Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. [Projekt rozporządzenia]

Diety krajowe i zagraniczne w końcu czekają zmiany. W 2026 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia podnoszącym stawki diety krajowej i wprowadzającym liczne zmiany kwot w dietach zagranicznych. Sprawdź, jaka będzie wysokość diet w podróżach służbowych po zmianach. Projekt jest na etapie opiniowania.

rozwiń >

Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. - rozporządzenie

Aktualnie trwają w rządzie prace nad podniesieniem stawek diet w podróżach służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Co zmienia Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej? W projekcie podwyższono stawkę diety przysługującej pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej o 15 zł - z dotychczasowych 45 zł na 60 zł. Aktualna wysokość diety czyli 45 zł obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Nowa kwota została ustalona w oparciu o ogłoszony przez GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. (111,4%) i 2024 r. (103,6%) oraz prognozowany przez Ministra Finansów średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 (103,7 %) i 2026 r. (103%). Wynik zotał zaokrąglony do pełnych dziesiątek zł. Zgodnie z zaproponowaną wysokością diety krajowej:

20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 12 zł,

ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 90 zł,

zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł.

W przypadku kwot diet zagranicznych w załączniku do rozporządzenia podnosi się kwoty diet z tytułu podróży służbowej do:

Białorusi (z 42 EUR do 45 EUR), Czech (z 41 EUR do 45 EUR), Wielkiej Brytanii (z 45 GBP do 50 GBP) oraz innych państw, niż wymienione w załączniku (z 41 EUR do 45 EUR).

Podwyżce ulegają również kwoty limitów na nocleg w następujących państwach:

Belgia (z 200 EUR na 250 EUR), Białoruś (z 130 EUR na 150 EUR), Bośnia i Hercegowina (z 100 EUR na 120 EUR), Chorwacja (z 125 EUR na 150 EUR), Czechy (z 120 EUR na 150 EUR), Francja (z 200 EUR na 250 EUR), Grecja z 160 EUR na 200 EUR), Hiszpania (z 200 EUR na 250 EUR), Holandia (z 150 EUR na 200 EUR), Luksemburg (z 200 EUR na 250 EUR), Łotwa (z 132 EUR na 150 EUR), Malta (z 180 EUR na 200 EUR), Mołdawia (z 94 EUR na 120 EUR), Niemcy (z 170 EUR na 220 EUR), Nowa Zelandia (z 180 USD na 220 USD), Portugalia (z 150 EUR na 200 EUR), Singapur (z 230 USD na 250 USD), Słowacja (z 132 EUR na 150 EUR), Słowenia (z 143 EUR na 150 EUR), Stany Zjednoczone Ameryki (z 200 USD na 250 USD, w tym Nowy Jork z 350 USD na 400 USD, Waszyngton z 300 USD na 350 USD), Ukraina (z 180 EUR na 220 EUR), Watykan (z 192 EUR na 220 EUR), Wielka Brytania (z 220 GBP na 240 GBP), Włochy (z 192 EUR na 220 EUR), państwa inne niż wymienione w lp. 1-114 (z 140 EUR na 160 EUR).

Zmiany zawarte w rozporządzeniu dotyczą również zmiany waluty. Zgodnie z wnioskiem Wiceprezesa NBP oraz Ministra Spraw Zagranicznych w projekcie rozporządzenia zmieniono walutę diet oraz limitu na nocleg przy podróży służbowej do Norwegii, Szwecji i Danii (odpowiednio z NOK, SEK i DKK na EUR), Australii (z AUD na USD) i Kanady (z CAD na USD). Kwoty diet oraz limitów na nocleg kształtują się odpowiednio dla: Norwegii – 56 EUR i 185 EUR, Szwecji – 64 EUR i 319 EUR, Danii – 67 EUR i 348 EUR, Australii – 79 USD i 231 USD, Kanady – 61 USD i 215 USD.

Co więcej, wyższe stawki diet zagranicznych oznaczają także odpowiedni wzrost ryczałtów, o których mowa w § 17 przedmiotowego rozporządzenia (tzw. ryczałtów dojazdowych w wysokości jednej diety lub 50% diety lub 10% diety), a podwyższone limity noclegowe skutkują wyższym ryczałtem noclegowym (§ 16 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia). Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z § 2 omawianego projektu rozporządzenia w przypadku podróży służbowej rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie nowych przepisów należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

za czas podróży przypadający przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w brzmieniu dotychczasowym; za czas podróży przypadający od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym nowym rozporządzeniem.

Dieta krajowa 2026 – obowiązujące zasady

Pracownik odbywający podróż służbową ma prawo do zwrotu kosztów związanych z delegacją (art. 775 Kodeksu pracy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dieta krajowa ma pokrywać zwiększone wydatki na wyżywienie i wynosi 45 zł za każdą dobę podróży. Dietę nalicza się od momentu rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do jej zakończenia (powrotu po wykonaniu zadania służbowego). Wysokość diety zależy od czasu trwania delegacji:

poniżej 8 godzin – dieta nie przysługuje, od 8 do 12 godzin – 22,50 zł, od 12 do 24 godzin – 45 zł, powyżej 24 godzin – 45 zł za każdą pełną dobę oraz:

22,50 zł za rozpoczętą dobę do 8 godzin,

45 zł za rozpoczętą dobę powyżej 8 godzin.

Warto pamiętać, że już podróż trwająca ponad 12 godzin uprawnia do pełnej diety dobowej – nie trzeba więc czekać pełnych 24 godzin. Kiedy dieta w podróży służbowej nie przysługuje? Nie w każdej sytuacji pracownik otrzyma dietę. Nie przysługuje ona m.in. gdy:

zapewniono mu całodzienne, bezpłatne wyżywienie,

podróż odbywa się do miejscowości jego stałego lub czasowego pobytu,

występują przypadki określone w przepisach dotyczących przejazdów w dni wolne podczas dłuższych delegacji (np. powrót do miejsca zamieszkania).

Jak rozliczać posiłki w podróży służbowej?

Jeśli pracownik ma zapewnione częściowe wyżywienie, dieta ulega odpowiedniemu pomniejszeniu:

śniadanie – 25% diety,

obiad – 50% diety,

kolacja – 25% diety.

Dotyczy to również posiłków wliczonych w cenę noclegu (np. w hotelu). Pracodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów transportu na podstawie przedstawionych rachunków, biletów. Może także – na wniosek pracownika – wyrazić zgodę na podróż prywatnym samochodem (lub innym pojazdem), rozliczaną według stawki za kilometr, określonej w przepisach.

Zwrot kosztów noclegu następuje na podstawie rachunku, jednak co do zasady nie może przekroczyć 900 zł za dobę (20 × 45 zł). W uzasadnionych przypadkach pracodawca może zgodzić się na wyższą kwotę. Jeśli pracownik nie przedstawi rachunku i nie miał zapewnionego noclegu, przysługuje mu ryczałt w wysokości 135 zł za noc (o ile nocleg trwał co najmniej 6 godzin między 21:00 a 7:00). Zwrot kosztów noclegu nie przysługuje, jeśli pracownik podróżuje nocą lub ma możliwość powrotu na noc do miejsca zamieszkania.

Koszty komunikacji miejscowej również podlegają zwrotowi. Standardowo przysługuje ryczałt w wysokości 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży. Alternatywnie pracownik może wnioskować o zwrot faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów.

Ważne Pracownik może wystąpić o zaliczkę na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z podróżą służbową. Jej wysokość powinna wynikać ze wstępnej kalkulacji kosztów.

Dieta zagraniczna 2026 – obowiązujące przepisy

Dieta zagraniczna przysługuje pracownikowi odbywającemu podróż służbową poza granicami kraju i ma pokrywać koszty wyżywienia oraz drobne wydatki. Jej wysokość zależy od państwa docelowego - dla każdego kraju ustalono odrębną stawkę. Wysokości diet oraz limity na noclegi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r., a dokładnie jego załącznik zawierający zestawienie stawek dla poszczególnych państw (z podaniem waluty, diety oraz limitu noclegowego).

Ważne Przypomnijmy, że obecnie obowiązują dotychczasowe stawki diet krajowych i zagranicznych, jednak trwają prace nad zmianą przepisów. Projekt nowelizacji przewiduje podwyższenie zarówno diet krajowych, jak i zagranicznych – możliwe, że nowe stawki zostaną wprowadzone jeszcze w 2026 roku.

Przykładowe stawki diet zagranicznych 2026

Niemcy - 49 euro diety, 170 euro limitu na nocleg

Szwecja - 510 SEK diety, 2000 SEK limitu na nocleg

Holandia - 50 euro diety, 150 euro limitu na nocleg

Hiszpania - 50 euro diety, 200 euro limitu na nocleg

Włochy - 53 euro diety, 192 euro limitu na nocleg

Francja - 55 euro diety, 200 euro limitu na nocleg

Szwajcaria - 88 CHF diety, 220 CHF limitu na nocleg

Turcja - 53 USD diety, 185 USD limitu na nocleg

Tabela diet zagranicznych w 2026 r.

Szczegółowe zestawienie wszystkich państw wraz z obowiązującymi stawkami diet i limitami noclegowymi znajduje się w załączniku do rozporządzenia. Tabela ta obejmuje pełną listę krajów oraz przypisane im waluty i kwoty należności:

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

Lp. Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu

na nocleg 1 2 3 4 5 1 Afganistan EUR 47 140 2 Albania EUR 41 120 3 Algieria EUR 50 200 4 Andora EUR 50 200 5 Angola USD 61 180 6 Arabia Saudyjska EUR 50 200 7 Argentyna USD 50 150 8 Armenia EUR 42 145 9 Australia AUD 95 270 10 Austria EUR 57 150 11 Azerbejdżan EUR 43 150 12 Bangladesz USD 50 120 13 Belgia EUR 55 200 14 Białoruś EUR 42 130 15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100 16 Brazylia EUR 43 120 17 Bułgaria EUR 40 120 18 Chile USD 60 120 19 Chiny EUR 55 170 20 Chorwacja EUR 42 125 21 Cypr EUR 43 160 22 Czarnogóra EUR 40 110 23 Czechy EUR 41 120 24 Dania DKK 446 1430 25 Demokratyczna Republika Konga USD 66 220 26 Egipt USD 55 150 27 Ekwador USD 44 110 28 Estonia EUR 45 110

29 Etiopia USD 55 300 30 Finlandia EUR 53 180 31 Francja EUR 55 200 32 Grecja EUR 50 160 33 Gruzja EUR 48 160 34 Hiszpania EUR 50 200 35 Holandia EUR 50 150 36 Indie EUR 42 210 37 Indonezja EUR 41 110 38 Irak USD 60 120 39 Iran EUR 41 95 40 Irlandia EUR 52 160 41 Islandia EUR 56 160 42 Izrael EUR 70 200 43 Japonia JPY 7532 22 000 44 Jemen USD 48 160 45 Jordania EUR 50 130 46 Kambodża USD 45 100 47 Kanada CAD 71 190 48 Katar EUR 41 200 49 Kazachstan EUR 45 155 50 Kenia EUR 41 150 51 Kirgistan USD 41 150 52 Kolumbia USD 49 120 53 Kongo USD 66 220 54 Korea Południowa EUR 46 170 55 Korea Północna EUR 48 170 56 Kostaryka USD 50 140 57 Kuba EUR 50 140 58 Kuwejt EUR 39 200 59 Laos USD 54 100 60 Liban USD 57 150 61 Libia EUR 52 100 62 Liechtenstein CHF 88 220 63 Litwa EUR 45 150 64 Luksemburg EUR 55 200 65 Łotwa EUR 57 132

66 Macedonia Północna EUR 43 138 67 Malezja EUR 41 140 68 Malta EUR 43 180 69 Maroko EUR 41 130 70 Meksyk USD 58 154 71 Mołdawia EUR 45 94 72 Monako EUR 55 200 73 Mongolia EUR 45 154 74 Niemcy EUR 49 170 75 Nigeria EUR 46 240 76 Norwegia NOK 496 1650 77 Nowa Zelandia USD 58 180 78 Oman EUR 40 240 79 Pakistan EUR 38 200 80 Palestyna EUR 70 200 81 Panama USD 52 140 82 Peru USD 50 150 83 Południowa Afryka USD 52 275 84 Portugalia EUR 49 150 85 Rosja EUR 48 200 86 Rumunia EUR 42 110 87 San Marino EUR 53 192 88 Senegal EUR 44 120 89 Serbia EUR 40 110 90 Singapur USD 56 230 91 Słowacja EUR 47 132 92 Słowenia EUR 45 143 93 Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: - Nowy Jork - Waszyngton USD 59 200 350

300 94 Syria USD 50 150 95 Szwajcaria CHF 88 220 96 Szwecja SEK 510 2000 97 Tadżykistan EUR 41 140 98 Tajlandia USD 42 110 99 Tanzania USD 53 150

100 Tunezja EUR 37 100 101 Turcja USD 53 185 102 Turkmenistan EUR 47 90 103 Ukraina EUR 41 180 104 Urugwaj USD 50 80 105 Uzbekistan EUR 41 140 106 Watykan EUR 53 192 107 Wenezuela USD 60 220 108 Węgry EUR 44 143 109 Wielka Brytania GBP 45 220 110 Wietnam USD 53 160 111 Włochy EUR 53 192 112 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100 113 Zimbabwe EUR 39 90 114 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 43 220 115 Państwa inne niż wymienionew lp. 1-114 EUR 41 140

W przypadku niektórych kierunków obowiązują szczególne zasady:

podróże do Gibraltaru rozlicza się według stawek jak dla Wielkiej Brytanii (zarówno dieta, jak i limit noclegowy),

w Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a limit na nocleg 250 USD,

na Tajwanie dieta wynosi 40 EUR, a limit noclegowy 142 EUR.

Jak obliczać dietę zagraniczną?

Podstawowa zasada jest prosta: za każdą pełną dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości określonej dla danego kraju. W przypadku krótszych wyjazdów stosuje się proporcjonalne naliczanie:

do 8 godzin – 1/3 diety,

powyżej 8 do 12 godzin – 50% diety,

powyżej 12 godzin – pełna dieta.

Dieta a zapewnione wyżywienie

Jeśli pracownik ma zapewnione bezpłatne wyżywienie, dieta ulega obniżeniu - podobnie jak w podróży krajowej. W przypadku całodziennego wyżywienia przysługuje jedynie 25% diety. Gdy zapewnione są tylko wybrane posiłki, stosuje się następujące potrącenia:

śniadanie - 15% diety,

obiad - 30% diety,

kolacja - 30% diety.

Takie zasady pozwalają precyzyjnie dopasować wysokość świadczenia do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez pracownika podczas delegacji zagranicznej.