Wynagrodzenie minimalne pracowników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. w zależności od wymiaru etatu – wyliczenia

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę to wysokość świadczenia, które przysługuje osobie, która posiada status pracownika i jest zatrudniona w oparciu np. o umowę o pracę, powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. Zgodnie z ogólnymi zasadami pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie wydaje się jednak, aby minimalne wynagrodzenie, było w aktualnych realiach wynagrodzeniem godziwym. Chociaż… Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje nie małe zmiany w płacy minimalnej. Resort chce, aby minimalne wynagrodzenie stanowiło 60% przeciętnego wynagrodzenia. Przypomnijmy, że w I kwartale 2024 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 8147,38​​​​​​​ zł. Tak więc na chwilę obecną minimalne wynagrodzenie wynosiłoby 4888 zł a nie 4300 jak ma to być od 1 lipca. Dobre i 500 zł więcej. Jak podkreśla MPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk:

Unijna dyrektywa 2022/2041 w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej nie wskazuje minimalnego poziomu wynagrodzenia, ale nakłada na państwa członkowskie obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu — lub aktualizacji — poziomu minimalnego wynagrodzenia: siły nabywczej ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólnego poziomu wynagrodzeń i ich rozkładu, stopy wzrostu wynagrodzeń, długoterminowych krajowych poziomów produktywności i ich zmian. Termin wdrożenia dyrektywy mija w listopadzie 2024

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2024?

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) wydano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 1893). Ten akt wykonawczy określa, że:

Ważne Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2024 od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł.

od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł.

od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł.

od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł.

Wynagrodzenie minimalne pracowników w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. w zależności od wymiaru etatu – wyliczenia

Wymiar etatu Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto od lipca 2024 roku Pełen etat 4 300,00 zł 3/4 etatu 3 225,00 zł 1/2 etatu 2 150,00 zł 1/3 etatu 1 433,33 zł 1/4 etatu 1 075,00 zł

Na co będzie miał wpływ wzrost wynagrodzenia?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 lipca 2024 r. będzie miał wpływ na inne świadczenia, są to m.in.:

Dodatek za pracę w porze nocnej

Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój.

Wolna od potrąceń kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość wpłat dokonywanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wynagrodzenie za czas choroby

Odszkodowanie dla pracownika, który doznał mobbingu lub z tej przyczyny rozwiązał umowę o pracę czy też odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, które powinny być w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wzrost kosztów zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w drugim półroczu 2024 r.

Maksymalna wysokość 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w ramach odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Koszty jakie ponosi pracodawca od 1 lipca 2024

Koszty zatrudnienia pracownika oczywiście zawsze kształtują się indywidualnie, ponieważ pracownik może być zatrudniony w kilku miejscach pracy czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnosprawne, niemniej jednak takie typowe i standardowe koszty jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika na pełnym etat, od 1 lipca 2024 roku kształtują się następująco.

RODZAJE OBCIĄŻEŃ, KTÓRE PONOSI PRACODAWCA KOSZT ZATRUDNIANIA PRZY PŁACY MINIMALNEJ OD 1 LIPCA 2024 Składka emerytalna 419,68 zł Składka rentowa 279,50 zł Składka wypadkowa 71,81 zł Składka na FP 105,35 zł Składka na FGŚP 4,30 zł Kwota brutto wynagrodzenia minimalnego dla pracownika 4 300 zł Suma kosztów 5 180,64 zł