metod organizacji czasu pracy. Taki system czasu pracy daję pracownikowi możliwość godzenia obowiązków rodzinnych (np. zaprowadzenie dziecka do przedszkola) z obowiązkami zawodowymi.

Przedział godzin rozpoczynania pracy

Istotą ruchomego czasu pracy jest również to, że rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.

Przykład Przepis art. 140 zn. 1 KP pozwala stosować ruchomy czas pracy w dwóch odmianach: jako ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników;

jako określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę. W praktyce jest to najczęściej od 1 do 3 godzin, np. 7:00 – 10:00. To najbardziej popularna i atrakcyjna dla pracowników formuła. Pracownik kończy pracę, gdy przepracuje tyle godzin, ile wynika z obowiązującego go dobowego wymiaru czasu pracy (np. przy pełnym wymiarze – po 8 godzinach pracy). To powoduje, że w ciągu tygodnia pracownik może kończyć pracę w różnych godzinach.

Prawo do odpoczynku a ruchomy czas pracy

Bardzo ważne jest to, że należy tak kształtować czas pracy przy ruchomym czasie pracy, aby nie doszło do zaburzenia pracy i odpoczynku. Musi być zachowane 11 godzin dobowego odpoczynku i 35 godzin tygodniowego odpoczynku. Zatem wykonywanie pracy w ruchomym systemie czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa. W konsekwencji przy takiej organizacji czasu pracy ważne jest, aby starannie ewidencjonować godziny pracy pracowników, żeby można było określić godzinę rozpoczęcia pracy dla każdego z nich.

Jak wprowadzić ruchomy system czasu pracy?

Wprowadzenie ruchomego/elastycznego rozkładu czasu pracy może mieć miejsce:

w układzie zbiorowym pracy;

w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe;

na pisemny wniosek pracownika.

Praca w ruchomym systemie a godziny nadliczbowe

W rozkładach ruchomego czasu pracy ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Jak podkreśla prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk: "Wezwanie pracownika do pracy przed godzinami rozkładowymi kumuluje się z pracą już zakończoną i stanowi nadgodziny. W przypadku elastyczności po stronie pracownika sytuacja wygląda podobnie, z tą różnica, że granicą powstania nadgodzin jest wezwanie pracownika do pracy przed widełkami, w których ma on prawo do samodzielnego rozpoczęcia pracy. Wydaje się bowiem, że odniesienie się wyłącznie do doby rozpoczętej na skutek decyzji własnej pracownika byłoby zbyt restrykcyjne.".

Korzyści dla pracodawcy wprowadzającego ruchomy system czasu pracy

Kształtuje pozytywny wizerunek pracodawcy, który dba o szczególne potrzeby swoich pracowników.

Obniża liczbę nieobecności pracowników, którzy biorą wolne na załatwianie prywatnych spraw.

Ogranicza pracę w godzinach nadliczbowych i liczbę spóźnień pracowników.

Kontynuuje współpracę z pracownikami, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, a którzy dzięki elastycznym rozwiązaniom mogą wykonywać swoją pracę na innych zasadach.

Zyskuje lojalnych, bardziej zmotywowanych pracowników.

Korzyści dla pracownika korzystającego z ruchomego systemu czasu pracy

Może być aktywny zawodowo pomimo trudnej sytuacji życiowej.

Zyskuje możliwość pracy w większym komforcie (przed przyjściem części pracowników lub po ich wyjściu z pracy).

Może załatwić sprawy prywatne przed lub po pracy, dzięki czemu nie musi brać dnia wolnego.

Może oszczędzić czas na dojazdach, dzięki ominięciu godzin szczytu.

Przykładowe urzędy w ramach służby cywilnej, które wprowadziły ruchomy system czasu pracy

Poniżej znajdują się przykładowe urzędy w ramach służby cywilnej, które wprowadziły ruchomy system czasu pracy:

Archiwum Państwowe w Koszalinie Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Ministerstwo Finansów Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chorzowie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Urząd Statystyczny w Opolu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku Wyższy Urząd Górniczy.

Czym się różni ruchomy czas pracy od równoważnego?

W równoważnym systemie czasu pracy dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. Przy ruchomym systemie czasu pracy zwykle się tego nie robi. To przedłużenie w równoważnym systemie może mieć miejsce, jednak nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.