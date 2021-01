Niedziela handlowa czy niehandlowa?

Niedziela handlowa 2021

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w 2021 r. obowiązuje 7 niedziel handlowych przypadających po jednej w styczniu, marcu, kwietniu, czerwcu i sierpniu oraz dwie w grudniu. Oto kalendarz niedziel handlowych i niehandlowych w Polsce. Sprawdź, kiedy sklepy są otwarte.

Styczeń 2021

3 stycznia 2021 – niedziela niehandlowa

10 stycznia 2021 – niedziela niehandlowa

17 stycznia 2021 – niedziela niehandlowa

24 stycznia 2021 – niedziela niehandlowa

31 stycznia 2021 – niedziela handlowa

Luty 2021

7 lutego 2021 – niedziela niehandlowa

14 lutego 2021 – niedziela niehandlowa

21 lutego 2021 – niedziela niehandlowa

28 lutego 2021 – niedziela niehandlowa

Marzec 2021

7 marca 2021 – niedziela niehandlowa

14 marca 2021 – niedziela niehandlowa

21 marca 2021 – niedziela niehandlowa

28 marca 2021 – niedziela handlowa

Kwiecień 2021

4 kwietnia 2021 – niedziela niehandlowa

11 kwietnia 2021 – niedziela niehandlowa

18 kwietnia 2021 – niedziela niehandlowa

25 kwietnia 2021 – niedziela handlowa

Maj 2021

2 maja 2021 – niedziela niehandlowa

9 maja 2021 – niedziela niehandlowa

16 maja 2021 – niedziela niehandlowa

23 maja 2021 – niedziela niehandlowa

30 maja 2021 – niedziela niehandlowa

Czerwiec 2021

6 czerwca 2021 – niedziela niehandlowa

13 czerwca 2021 – niedziela niehandlowa

20 czerwca 2021 – niedziela niehandlowa

27 czerwca 2021 – niedziela handlowa

Lipiec 2021

4 lipca 2021 – niedziela niehandlowa

11 lipca 2021 – niedziela niehandlowa

18 lipca 2021 – niedziela niehandlowa

25 lipca 2021 – niedziela niehandlowa

Sierpień 2021

1 sierpnia 2021 – niedziela niehandlowa

8 sierpnia 2021 – niedziela niehandlowa

15 sierpnia 2021 – niedziela niehandlowa

22 sierpnia 2021 – niedziela niehandlowa

29 sierpnia 2021 – niedziela handlowa

Wrzesień 2021

5 września 2021 – niedziela niehandlowa

12 września 2021 – niedziela niehandlowa

19 września 2021 – niedziela niehandlowa

26 września 2021 – niedziela niehandlowa

Październik 2021

3 października 2021 – niedziela niehandlowa

10 października 2021 – niedziela niehandlowa

17 października 2021 – niedziela niehandlowa

24 października 2021 – niedziela niehandlowa

31 października 2021 – niedziela niehandlowa

Listopad 2021

7 listopada 2021 – niedziela niehandlowa

14 listopada 2021 – niedziela niehandlowa

21 listopada 2021 – niedziela niehandlowa

28 listopada 2021 – niedziela niehandlowa

Grudzień 2021

5 grudnia 2021 – niedziela niehandlowa

12 grudnia 2021 – niedziela handlowa

19 grudnia 2021 – niedziela handlowa

26 grudnia 2021 – niedziela niehandlowa

Od kiedy jest zakaz handlu?

Zakaz handlu w niedziele wprowadzono 1 marca 2018 r. Docelowy model 7 niedziel handlowych w roku wszedł w życie z początkiem 2020 r. ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z tej branży. Zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych.

Zakaz pracy w handlu obowiązuje także przez część soboty poprzedzającej bezpośrednio I dzień Wielkiej Nocy czyli 3 kwietnia 2021 r. i w Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia 2021 r. W te dwa dni handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są także zakazane. Zakaz ten zaczyna obowiązywać w tych dniach tylko po godz. 14:00.

Kiedy nie obowiązuje?

Zakaz ten wprowadzono w art. 5 ustawy. Ustawodawca przewidział jednak 7 wyjątków, którymi są właśnie niedziele handlowe:

ostatnia niedziela stycznia, niedziela poprzedzająca bezpośrednio I Dzień Wielkiej Nocy, ostatnia niedziela kwietnia, ostatnia niedziela czerwca, ostatnie niedziela sierpnia, 2 niedziele poprzedzające bezpośrednio Boże Narodzenie.

Kogo nie obowiązuje?

Jeśli chodzi o wyjątki podmiotowe spod zakazu handlu w niedziele i święta, zawiera je art. 6 ustawy.

Niedziela handlowa COVID

Czy COVID-19 wpłynął na zwiększenie liczby niedziel handlowych w roku? Nie. Jedynie w czasie trwania obostrzeń w grudniu przywrócono jedną dodatkową niedzielę handlową. Była to niedziela 6 grudnia 2020 r. – miało to na celu ułatwienie zakupów przedświątecznych poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażeń, rozkładając możliwość przyjścia do sklepów o jeden dodatkowy dzień.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 305 z późn. zm.)