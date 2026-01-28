Dieta zagraniczna w 2026 roku - jakie są stawki? Ile wynoszą dla takich państw jak Niemcy, USA, Litwa, Austria, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Czechy? Tabela z załącznika do rozporządzenia wskazuje wysokość diety za dobę w podróży zagranicznej. Jak liczyć diety zagraniczne, gdy zapewnia się wyżywienie? Jaka jest kwota limitu za nocleg w delegacji?

rozwiń >

Dieta zagraniczna 2026 - stawki

Dietę zagraniczną pracodawca wypłaca pracownikowi na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków w zagranicznej podróży służbowej. Dla każdego państwa przewidziana jest konkretna stawka diety. Przy określaniu wysokości diety zagranicznej bierze się pod uwagę docelowe państwo podróży.

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi dieta w delegacji zagranicznej? Wysokość diety zagranicznej dla poszczególnych państw określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, a konkretnie załącznik do tego rozporządzenia. Załącznik o tytule „Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach” stanowi tabela prezentująca państwa, waluty, kwoty diet i kwoty limitu na nocleg. Poniżej wymieniamy najczęściej poszukiwane destynacje podróży zagranicznej w kontekście wysokości diety.

Aktualnie obowiązują kwoty diet krajowych i zagranicznych, które funkcjonowały dotychczas. Warto jednak zaznaczyć, że trwają prace nad Projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z projektem wzrosnąć mają zarówno diety krajowe jak i zagraniczne. Być może nowe stawki pojawią się jeszcze w 2026 r.

Dieta zagraniczna 2026 – Niemcy

Dieta zagraniczna za podróż służbową do Niemiec w 2025 roku wynosi 49 euro, natomiast kwota limitu na nocleg - 170 euro.

REKLAMA

Dieta zagraniczna 2026 - Szwecja

Podróż służbowa do Szwecji uprawnia do diety w wysokości 510 koron szwedzkich. Kwota limitu na nocleg równa jest 2000 koron szwedzkich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dieta zagraniczna 2026 - Holandia

Podróż służbowa do Holandii uprawnia do diety w wysokości 50 euro. Kwota limitu za nocleg w delegacji wynosi zaś 150 euro.

Dieta zagraniczna 2026 – Hiszpania

Wysokość diety zagranicznej za delegację do Hiszpanii wynosi 50 euro za dobę, a kwota limitu za nocleg opiewa na 200 euro.

Dieta zagraniczna 2026 – Włochy

Dla delegacji do Włoch przewidziano 53 euro diety i 192 euro limitu za nocleg.

Dieta zagraniczne 2026 – Francja

Delegacja do Francji oznacza 55 euro diety za dobę podróży oraz 200 euro limitu za nocleg.

Dieta zagraniczna 2026 – Szwajcaria

Wysokość diety za delegację do Szwajcarii to 88 franków szwajcarskich za dobę. Kwota limitu za nocleg w tym państwie wynosi 220 franków szwajcarskich.

Dieta zagraniczna 2026 – Turcja

Doba w podróży służbowej w Turcji wynosi 53 liry tureckie (USD), natomiast kwota limitu za nocleg w Turcji wynosi 185 lir tureckich.

Diety zagraniczne 2026 [TABELA]

Poniżej przedstawiamy tabelę z załącznika do omawianego rozporządzenia, która podaje diety za dobę zagranicznej podróży służbowej oraz limit za nocleg w poszczególnych państwach.

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu

na nocleg 1 2 3 4 5 1 Afganistan EUR 47 140 2 Albania EUR 41 120 3 Algieria EUR 50 200 4 Andora EUR 50 200 5 Angola USD 61 180 6 Arabia Saudyjska EUR 50 200 7 Argentyna USD 50 150 8 Armenia EUR 42 145 9 Australia AUD 95 270 10 Austria EUR 57 150 11 Azerbejdżan EUR 43 150 12 Bangladesz USD 50 120 13 Belgia EUR 55 200 14 Białoruś EUR 42 130 15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100 16 Brazylia EUR 43 120 17 Bułgaria EUR 40 120 18 Chile USD 60 120 19 Chiny EUR 55 170 20 Chorwacja EUR 42 125 21 Cypr EUR 43 160 22 Czarnogóra EUR 40 110 23 Czechy EUR 41 120 24 Dania DKK 446 1430 25 Demokratyczna Republika Konga USD 66 220 26 Egipt USD 55 150 27 Ekwador USD 44 110 28 Estonia EUR 45 110

29 Etiopia USD 55 300 30 Finlandia EUR 53 180 31 Francja EUR 55 200 32 Grecja EUR 50 160 33 Gruzja EUR 48 160 34 Hiszpania EUR 50 200 35 Holandia EUR 50 150 36 Indie EUR 42 210 37 Indonezja EUR 41 110 38 Irak USD 60 120 39 Iran EUR 41 95 40 Irlandia EUR 52 160 41 Islandia EUR 56 160 42 Izrael EUR 70 200 43 Japonia JPY 7532 22 000 44 Jemen USD 48 160 45 Jordania EUR 50 130 46 Kambodża USD 45 100 47 Kanada CAD 71 190 48 Katar EUR 41 200 49 Kazachstan EUR 45 155 50 Kenia EUR 41 150 51 Kirgistan USD 41 150 52 Kolumbia USD 49 120 53 Kongo USD 66 220 54 Korea Południowa EUR 46 170 55 Korea Północna EUR 48 170 56 Kostaryka USD 50 140 57 Kuba EUR 50 140 58 Kuwejt EUR 39 200 59 Laos USD 54 100 60 Liban USD 57 150 61 Libia EUR 52 100 62 Liechtenstein CHF 88 220 63 Litwa EUR 45 150 64 Luksemburg EUR 55 200 65 Łotwa EUR 57 132

66 Macedonia Północna EUR 43 138 67 Malezja EUR 41 140 68 Malta EUR 43 180 69 Maroko EUR 41 130 70 Meksyk USD 58 154 71 Mołdawia EUR 45 94 72 Monako EUR 55 200 73 Mongolia EUR 45 154 74 Niemcy EUR 49 170 75 Nigeria EUR 46 240 76 Norwegia NOK 496 1650 77 Nowa Zelandia USD 58 180 78 Oman EUR 40 240 79 Pakistan EUR 38 200 80 Palestyna EUR 70 200 81 Panama USD 52 140 82 Peru USD 50 150 83 Południowa Afryka USD 52 275 84 Portugalia EUR 49 150 85 Rosja EUR 48 200 86 Rumunia EUR 42 110 87 San Marino EUR 53 192 88 Senegal EUR 44 120 89 Serbia EUR 40 110 90 Singapur USD 56 230 91 Słowacja EUR 47 132 92 Słowenia EUR 45 143 93 Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: - Nowy Jork - Waszyngton USD 59 200 350

300 94 Syria USD 50 150 95 Szwajcaria CHF 88 220 96 Szwecja SEK 510 2000 97 Tadżykistan EUR 41 140 98 Tajlandia USD 42 110 99 Tanzania USD 53 150

100 Tunezja EUR 37 100 101 Turcja USD 53 185 102 Turkmenistan EUR 47 90 103 Ukraina EUR 41 180 104 Urugwaj USD 50 80 105 Uzbekistan EUR 41 140 106 Watykan EUR 53 192 107 Wenezuela USD 60 220 108 Węgry EUR 44 143 109 Wielka Brytania GBP 45 220 110 Wietnam USD 53 160 111 Włochy EUR 53 192 112 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100 113 Zimbabwe EUR 39 90 114 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 43 220 115 Państwa inne niż wymienionew lp. 1-114 EUR 41 140

Przy podróżach do:

Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynoszą tyle samo co przy podróżach do Wielkiej Brytanii,

Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg - 250 USD,

Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg - 142 EUR.

Jak liczyć diety zagraniczne 2026?

Jak należy liczyć dietę zagraniczną? Podstawową zasadą jest, że za każdą pełną dobę podróży zagranicznej należy się dieta w pełnej wysokości (podana w tabeli). Jeśli podróż jest krótsza, odpowiednio pomniejsza się kwotę przysługującej diety. W tym celu stosuje się poniższe wytyczne:

delegacja do 8 godzin –1/3 diety,

delegacja ponad 8 do 12 godzin – 50% diety,

delegacja ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości.

Dieta zagraniczna - wyżywienie

Podobnie jak w przypadku podróży krajowej kwotę diety pomniejsza się o zapewnione przez pracodawcę bezpłatne wyżywienie. Jeśli pracownik korzysta z całodziennego wyżywienia, będzie miał prawo tylko do 25% diety.

Gdy pracodawca zapewnia jedynie niektóre posiłki, dietę obniża się w taki sposób:

śniadanie - 15% diety;

obiad - 30% diety;

kolacja - 30% diety.

Polecamy: Podróże służbowe 2026