Minimalna stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. - ile wynosi? Okazuje się, że według danych GUS i ZUS w 2024 r. w Polsce minimalną płacę pobiera aż około 3,6 mln. osób.

Minimalna stawka godzinowa w 2024 - podstawa prawna

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) wydano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 1893).

Co to jest minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Nie dotyczy ona pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w ramach stosunku pracy czy osób zatrudnionych w ramach umowy o dzieło. Dotyczy ściśle zleceń oraz np. kontraktów B2B, czyli świadczenie usług pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do osób samozatrudnionych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce.

Istotne jest, aby wypłacone wynagrodzenie, w przeliczeniu na godzinę wykonanej pracy, nie było niższe niż gwarantowana minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku. Co do zasady, kwestia ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług powinna być określona w umowie zawartej przez strony. W przypadku braku takich ustaleń to zleceniobiorca lub świadczący usługi będzie zobowiązany do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Ważne 3 WAŻNE ZASADY DOT. MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ Wypłata minimalnej stawki musi nastąpić w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach czasu (w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – co najmniej raz w miesiącu), wg reguły określonej w art. 112 Kodeksu cywilnego. Obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do tego wynagrodzenia oraz przeniesienia go na inną osobę. Wynagrodzenie podlega ochronie przed egzekucją.

Minimalna stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. [BRUTTO]

Minimalna stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wynosi: 27,70 zł brutto. Zatem za każdą przepracowaną godzinę należy się minimum taka stawka. Inna, niższa nie jest dopuszczalna.

Przykład Minimalna stawka godzinowa w czerwcu 2023 Joanna B. ma zawartą umowę cywilnoprawną, umowę zlecenia. Jest sprzedawczynią w sklepie i w czerwcu ma do przepracowania 160 godzin. Zarabia minimalną krajową. Ile wyniesie jej wynagrodzenie w czerwcu? Należy pomnożyć 160 godzin, które ma do przepracowania Joanna B. w czerwcu przez 27,70 zł. Daje to kwotę 4 432 zł. Jest to kwota brutto.

Minimalna stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. [BRUTTO]

Minimalna stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wynosi: 28,10 zł brutto. Oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5%.

Kto jest zobowiązany do stosowania minimalnej stawki godzinowej?

Podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązków wynikających z minimalnej stawki godzinowej to przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne (np. instytucje publiczne, urzędy administracji rządowej).

Do jakich umów nie ma obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej?

Nie wszystkie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług podlegają obowiązkowi zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Obowiązek ten nie ma zastosowania do umów zawieranych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wyłączone spod stosowania minimalnej stawki godzinowej zostały także następujące umowy, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego:

jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne; przesłanką wyłączenia ze stosowania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej jest więc spełnienie trzech warunków łącznie (czas, miejsce i prowizja),

określone umowy o świadczenie usług dotyczące sprawowanej osobiście w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób.

Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zawartych ustnie?

Tak, minimalna stawka godzinowa ma również zastosowanie do umów zawartych w formie ustnej. W takim przypadku, zleceniodawca, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, powinien potwierdzić zleceniobiorcy ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin.

Ważne Minimalna stawka godzinowa 2025 Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego właśnie propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Już niebawem będą więc znane wstępne propozycje. Zobaczymy czy w 2025 r. również będą obowiązywały stawki od 1 stycznia i podwyżka od 1 lipca.