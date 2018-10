Zmiana czasu 2018 - praca w nocy

Zmiana czasu letniego 2018

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej określa czas urzędowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jest nim czas środkowoeuropejski albo czas letni środkowoeuropejski w okresie od jego wprowadzenia do odwołania. W świetle art. 3 ustawy Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni w drodze rozporządzenia. Ustala na okres co najmniej jednego roku kalendarzowego dokładne daty wprowadzenia lub odwołania czasu letniego.

Zgodnie z powyższym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 określone zostały dokładne daty wprowadzenia i odwołania czasu letniego, poczynając od 2017 i kończąc na 2021 r. W 2018 r. czas letni odwołuje się dnia 28 października o godzinie 3:00. Zmiany czasu dokonuje się poprzez przesunięcie wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00.

Praca w nocy 27-28 października 2018

Pracownicy, którzy będą wykonywali pracę zgodnie z harmonogramem czasu pracy w nocy z 27 na 28 października 2018 r. przepracują de facto o jedną godzinę dłużej. Dwa razy będą wykonywali pracę w godzinach 2:00-3:00. Pracownik otrzymuje za dodatkową godzinę pracy wynagrodzenie. Gdyby dodatkowa godzina pracy stanowiła dla danego pracownika godzinę nadliczbową, wówczas rekompensuje się mu ponadwymiarowy czas pracy czasem wolnym bądź dodatkiem 100% do wynagrodzenia.

Zmiana czasu letniego na zimowy stanowi wyjątek od zakazu planowania pracy w godzinach nadliczbowych przez pracodawcę. Zmiana czasu jest bowiem niezależna od pracodawcy.

Czas wolny lub dodatek do wynagrodzenia za nadgodzinę

Zgodnie z art. 1512 Kodeksu pracy pracodawca w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych udziela na pisemny wniosek pracownika czasu wolnego od pracy. Czyni to w wymiarze odpowiadającym wymiarowi nadgodzin. W przypadku zmiany czasu letniego na zimowy będzie to jedna godzina. Drugą możliwością zrekompensowania nadgodzin jest udzielenie czasu wolnego bez wniosku pracownika najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. W tej sytuacji pracodawca przyznaje wolne w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Oznacza to, że w zamian za przepracowanie dodatkowej godziny, pracownik powinien otrzymać 1,5 godziny wolnego od pracy. Co istotne nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.