Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. [Projekt rozporządzenia]

Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. [Projekt rozporządzenia]

27 kwietnia 2026, 14:14
Emilia Panufnik
dieta krajowa dieta zagraniczna 2026 zmiany podróż służbowa
Diety krajowe i zagraniczne w końcu czekają zmiany. W 2026 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia podnoszącym stawki diety krajowej i wprowadzającym liczne zmiany kwot w dietach zagranicznych. Sprawdź, jaka będzie wysokość diet w podróżach służbowych po zmianach. Projekt jest na etapie opiniowania.

Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. - rozporządzenie

Aktualnie trwają w rządzie prace nad podniesieniem stawek diet w podróżach służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Co zmienia Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej? W projekcie podwyższono stawkę diety przysługującej pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej o 15 zł - z dotychczasowych 45 zł na 60 zł. Aktualna wysokość diety czyli 45 zł obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Nowa kwota została ustalona w oparciu o ogłoszony przez GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. (111,4%) i 2024 r. (103,6%) oraz prognozowany przez Ministra Finansów średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 (103,7 %) i 2026 r. (103%). Wynik zotał zaokrąglony do pełnych dziesiątek zł. Zgodnie z zaproponowaną wysokością diety krajowej:

  • 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 12 zł,
  • ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 90 zł,
  • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł.

W przypadku kwot diet zagranicznych w załączniku do rozporządzenia podnosi się kwoty diet z tytułu podróży służbowej do:

  1. Białorusi (z 42 EUR do 45 EUR),
  2. Czech (z 41 EUR do 45 EUR),
  3. Wielkiej Brytanii (z 45 GBP do 50 GBP) oraz
  4. innych państw, niż wymienione w załączniku (z 41 EUR do 45 EUR).

Podwyżce ulegają również kwoty limitów na nocleg w następujących państwach:

  1. Belgia (z 200 EUR na 250 EUR),
  2. Białoruś (z 130 EUR na 150 EUR),
  3. Bośnia i Hercegowina (z 100 EUR na 120 EUR),
  4. Chorwacja (z 125 EUR na 150 EUR),
  5. Czechy (z 120 EUR na 150 EUR),
  6. Francja (z 200 EUR na 250 EUR),
  7. Grecja z 160 EUR na 200 EUR),
  8. Hiszpania (z 200 EUR na 250 EUR),
  9. Holandia (z 150 EUR na 200 EUR),
  10. Luksemburg (z 200 EUR na 250 EUR),
  11. Łotwa (z 132 EUR na 150 EUR),
  12. Malta (z 180 EUR na 200 EUR),
  13. Mołdawia (z 94 EUR na 120 EUR),
  14. Niemcy (z 170 EUR na 220 EUR),
  15. Nowa Zelandia (z 180 USD na 220 USD),
  16. Portugalia (z 150 EUR na 200 EUR),
  17. Singapur (z 230 USD na 250 USD),
  18. Słowacja (z 132 EUR na 150 EUR),
  19. Słowenia (z 143 EUR na 150 EUR),
  20. Stany Zjednoczone Ameryki (z 200 USD na 250 USD, w tym Nowy Jork z 350 USD na 400 USD, Waszyngton z 300 USD na 350 USD),
  21. Ukraina (z 180 EUR na 220 EUR),
  22. Watykan (z 192 EUR na 220 EUR),
  23. Wielka Brytania (z 220 GBP na 240 GBP),
  24. Włochy (z 192 EUR na 220 EUR),
  25. państwa inne niż wymienione w lp. 1-114 (z 140 EUR na 160 EUR).

Zmiany zawarte w rozporządzeniu dotyczą również zmiany waluty. Zgodnie z wnioskiem Wiceprezesa NBP oraz Ministra Spraw Zagranicznych w projekcie rozporządzenia zmieniono walutę diet oraz limitu na nocleg przy podróży służbowej do Norwegii, Szwecji i Danii (odpowiednio z NOK, SEK i DKK na EUR), Australii (z AUD na USD) i Kanady (z CAD na USD). Kwoty diet oraz limitów na nocleg kształtują się odpowiednio dla: Norwegii – 56 EUR i 185 EUR, Szwecji – 64 EUR i 319 EUR, Danii – 67 EUR i 348 EUR, Australii – 79 USD i 231 USD, Kanady – 61 USD i 215 USD.

Co więcej, wyższe stawki diet zagranicznych oznaczają także odpowiedni wzrost ryczałtów, o których mowa w § 17 przedmiotowego rozporządzenia (tzw. ryczałtów dojazdowych w wysokości jednej diety lub 50% diety lub 10% diety), a podwyższone limity noclegowe skutkują wyższym ryczałtem noclegowym (§ 16 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia). Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z § 2 omawianego projektu rozporządzenia w przypadku podróży służbowej rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie nowych przepisów należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

  1. za czas podróży przypadający przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w brzmieniu dotychczasowym;
  2. za czas podróży przypadający od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym nowym rozporządzeniem.

Dieta krajowa 2026 – obowiązujące zasady

Pracownik odbywający podróż służbową ma prawo do zwrotu kosztów związanych z delegacją (art. 775 Kodeksu pracy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dieta krajowa ma pokrywać zwiększone wydatki na wyżywienie i wynosi 45 zł za każdą dobę podróży. Dietę nalicza się od momentu rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do jej zakończenia (powrotu po wykonaniu zadania służbowego). Wysokość diety zależy od czasu trwania delegacji:

  1. poniżej 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  2. od 8 do 12 godzin – 22,50 zł,
  3. od 12 do 24 godzin – 45 zł,
  4. powyżej 24 godzin – 45 zł za każdą pełną dobę oraz:
  • 22,50 zł za rozpoczętą dobę do 8 godzin,
  • 45 zł za rozpoczętą dobę powyżej 8 godzin.

Warto pamiętać, że już podróż trwająca ponad 12 godzin uprawnia do pełnej diety dobowej – nie trzeba więc czekać pełnych 24 godzin. Kiedy dieta w podróży służbowej nie przysługuje? Nie w każdej sytuacji pracownik otrzyma dietę. Nie przysługuje ona m.in. gdy:

  • zapewniono mu całodzienne, bezpłatne wyżywienie,
  • podróż odbywa się do miejscowości jego stałego lub czasowego pobytu,
  • występują przypadki określone w przepisach dotyczących przejazdów w dni wolne podczas dłuższych delegacji (np. powrót do miejsca zamieszkania).

Jak rozliczać posiłki w podróży służbowej?

Jeśli pracownik ma zapewnione częściowe wyżywienie, dieta ulega odpowiedniemu pomniejszeniu:

  • śniadanie – 25% diety,
  • obiad – 50% diety,
  • kolacja – 25% diety.

Dotyczy to również posiłków wliczonych w cenę noclegu (np. w hotelu). Pracodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów transportu na podstawie przedstawionych rachunków, biletów. Może także – na wniosek pracownika – wyrazić zgodę na podróż prywatnym samochodem (lub innym pojazdem), rozliczaną według stawki za kilometr, określonej w przepisach.

Zwrot kosztów noclegu następuje na podstawie rachunku, jednak co do zasady nie może przekroczyć 900 zł za dobę (20 × 45 zł). W uzasadnionych przypadkach pracodawca może zgodzić się na wyższą kwotę. Jeśli pracownik nie przedstawi rachunku i nie miał zapewnionego noclegu, przysługuje mu ryczałt w wysokości 135 zł za noc (o ile nocleg trwał co najmniej 6 godzin między 21:00 a 7:00). Zwrot kosztów noclegu nie przysługuje, jeśli pracownik podróżuje nocą lub ma możliwość powrotu na noc do miejsca zamieszkania.

Koszty komunikacji miejscowej również podlegają zwrotowi. Standardowo przysługuje ryczałt w wysokości 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży. Alternatywnie pracownik może wnioskować o zwrot faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów.

Ważne

Pracownik może wystąpić o zaliczkę na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z podróżą służbową. Jej wysokość powinna wynikać ze wstępnej kalkulacji kosztów.

Dieta zagraniczna 2026 – obowiązujące przepisy

Dieta zagraniczna przysługuje pracownikowi odbywającemu podróż służbową poza granicami kraju i ma pokrywać koszty wyżywienia oraz drobne wydatki. Jej wysokość zależy od państwa docelowego - dla każdego kraju ustalono odrębną stawkę. Wysokości diet oraz limity na noclegi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r., a dokładnie jego załącznik zawierający zestawienie stawek dla poszczególnych państw (z podaniem waluty, diety oraz limitu noclegowego).

Ważne

Przypomnijmy, że obecnie obowiązują dotychczasowe stawki diet krajowych i zagranicznych, jednak trwają prace nad zmianą przepisów. Projekt nowelizacji przewiduje podwyższenie zarówno diet krajowych, jak i zagranicznych – możliwe, że nowe stawki zostaną wprowadzone jeszcze w 2026 roku.

Przykładowe stawki diet zagranicznych 2026

  • Niemcy - 49 euro diety, 170 euro limitu na nocleg
  • Szwecja - 510 SEK diety, 2000 SEK limitu na nocleg
  • Holandia - 50 euro diety, 150 euro limitu na nocleg
  • Hiszpania - 50 euro diety, 200 euro limitu na nocleg
  • Włochy - 53 euro diety, 192 euro limitu na nocleg
  • Francja - 55 euro diety, 200 euro limitu na nocleg
  • Szwajcaria - 88 CHF diety, 220 CHF limitu na nocleg
  • Turcja - 53 USD diety, 185 USD limitu na nocleg

Tabela diet zagranicznych w 2026 r.

Szczegółowe zestawienie wszystkich państw wraz z obowiązującymi stawkami diet i limitami noclegowymi znajduje się w załączniku do rozporządzenia. Tabela ta obejmuje pełną listę krajów oraz przypisane im waluty i kwoty należności:

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH

Lp.

Państwo

Waluta

Kwota diety

Kwota limitu
na nocleg

1

2

3

4

5

1

Afganistan

EUR

47

140

2

Albania

EUR

41

120

3

Algieria

EUR

50

200

4

Andora

EUR

50

200

5

Angola

USD

61

180

6

Arabia Saudyjska

EUR

50

200

7

Argentyna

USD

50

150

8

Armenia

EUR

42

145

9

Australia

AUD

95

270

10

Austria

EUR

57

150

11

Azerbejdżan

EUR

43

150

12

Bangladesz

USD

50

120

13

Belgia

EUR

55

200

14

Białoruś

EUR

42

130

15

Bośnia i Hercegowina

EUR

41

100

16

Brazylia

EUR

43

120

17

Bułgaria

EUR

40

120

18

Chile

USD

60

120

19

Chiny

EUR

55

170

20

Chorwacja

EUR

42

125

21

Cypr

EUR

43

160

22

Czarnogóra

EUR

40

110

23

Czechy

EUR

41

120

24

Dania

DKK

446

1430

25

Demokratyczna Republika Konga

USD

66

220

26

Egipt

USD

55

150

27

Ekwador

USD

44

110

28

Estonia

EUR

45

110

29

Etiopia

USD

55

300

30

Finlandia

EUR

53

180

31

Francja

EUR

55

200

32

Grecja

EUR

50

160

33

Gruzja

EUR

48

160

34

Hiszpania

EUR

50

200

35

Holandia

EUR

50

150

36

Indie

EUR

42

210

37

Indonezja

EUR

41

110

38

Irak

USD

60

120

39

Iran

EUR

41

95

40

Irlandia

EUR

52

160

41

Islandia

EUR

56

160

42

Izrael

EUR

70

200

43

Japonia

JPY

7532

22 000

44

Jemen

USD

48

160

45

Jordania

EUR

50

130

46

Kambodża

USD

45

100

47

Kanada

CAD

71

190

48

Katar

EUR

41

200

49

Kazachstan

EUR

45

155

50

Kenia

EUR

41

150

51

Kirgistan

USD

41

150

52

Kolumbia

USD

49

120

53

Kongo

USD

66

220

54

Korea Południowa

EUR

46

170

55

Korea Północna

EUR

48

170

56

Kostaryka

USD

50

140

57

Kuba

EUR

50

140

58

Kuwejt

EUR

39

200

59

Laos

USD

54

100

60

Liban

USD

57

150

61

Libia

EUR

52

100

62

Liechtenstein

CHF

88

220

63

Litwa

EUR

45

150

64

Luksemburg

EUR

55

200

65

Łotwa

EUR

57

132

66

Macedonia Północna

EUR

43

138

67

Malezja

EUR

41

140

68

Malta

EUR

43

180

69

Maroko

EUR

41

130

70

Meksyk

USD

58

154

71

Mołdawia

EUR

45

94

72

Monako

EUR

55

200

73

Mongolia

EUR

45

154

74

Niemcy

EUR

49

170

75

Nigeria

EUR

46

240

76

Norwegia

NOK

496

1650

77

Nowa Zelandia

USD

58

180

78

Oman

EUR

40

240

79

Pakistan

EUR

38

200

80

Palestyna

EUR

70

200

81

Panama

USD

52

140

82

Peru

USD

50

150

83

Południowa Afryka

USD

52

275

84

Portugalia

EUR

49

150

85

Rosja

EUR

48

200

86

Rumunia

EUR

42

110

87

San Marino

EUR

53

192

88

Senegal

EUR

44

120

89

Serbia

EUR

40

110

90

Singapur

USD

56

230

91

Słowacja

EUR

47

132

92

Słowenia

EUR

45

143

93

Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:

- Nowy Jork

- Waszyngton

USD

59

200

350
300

94

Syria

USD

50

150

95

Szwajcaria

CHF

88

220

96

Szwecja

SEK

510

2000

97

Tadżykistan

EUR

41

140

98

Tajlandia

USD

42

110

99

Tanzania

USD

53

150

100

Tunezja

EUR

37

100

101

Turcja

USD

53

185

102

Turkmenistan

EUR

47

90

103

Ukraina

EUR

41

180

104

Urugwaj

USD

50

80

105

Uzbekistan

EUR

41

140

106

Watykan

EUR

53

192

107

Wenezuela

USD

60

220

108

Węgry

EUR

44

143

109

Wielka Brytania

GBP

45

220

110

Wietnam

USD

53

160

111

Włochy

EUR

53

192

112

Wybrzeże Kości Słoniowej

EUR

33

100

113

Zimbabwe

EUR

39

90

114

Zjednoczone Emiraty Arabskie

EUR

43

220

115

Państwa inne niż wymienionew lp. 1-114

EUR

41

140

W przypadku niektórych kierunków obowiązują szczególne zasady:

  • podróże do Gibraltaru rozlicza się według stawek jak dla Wielkiej Brytanii (zarówno dieta, jak i limit noclegowy),
  • w Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a limit na nocleg 250 USD,
  • na Tajwanie dieta wynosi 40 EUR, a limit noclegowy 142 EUR.

Jak obliczać dietę zagraniczną?

Podstawowa zasada jest prosta: za każdą pełną dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości określonej dla danego kraju. W przypadku krótszych wyjazdów stosuje się proporcjonalne naliczanie:

  • do 8 godzin – 1/3 diety,
  • powyżej 8 do 12 godzin – 50% diety,
  • powyżej 12 godzin – pełna dieta.

Dieta a zapewnione wyżywienie

Jeśli pracownik ma zapewnione bezpłatne wyżywienie, dieta ulega obniżeniu - podobnie jak w podróży krajowej. W przypadku całodziennego wyżywienia przysługuje jedynie 25% diety. Gdy zapewnione są tylko wybrane posiłki, stosuje się następujące potrącenia:

  • śniadanie - 15% diety,
  • obiad - 30% diety,
  • kolacja - 30% diety.

Takie zasady pozwalają precyzyjnie dopasować wysokość świadczenia do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez pracownika podczas delegacji zagranicznej.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (w toku prac legislacyjnych)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 2190)

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1490)

Powiązane
Dieta krajowa 2025 [Stawka]
Dieta krajowa 2025 [Stawka]
Dieta zagraniczna 2026: Niemcy, USA, Litwa, Austria, Szwecja, Czechy i inne państwa [TABELA]
Dieta zagraniczna 2026: Niemcy, USA, Litwa, Austria, Szwecja, Czechy i inne państwa [TABELA]
Żołnierze WOT na „Horyzoncie
Żołnierze WOT na „Horyzoncie": 90 zł gratyfikacji zamiast 180 zł i spór o właściwą stawkę diety
Źródło: INFOR
Składki Polaków i wydatki FUS. ZUS przedstawia dane
27 kwi 2026

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2025 r. pokrył 82,6 proc. wydatków z własnych środków. Przychody wyniosły 458,2 mld zł, a wydatki 456,2 mld zł. Wyniki finansowe Funduszu pozwoliły na zmniejszenie planowanej na 2025 r. dotacji z budżetu państwa – poinformował ZUS.
Rozczarowanie dyrektywą o jawności wynagrodzeń. Spada liczba widełek płacowych w ofertach pracy
27 kwi 2026

Ponad 100 dni funkcjonowania części przepisów wdrażanej dyrektywy o jawności płac rozczarowuje. Badanie pokazuje, że niewiele się zmieniło. Czy pracodawcy zamieszczają widełki płacowe w ofertach pracy? W IT liczba takich ogłoszeń o pracę nawet spada.
Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi
27 kwi 2026

Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI - aż 42% pracowników stosuje sztuczną inteligencję w pracy, a tylko 17% ma przy tym wsparcie pracodawcy. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi. Zespoły mają dziś nowe oczekiwania od pracodawców - dostęp do nowoczesnych technologii i szkolenia z AI.

REKLAMA

ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć?
27 kwi 2026

ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć? Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.
Tysiące Polaków otrzymuje świadczenie honorowe. Kto co miesiąc może dostać 7 tys. zł?
27 kwi 2026

Każda osoba, która skończy 100 lat, może dostać honorowe świadczenie pieniężne. ZUS wypłaca je co miesiąc, jako dodatkowe pieniądze do emerytury stulatka. Na koniec marca 2026 r. dodatek w wysokości blisko 7 tys. zł otrzymywało już 4179 seniorów w całym kraju.
Sposoby, by długi weekend majowy trwał dłużej niż trzy dni. Skorzystać może każdy
27 kwi 2026

Maj 2026 r. nie należy do tych miesięcy, w które układ kalendarza pozwala mieć przynajmniej jeden lub dwa długie weekendy – trzydniowe lub dłuższe. W tym roku dłuższa, ale tylko trzydniowa majówka jest jedna i to ta pierwsza w miesiące. Inne weekendy maja, a jest ich w sumie pięć nie wyjdą poza ramy s0bota-niedziela.
Od 1483,87 zł do 1978,49 zł renty z ZUS od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Złóż wniosek ERN
24 kwi 2026

Od początku marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. ZUS płaci 1483,87 zł, a nawet 1978,49 zł renty z tytułu niezdolności do pracy. Można wymienić 3 rodzaje tego świadczenia. Aby je otrzymać, składa się wniosek na formularzu ERN. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty dla ZUS? Jak wylicza się wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?

REKLAMA

Czy pracodawca rzeczywiście nie musi podawać wynagrodzenia już w ofercie pracy? Jawność wynagrodzeń 2026 [Fakty i mity]
26 kwi 2026

Część przepisów dotyczących jawności wynagrodzeń weszło w życie pod koniec 2025 r. Jednym z nowych obowiązków pracodawców jest podanie proponowanego wynagrodzenia kandydatowi do pracy przed nawiązaniem stosunku pracy. Czy rzeczywiście trzeba to zrobić już w ofercie pracy? Oto fakty i mity na temat nowych przepisów prawa pracy.
Bezrobocie w Polsce: 949,8 tys. osób bez pracy. Najnowsze dane GUS
24 kwi 2026

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
