Dzień wolny za święto w sobotę 2026. Za jakie dni pracodawca oddaje wolne za święto w sobotę?

W 2026 roku pracownikom przysługują jeszcze dwa dni wolne za święta wypadające w sobotę. Warto już sprawdzić kalendarz, aby jak najlepiej wykorzystać wolne i wydłużyć weekendy. Przepisy Kodeksu pracy jasno określają, komu przysługuje dzień wolny za święto w sobotę i kiedy pracodawca musi go oddać. Wyjaśniamy.

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Za święto w sobotę przysługują dni wolne w 2026 roku

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, obniża ono wymiar czasu pracy. Pracodawca ma wtedy obowiązek oddać pracownikowi inny dzień wolny. Musi on zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin wyznacza pracodawca. Święto w sobotę nie może zostać pominięte.

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W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję o wyznaczeniu konkretnych dni wolnych podejmuje Prezes Rady Ministrów. Odbywa się to w formie zarządzenia, które określa, w jakich terminach urzędnicy administracji rządowej odbierają dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

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Za jakie dni odbieramy wolne 2026 roku?

W 2026 roku mamy dwa święta, które wypadają w sobotę.

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15 sierpnia 2026 - święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego.

- święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego. 26 grudnia 2026 - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Premier podjął już decyzję w sprawie dni wolnych w 2026?

Premier wydał już rozporządzenie w sprawie dni wolnych za święta wypadające w sobotę w 2026 roku. Jednak zarządzenie podpisane przez Donalda Tuska dotyczy wyłącznie administracji rządowej. Na jego mocy piątek, 14 sierpnia i poniedziałek, 28 grudnia będą dniami wolnymi dla urzędników.

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Pierwszy przedłużony weekend dla pracowników administracji państwowej potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026, a drugi od 24 do 28 grudnia 2026.

Co z pracownikami na etatach poza administracją?

Rząd nie narzuca konkretnych dni wolnych wszystkim pracownikom w Polsce. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę w firmach prywatnych i samorządowych, dzień wolny za święto w sobotę przysługuje z mocy Kodeksu pracy, ale termin dnia wolnego za święto w sobotę ustala pracodawca. Nie musi być to ten sam dzień, który wyznaczył rząd dla urzędników. Pracodawca może wyznaczyć piątek przed świętem, albo poniedziałek po święcie, albo inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.

Choć zarządzanie rządu w sprawie dni wolnych formalnie dotyczy wyłącznie administracji rządowej, w praktyce terminy oddawania dnia wolnego bardzo często pokrywają się także w innych zakładach pracy. Wielu pracodawców decyduje się wyznaczyć wolne w tych samych dniach, co administracja.

Czy pracownik może zdecydować, który dzień za święto w sobotę będzie wolny?

Pracownik może złożyć wniosek lub zgłosić preferencję, aby dzień wolny został wyznaczony w konkretnym terminie, np. w piątek. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to prawo pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy. W wielu firmach takie wnioski są jednak uwzględniane organizacyjnie, zwłaszcza jeżeli nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zakładu.

Kogo dotyczy dzień wolny za święto?

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu, także przy pracy zmianowej. Nie dotyczy natomiast umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku