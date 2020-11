Czas pracy kierowcy - zmiany od 20 sierpnia 2020 r.

Czas pracy kierowcy od 20 sierpnia 2020 r.

Od 20 sierpnia 2020 r. obowiązują zmiany dotyczące czasu pracy kierowców. Według nowych przepisów kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu maksymalnie o godzinę. Jest to możliwe, gdy kierowca jedzie do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku. Przekroczenie jest jednak dopuszczalne w wyjątkowych okolicznościach, takich jak korek, wypadek i konieczność objazdu.

Pakiet mobilności

Pakiet mobilności to cała grupa zmian przepisów różnych unijnych aktów prawnych, które wchodzą w życie w różnych terminach. Obecnie najbardziej istotne są zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.Urz. UE z 2006 r., L 102, s. 1; dalej: "rozporządzenie 561"). Zmiany w istotny sposób wpływają zarówno na pracę kierowców, jak i jej organizację.





Co się zmieniło?

Zmiany, które weszły w życie 20 sierpnia 2020 r., dotyczą:

zmiany katalogu wyłączeń zawartego w rozporządzeniu 561,

maksymalnej ilości tygodni w trasie, po upływie której kierowca musi powrócić do bazy,

dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu w międzynarodowych przewozach rzeczy,

kosztów zakwaterowania oraz wymogów dotyczących miejsca wypoczynku w odniesieniu do odpoczynków regularnych tygodniowych,

odpoczynków na promie lub w pociągu,

wykorzystywania przerwy przy przejazdach w załodze,

przekroczenia czasu prowadzenia w celu powrotu do bazy lub miejsca zamieszkania.

Niektóre zmiany w rozporządzeniu 561 mają charakter porządkujący - są drobne, ale istotne. Nowe przepisy wprowadziły również definicję niehandlowego przewozu. Pojęcie to oznacza każdy przewóz drogowy inny niż przewóz zarobkowy lub na potrzeby własne, za który nie otrzymuje się bezpośredniego ani pośredniego wynagrodzenia i który nie generuje bezpośrednio ani pośrednio żadnego dochodu dla kierowcy pojazdu ani nikogo innego oraz który nie ma związku z działalnością zawodową ani zarobkową (art. 4 rozporządzenia 561).

Kogo dotyczą zmiany?

Co do zasady, rozporządzenie 561 ma zastosowanie do przewozu drogowego:

rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony,

osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

wykonywanego wyłącznie na terytorium Wspólnoty Europejskiej oraz pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o EOG.