Dieta zagraniczna 2026: Niemcy, USA, Litwa, Austria, Szwecja, Czechy i inne państwa [TABELA]

Dieta zagraniczna 2026: Niemcy, USA, Litwa, Austria, Szwecja, Czechy i inne państwa [TABELA]

28 stycznia 2026, 17:28
Emilia Panufnik
Dieta zagraniczna 2026: Niemcy, USA, Litwa, Austria, Szwecja, Czechy i inne państwa [TABELA]
Dieta zagraniczna w 2026 roku - jakie są stawki? Ile wynoszą dla takich państw jak Niemcy, USA, Litwa, Austria, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Czechy? Tabela z załącznika do rozporządzenia wskazuje wysokość diety za dobę w podróży zagranicznej. Jak liczyć diety zagraniczne, gdy zapewnia się wyżywienie? Jaka jest kwota limitu za nocleg w delegacji?

Dieta zagraniczna 2026 - stawki

Dietę zagraniczną pracodawca wypłaca pracownikowi na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków w zagranicznej podróży służbowej. Dla każdego państwa przewidziana jest konkretna stawka diety. Przy określaniu wysokości diety zagranicznej bierze się pod uwagę docelowe państwo podróży.

Ile wynosi dieta w delegacji zagranicznej? Wysokość diety zagranicznej dla poszczególnych państw określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, a konkretnie załącznik do tego rozporządzenia. Załącznik o tytule „Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach” stanowi tabela prezentująca państwa, waluty, kwoty diet i kwoty limitu na nocleg. Poniżej wymieniamy najczęściej poszukiwane destynacje podróży zagranicznej w kontekście wysokości diety.

Aktualnie obowiązują kwoty diet krajowych i zagranicznych, które funkcjonowały dotychczas. Warto jednak zaznaczyć, że trwają prace nad Projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z projektem wzrosnąć mają zarówno diety krajowe jak i zagraniczne. Być może nowe stawki pojawią się jeszcze w 2026 r.

Dieta zagraniczna 2026 – Niemcy

Dieta zagraniczna za podróż służbową do Niemiec w 2025 roku wynosi 49 euro, natomiast kwota limitu na nocleg - 170 euro.

Dieta zagraniczna 2026 - Szwecja

Podróż służbowa do Szwecji uprawnia do diety w wysokości 510 koron szwedzkich. Kwota limitu na nocleg równa jest 2000 koron szwedzkich.

Dieta zagraniczna 2026 - Holandia

Podróż służbowa do Holandii uprawnia do diety w wysokości 50 euro. Kwota limitu za nocleg w delegacji wynosi zaś 150 euro.

Dieta zagraniczna 2026 – Hiszpania

Wysokość diety zagranicznej za delegację do Hiszpanii wynosi 50 euro za dobę, a kwota limitu za nocleg opiewa na 200 euro.

Dieta zagraniczna 2026 – Włochy

Dla delegacji do Włoch przewidziano 53 euro diety i 192 euro limitu za nocleg.

Dieta zagraniczne 2026 – Francja

Delegacja do Francji oznacza 55 euro diety za dobę podróży oraz 200 euro limitu za nocleg.

Dieta zagraniczna 2026 – Szwajcaria

Wysokość diety za delegację do Szwajcarii to 88 franków szwajcarskich za dobę. Kwota limitu za nocleg w tym państwie wynosi 220 franków szwajcarskich.

Dieta zagraniczna 2026 – Turcja

Doba w podróży służbowej w Turcji wynosi 53 liry tureckie (USD), natomiast kwota limitu za nocleg w Turcji wynosi 185 lir tureckich.

Diety zagraniczne 2026 [TABELA]

Poniżej przedstawiamy tabelę z załącznika do omawianego rozporządzenia, która podaje diety za dobę zagranicznej podróży służbowej oraz limit za nocleg w poszczególnych państwach.

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu
na nocleg

1

2

3

4

5

1

Afganistan

EUR

47

140

2

Albania

EUR

41

120

3

Algieria

EUR

50

200

4

Andora

EUR

50

200

5

Angola

USD

61

180

6

Arabia Saudyjska

EUR

50

200

7

Argentyna

USD

50

150

8

Armenia

EUR

42

145

9

Australia

AUD

95

270

10

Austria

EUR

57

150

11

Azerbejdżan

EUR

43

150

12

Bangladesz

USD

50

120

13

Belgia

EUR

55

200

14

Białoruś

EUR

42

130

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

41

100

16

Brazylia

EUR

43

120

17

Bułgaria

EUR

40

120

18

Chile

USD

60

120

19

Chiny

EUR

55

170

20

Chorwacja

EUR

42

125

21

Cypr

EUR

43

160

22

Czarnogóra

EUR

40

110

23

Czechy

EUR

41

120

24

Dania

DKK

446

1430

25

Demokratyczna Republika Konga

USD

66

220

26

Egipt

USD

55

150

27

Ekwador

USD

44

110

28

Estonia

EUR

45

110

29

Etiopia

USD

55

300

30

Finlandia

EUR

53

180

31

Francja

EUR

55

200

32

Grecja

EUR

50

160

33

Gruzja

EUR

48

160

34

Hiszpania

EUR

50

200

35

Holandia

EUR

50

150

36

Indie

EUR

42

210

37

Indonezja

EUR

41

110

38

Irak

USD

60

120

39

Iran

EUR

41

95

40

Irlandia

EUR

52

160

41

Islandia

EUR

56

160

42

Izrael

EUR

70

200

43

Japonia

JPY

7532

22 000

44

Jemen

USD

48

160

45

Jordania

EUR

50

130

46

Kambodża

USD

45

100

47

Kanada

CAD

71

190

48

Katar

EUR

41

200

49

Kazachstan

EUR

45

155

50

Kenia

EUR

41

150

51

Kirgistan

USD

41

150

52

Kolumbia

USD

49

120

53

Kongo

USD

66

220

54

Korea Południowa

EUR

46

170

55

Korea Północna

EUR

48

170

56

Kostaryka

USD

50

140

57

Kuba

EUR

50

140

58

Kuwejt

EUR

39

200

59

Laos

USD

54

100

60

Liban

USD

57

150

61

Libia

EUR

52

100

62

Liechtenstein

CHF

88

220

63

Litwa

EUR

45

150

64

Luksemburg

EUR

55

200

65

Łotwa

EUR

57

132

66

Macedonia Północna

EUR

43

138

67

Malezja

EUR

41

140

68

Malta

EUR

43

180

69

Maroko

EUR

41

130

70

Meksyk

USD

58

154

71

Mołdawia

EUR

45

94

72

Monako

EUR

55

200

73

Mongolia

EUR

45

154

74

Niemcy

EUR

49

170

75

Nigeria

EUR

46

240

76

Norwegia

NOK

496

1650

77

Nowa Zelandia

USD

58

180

78

Oman

EUR

40

240

79

Pakistan

EUR

38

200

80

Palestyna

EUR

70

200

81

Panama

USD

52

140

82

Peru

USD

50

150

83

Południowa Afryka

USD

52

275

84

Portugalia

EUR

49

150

85

Rosja

EUR

48

200

86

Rumunia

EUR

42

110

87

San Marino

EUR

53

192

88

Senegal

EUR

44

120

89

Serbia

EUR

40

110

90

Singapur

USD

56

230

91

Słowacja

EUR

47

132

92

Słowenia

EUR

45

143

93

Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:

- Nowy Jork

- Waszyngton

USD

59

200

350
300

94

Syria

USD

50

150

95

Szwajcaria

CHF

88

220

96

Szwecja

SEK

510

2000

97

Tadżykistan

EUR

41

140

98

Tajlandia

USD

42

110

99

Tanzania

USD

53

150

100

Tunezja

EUR

37

100

101

Turcja

USD

53

185

102

Turkmenistan

EUR

47

90

103

Ukraina

EUR

41

180

104

Urugwaj

USD

50

80

105

Uzbekistan

EUR

41

140

106

Watykan

EUR

53

192

107

Wenezuela

USD

60

220

108

Węgry

EUR

44

143

109

Wielka Brytania

GBP

45

220

110

Wietnam

USD

53

160

111

Włochy

EUR

53

192

112

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

100

113

Zimbabwe

EUR

39

90

114

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUR

43

220

115

Państwa inne niż wymienionew lp. 1-114

EUR

41

140

Przy podróżach do:

  • Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynoszą tyle samo co przy podróżach do Wielkiej Brytanii,
  • Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg - 250 USD,
  • Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg - 142 EUR.
Zobacz również:

Jak liczyć diety zagraniczne 2026?

Jak należy liczyć dietę zagraniczną? Podstawową zasadą jest, że za każdą pełną dobę podróży zagranicznej należy się dieta w pełnej wysokości (podana w tabeli). Jeśli podróż jest krótsza, odpowiednio pomniejsza się kwotę przysługującej diety. W tym celu stosuje się poniższe wytyczne:

  • delegacja do 8 godzin –1/3 diety,
  • delegacja ponad 8 do 12 godzin – 50% diety,
  • delegacja ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości.

Dieta zagraniczna - wyżywienie

Podobnie jak w przypadku podróży krajowej kwotę diety pomniejsza się o zapewnione przez pracodawcę bezpłatne wyżywienie. Jeśli pracownik korzysta z całodziennego wyżywienia, będzie miał prawo tylko do 25% diety.

Gdy pracodawca zapewnia jedynie niektóre posiłki, dietę obniża się w taki sposób:

  • śniadanie - 15% diety;
  • obiad - 30% diety;
  • kolacja - 30% diety.

Polecamy: Podróże służbowe 2026

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023, poz. 2190)

