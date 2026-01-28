Dieta zagraniczna 2026: Niemcy, USA, Litwa, Austria, Szwecja, Czechy i inne państwa [TABELA]
Dieta zagraniczna w 2026 roku - jakie są stawki? Ile wynoszą dla takich państw jak Niemcy, USA, Litwa, Austria, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Czechy? Tabela z załącznika do rozporządzenia wskazuje wysokość diety za dobę w podróży zagranicznej. Jak liczyć diety zagraniczne, gdy zapewnia się wyżywienie? Jaka jest kwota limitu za nocleg w delegacji?
- Dieta zagraniczna 2026 - stawki
- Dieta zagraniczna 2026 – Niemcy
- Dieta zagraniczna 2026 - Szwecja
- Dieta zagraniczna 2026 - Holandia
- Dieta zagraniczna 2026 – Hiszpania
- Dieta zagraniczna 2026 – Włochy
- Dieta zagraniczne 2026 – Francja
- Dieta zagraniczna 2026 – Szwajcaria
- Dieta zagraniczna 2026 – Turcja
- Diety zagraniczne 2026 [TABELA]
- Jak liczyć diety zagraniczne 2026?
- Dieta zagraniczna - wyżywienie
Dieta zagraniczna 2026 - stawki
Dietę zagraniczną pracodawca wypłaca pracownikowi na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków w zagranicznej podróży służbowej. Dla każdego państwa przewidziana jest konkretna stawka diety. Przy określaniu wysokości diety zagranicznej bierze się pod uwagę docelowe państwo podróży.
Ile wynosi dieta w delegacji zagranicznej? Wysokość diety zagranicznej dla poszczególnych państw określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, a konkretnie załącznik do tego rozporządzenia. Załącznik o tytule „Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach” stanowi tabela prezentująca państwa, waluty, kwoty diet i kwoty limitu na nocleg. Poniżej wymieniamy najczęściej poszukiwane destynacje podróży zagranicznej w kontekście wysokości diety.
Aktualnie obowiązują kwoty diet krajowych i zagranicznych, które funkcjonowały dotychczas. Warto jednak zaznaczyć, że trwają prace nad Projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z projektem wzrosnąć mają zarówno diety krajowe jak i zagraniczne. Być może nowe stawki pojawią się jeszcze w 2026 r.
Dieta zagraniczna 2026 – Niemcy
Dieta zagraniczna za podróż służbową do Niemiec w 2025 roku wynosi 49 euro, natomiast kwota limitu na nocleg - 170 euro.
Dieta zagraniczna 2026 - Szwecja
Podróż służbowa do Szwecji uprawnia do diety w wysokości 510 koron szwedzkich. Kwota limitu na nocleg równa jest 2000 koron szwedzkich.
Dieta zagraniczna 2026 - Holandia
Podróż służbowa do Holandii uprawnia do diety w wysokości 50 euro. Kwota limitu za nocleg w delegacji wynosi zaś 150 euro.
Dieta zagraniczna 2026 – Hiszpania
Wysokość diety zagranicznej za delegację do Hiszpanii wynosi 50 euro za dobę, a kwota limitu za nocleg opiewa na 200 euro.
Dieta zagraniczna 2026 – Włochy
Dla delegacji do Włoch przewidziano 53 euro diety i 192 euro limitu za nocleg.
Dieta zagraniczne 2026 – Francja
Delegacja do Francji oznacza 55 euro diety za dobę podróży oraz 200 euro limitu za nocleg.
Dieta zagraniczna 2026 – Szwajcaria
Wysokość diety za delegację do Szwajcarii to 88 franków szwajcarskich za dobę. Kwota limitu za nocleg w tym państwie wynosi 220 franków szwajcarskich.
Dieta zagraniczna 2026 – Turcja
Doba w podróży służbowej w Turcji wynosi 53 liry tureckie (USD), natomiast kwota limitu za nocleg w Turcji wynosi 185 lir tureckich.
Diety zagraniczne 2026 [TABELA]
Poniżej przedstawiamy tabelę z załącznika do omawianego rozporządzenia, która podaje diety za dobę zagranicznej podróży służbowej oraz limit za nocleg w poszczególnych państwach.
WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH
Lp.
Państwo
Waluta
Kwota diety
Kwota limitu
1
2
3
4
5
1
Afganistan
EUR
47
140
2
Albania
EUR
41
120
3
Algieria
EUR
50
200
4
Andora
EUR
50
200
5
Angola
USD
61
180
6
Arabia Saudyjska
EUR
50
200
7
Argentyna
USD
50
150
8
Armenia
EUR
42
145
9
Australia
AUD
95
270
10
Austria
EUR
57
150
11
Azerbejdżan
EUR
43
150
12
Bangladesz
USD
50
120
13
Belgia
EUR
55
200
14
Białoruś
EUR
42
130
15
Bośnia i Hercegowina
EUR
41
100
16
Brazylia
EUR
43
120
17
Bułgaria
EUR
40
120
18
Chile
USD
60
120
19
Chiny
EUR
55
170
20
Chorwacja
EUR
42
125
21
Cypr
EUR
43
160
22
Czarnogóra
EUR
40
110
23
Czechy
EUR
41
120
24
Dania
DKK
446
1430
25
Demokratyczna Republika Konga
USD
66
220
26
Egipt
USD
55
150
27
Ekwador
USD
44
110
28
Estonia
EUR
45
110
29
Etiopia
USD
55
300
30
Finlandia
EUR
53
180
31
Francja
EUR
55
200
32
Grecja
EUR
50
160
33
Gruzja
EUR
48
160
34
Hiszpania
EUR
50
200
35
Holandia
EUR
50
150
36
Indie
EUR
42
210
37
Indonezja
EUR
41
110
38
Irak
USD
60
120
39
Iran
EUR
41
95
40
Irlandia
EUR
52
160
41
Islandia
EUR
56
160
42
Izrael
EUR
70
200
43
Japonia
JPY
7532
22 000
44
Jemen
USD
48
160
45
Jordania
EUR
50
130
46
Kambodża
USD
45
100
47
Kanada
CAD
71
190
48
Katar
EUR
41
200
49
Kazachstan
EUR
45
155
50
Kenia
EUR
41
150
51
Kirgistan
USD
41
150
52
Kolumbia
USD
49
120
53
Kongo
USD
66
220
54
Korea Południowa
EUR
46
170
55
Korea Północna
EUR
48
170
56
Kostaryka
USD
50
140
57
Kuba
EUR
50
140
58
Kuwejt
EUR
39
200
59
Laos
USD
54
100
60
Liban
USD
57
150
61
Libia
EUR
52
100
62
Liechtenstein
CHF
88
220
63
Litwa
EUR
45
150
64
Luksemburg
EUR
55
200
65
Łotwa
EUR
57
132
66
Macedonia Północna
EUR
43
138
67
Malezja
EUR
41
140
68
Malta
EUR
43
180
69
Maroko
EUR
41
130
70
Meksyk
USD
58
154
71
Mołdawia
EUR
45
94
72
Monako
EUR
55
200
73
Mongolia
EUR
45
154
74
Niemcy
EUR
49
170
75
Nigeria
EUR
46
240
76
Norwegia
NOK
496
1650
77
Nowa Zelandia
USD
58
180
78
Oman
EUR
40
240
79
Pakistan
EUR
38
200
80
Palestyna
EUR
70
200
81
Panama
USD
52
140
82
Peru
USD
50
150
83
Południowa Afryka
USD
52
275
84
Portugalia
EUR
49
150
85
Rosja
EUR
48
200
86
Rumunia
EUR
42
110
87
San Marino
EUR
53
192
88
Senegal
EUR
44
120
89
Serbia
EUR
40
110
90
Singapur
USD
56
230
91
Słowacja
EUR
47
132
92
Słowenia
EUR
45
143
93
Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:
- Nowy Jork
- Waszyngton
USD
59
200
350
94
Syria
USD
50
150
95
Szwajcaria
CHF
88
220
96
Szwecja
SEK
510
2000
97
Tadżykistan
EUR
41
140
98
Tajlandia
USD
42
110
99
Tanzania
USD
53
150
100
Tunezja
EUR
37
100
101
Turcja
USD
53
185
102
Turkmenistan
EUR
47
90
103
Ukraina
EUR
41
180
104
Urugwaj
USD
50
80
105
Uzbekistan
EUR
41
140
106
Watykan
EUR
53
192
107
Wenezuela
USD
60
220
108
Węgry
EUR
44
143
109
Wielka Brytania
GBP
45
220
110
Wietnam
USD
53
160
111
Włochy
EUR
53
192
112
Wybrzeże Kości Słoniowej
EUR
33
100
113
Zimbabwe
EUR
39
90
114
Zjednoczone Emiraty Arabskie
EUR
43
220
115
Państwa inne niż wymienionew lp. 1-114
EUR
41
140
Przy podróżach do:
- Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynoszą tyle samo co przy podróżach do Wielkiej Brytanii,
- Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg - 250 USD,
- Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg - 142 EUR.
Jak liczyć diety zagraniczne 2026?
Jak należy liczyć dietę zagraniczną? Podstawową zasadą jest, że za każdą pełną dobę podróży zagranicznej należy się dieta w pełnej wysokości (podana w tabeli). Jeśli podróż jest krótsza, odpowiednio pomniejsza się kwotę przysługującej diety. W tym celu stosuje się poniższe wytyczne:
- delegacja do 8 godzin –1/3 diety,
- delegacja ponad 8 do 12 godzin – 50% diety,
- delegacja ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości.
Dieta zagraniczna - wyżywienie
Podobnie jak w przypadku podróży krajowej kwotę diety pomniejsza się o zapewnione przez pracodawcę bezpłatne wyżywienie. Jeśli pracownik korzysta z całodziennego wyżywienia, będzie miał prawo tylko do 25% diety.
Gdy pracodawca zapewnia jedynie niektóre posiłki, dietę obniża się w taki sposób:
- śniadanie - 15% diety;
- obiad - 30% diety;
- kolacja - 30% diety.
Polecamy: Podróże służbowe 2026
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023, poz. 2190)
