Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. [Projekt rozporządzenia]
Diety krajowe i zagraniczne w końcu czekają zmiany. W 2026 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia podnoszącym stawki diety krajowej i wprowadzającym liczne zmiany kwot w dietach zagranicznych. Sprawdź, jaka będzie wysokość diet w podróżach służbowych po zmianach. Projekt jest na etapie opiniowania.
- Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. - rozporządzenie
- Dieta krajowa 2026 – obowiązujące zasady
- Jak rozliczać posiłki w podróży służbowej?
- Dieta zagraniczna 2026 – obowiązujące przepisy
- Przykładowe stawki diet zagranicznych 2026
- Tabela diet zagranicznych w 2026 r.
- Jak obliczać dietę zagraniczną?
- Dieta a zapewnione wyżywienie
Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. - rozporządzenie
Aktualnie trwają w rządzie prace nad podniesieniem stawek diet w podróżach służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Co zmienia Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej? W projekcie podwyższono stawkę diety przysługującej pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej o 15 zł - z dotychczasowych 45 zł na 60 zł. Aktualna wysokość diety czyli 45 zł obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Nowa kwota została ustalona w oparciu o ogłoszony przez GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. (111,4%) i 2024 r. (103,6%) oraz prognozowany przez Ministra Finansów średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2025 (103,7 %) i 2026 r. (103%). Wynik zotał zaokrąglony do pełnych dziesiątek zł. Zgodnie z zaproponowaną wysokością diety krajowej:
- 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 12 zł,
- ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 90 zł,
- zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł.
W przypadku kwot diet zagranicznych w załączniku do rozporządzenia podnosi się kwoty diet z tytułu podróży służbowej do:
- Białorusi (z 42 EUR do 45 EUR),
- Czech (z 41 EUR do 45 EUR),
- Wielkiej Brytanii (z 45 GBP do 50 GBP) oraz
- innych państw, niż wymienione w załączniku (z 41 EUR do 45 EUR).
Podwyżce ulegają również kwoty limitów na nocleg w następujących państwach:
- Belgia (z 200 EUR na 250 EUR),
- Białoruś (z 130 EUR na 150 EUR),
- Bośnia i Hercegowina (z 100 EUR na 120 EUR),
- Chorwacja (z 125 EUR na 150 EUR),
- Czechy (z 120 EUR na 150 EUR),
- Francja (z 200 EUR na 250 EUR),
- Grecja z 160 EUR na 200 EUR),
- Hiszpania (z 200 EUR na 250 EUR),
- Holandia (z 150 EUR na 200 EUR),
- Luksemburg (z 200 EUR na 250 EUR),
- Łotwa (z 132 EUR na 150 EUR),
- Malta (z 180 EUR na 200 EUR),
- Mołdawia (z 94 EUR na 120 EUR),
- Niemcy (z 170 EUR na 220 EUR),
- Nowa Zelandia (z 180 USD na 220 USD),
- Portugalia (z 150 EUR na 200 EUR),
- Singapur (z 230 USD na 250 USD),
- Słowacja (z 132 EUR na 150 EUR),
- Słowenia (z 143 EUR na 150 EUR),
- Stany Zjednoczone Ameryki (z 200 USD na 250 USD, w tym Nowy Jork z 350 USD na 400 USD, Waszyngton z 300 USD na 350 USD),
- Ukraina (z 180 EUR na 220 EUR),
- Watykan (z 192 EUR na 220 EUR),
- Wielka Brytania (z 220 GBP na 240 GBP),
- Włochy (z 192 EUR na 220 EUR),
- państwa inne niż wymienione w lp. 1-114 (z 140 EUR na 160 EUR).
Zmiany zawarte w rozporządzeniu dotyczą również zmiany waluty. Zgodnie z wnioskiem Wiceprezesa NBP oraz Ministra Spraw Zagranicznych w projekcie rozporządzenia zmieniono walutę diet oraz limitu na nocleg przy podróży służbowej do Norwegii, Szwecji i Danii (odpowiednio z NOK, SEK i DKK na EUR), Australii (z AUD na USD) i Kanady (z CAD na USD). Kwoty diet oraz limitów na nocleg kształtują się odpowiednio dla: Norwegii – 56 EUR i 185 EUR, Szwecji – 64 EUR i 319 EUR, Danii – 67 EUR i 348 EUR, Australii – 79 USD i 231 USD, Kanady – 61 USD i 215 USD.
Co więcej, wyższe stawki diet zagranicznych oznaczają także odpowiedni wzrost ryczałtów, o których mowa w § 17 przedmiotowego rozporządzenia (tzw. ryczałtów dojazdowych w wysokości jednej diety lub 50% diety lub 10% diety), a podwyższone limity noclegowe skutkują wyższym ryczałtem noclegowym (§ 16 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia). Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z § 2 omawianego projektu rozporządzenia w przypadku podróży służbowej rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie nowych przepisów należności z tytułu podróży służbowej ustala się:
- za czas podróży przypadający przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w brzmieniu dotychczasowym;
- za czas podróży przypadający od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym nowym rozporządzeniem.
Dieta krajowa 2026 – obowiązujące zasady
Pracownik odbywający podróż służbową ma prawo do zwrotu kosztów związanych z delegacją (art. 775 Kodeksu pracy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dieta krajowa ma pokrywać zwiększone wydatki na wyżywienie i wynosi 45 zł za każdą dobę podróży. Dietę nalicza się od momentu rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do jej zakończenia (powrotu po wykonaniu zadania służbowego). Wysokość diety zależy od czasu trwania delegacji:
- poniżej 8 godzin – dieta nie przysługuje,
- od 8 do 12 godzin – 22,50 zł,
- od 12 do 24 godzin – 45 zł,
- powyżej 24 godzin – 45 zł za każdą pełną dobę oraz:
- 22,50 zł za rozpoczętą dobę do 8 godzin,
- 45 zł za rozpoczętą dobę powyżej 8 godzin.
Warto pamiętać, że już podróż trwająca ponad 12 godzin uprawnia do pełnej diety dobowej – nie trzeba więc czekać pełnych 24 godzin. Kiedy dieta w podróży służbowej nie przysługuje? Nie w każdej sytuacji pracownik otrzyma dietę. Nie przysługuje ona m.in. gdy:
- zapewniono mu całodzienne, bezpłatne wyżywienie,
- podróż odbywa się do miejscowości jego stałego lub czasowego pobytu,
- występują przypadki określone w przepisach dotyczących przejazdów w dni wolne podczas dłuższych delegacji (np. powrót do miejsca zamieszkania).
Jak rozliczać posiłki w podróży służbowej?
Jeśli pracownik ma zapewnione częściowe wyżywienie, dieta ulega odpowiedniemu pomniejszeniu:
- śniadanie – 25% diety,
- obiad – 50% diety,
- kolacja – 25% diety.
Dotyczy to również posiłków wliczonych w cenę noclegu (np. w hotelu). Pracodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów transportu na podstawie przedstawionych rachunków, biletów. Może także – na wniosek pracownika – wyrazić zgodę na podróż prywatnym samochodem (lub innym pojazdem), rozliczaną według stawki za kilometr, określonej w przepisach.
Zwrot kosztów noclegu następuje na podstawie rachunku, jednak co do zasady nie może przekroczyć 900 zł za dobę (20 × 45 zł). W uzasadnionych przypadkach pracodawca może zgodzić się na wyższą kwotę. Jeśli pracownik nie przedstawi rachunku i nie miał zapewnionego noclegu, przysługuje mu ryczałt w wysokości 135 zł za noc (o ile nocleg trwał co najmniej 6 godzin między 21:00 a 7:00). Zwrot kosztów noclegu nie przysługuje, jeśli pracownik podróżuje nocą lub ma możliwość powrotu na noc do miejsca zamieszkania.
Koszty komunikacji miejscowej również podlegają zwrotowi. Standardowo przysługuje ryczałt w wysokości 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży. Alternatywnie pracownik może wnioskować o zwrot faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów.
Pracownik może wystąpić o zaliczkę na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z podróżą służbową. Jej wysokość powinna wynikać ze wstępnej kalkulacji kosztów.
Dieta zagraniczna 2026 – obowiązujące przepisy
Dieta zagraniczna przysługuje pracownikowi odbywającemu podróż służbową poza granicami kraju i ma pokrywać koszty wyżywienia oraz drobne wydatki. Jej wysokość zależy od państwa docelowego - dla każdego kraju ustalono odrębną stawkę. Wysokości diet oraz limity na noclegi określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r., a dokładnie jego załącznik zawierający zestawienie stawek dla poszczególnych państw (z podaniem waluty, diety oraz limitu noclegowego).
Przypomnijmy, że obecnie obowiązują dotychczasowe stawki diet krajowych i zagranicznych, jednak trwają prace nad zmianą przepisów. Projekt nowelizacji przewiduje podwyższenie zarówno diet krajowych, jak i zagranicznych – możliwe, że nowe stawki zostaną wprowadzone jeszcze w 2026 roku.
Przykładowe stawki diet zagranicznych 2026
- Niemcy - 49 euro diety, 170 euro limitu na nocleg
- Szwecja - 510 SEK diety, 2000 SEK limitu na nocleg
- Holandia - 50 euro diety, 150 euro limitu na nocleg
- Hiszpania - 50 euro diety, 200 euro limitu na nocleg
- Włochy - 53 euro diety, 192 euro limitu na nocleg
- Francja - 55 euro diety, 200 euro limitu na nocleg
- Szwajcaria - 88 CHF diety, 220 CHF limitu na nocleg
- Turcja - 53 USD diety, 185 USD limitu na nocleg
Tabela diet zagranicznych w 2026 r.
Szczegółowe zestawienie wszystkich państw wraz z obowiązującymi stawkami diet i limitami noclegowymi znajduje się w załączniku do rozporządzenia. Tabela ta obejmuje pełną listę krajów oraz przypisane im waluty i kwoty należności:
WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH
Lp.
Państwo
Waluta
Kwota diety
Kwota limitu
1
2
3
4
5
1
Afganistan
EUR
47
140
2
Albania
EUR
41
120
3
Algieria
EUR
50
200
4
Andora
EUR
50
200
5
Angola
USD
61
180
6
Arabia Saudyjska
EUR
50
200
7
Argentyna
USD
50
150
8
Armenia
EUR
42
145
9
Australia
AUD
95
270
10
Austria
EUR
57
150
11
Azerbejdżan
EUR
43
150
12
Bangladesz
USD
50
120
13
Belgia
EUR
55
200
14
Białoruś
EUR
42
130
15
Bośnia i Hercegowina
EUR
41
100
16
Brazylia
EUR
43
120
17
Bułgaria
EUR
40
120
18
Chile
USD
60
120
19
Chiny
EUR
55
170
20
Chorwacja
EUR
42
125
21
Cypr
EUR
43
160
22
Czarnogóra
EUR
40
110
23
Czechy
EUR
41
120
24
Dania
DKK
446
1430
25
Demokratyczna Republika Konga
USD
66
220
26
Egipt
USD
55
150
27
Ekwador
USD
44
110
28
Estonia
EUR
45
110
29
Etiopia
USD
55
300
30
Finlandia
EUR
53
180
31
Francja
EUR
55
200
32
Grecja
EUR
50
160
33
Gruzja
EUR
48
160
34
Hiszpania
EUR
50
200
35
Holandia
EUR
50
150
36
Indie
EUR
42
210
37
Indonezja
EUR
41
110
38
Irak
USD
60
120
39
Iran
EUR
41
95
40
Irlandia
EUR
52
160
41
Islandia
EUR
56
160
42
Izrael
EUR
70
200
43
Japonia
JPY
7532
22 000
44
Jemen
USD
48
160
45
Jordania
EUR
50
130
46
Kambodża
USD
45
100
47
Kanada
CAD
71
190
48
Katar
EUR
41
200
49
Kazachstan
EUR
45
155
50
Kenia
EUR
41
150
51
Kirgistan
USD
41
150
52
Kolumbia
USD
49
120
53
Kongo
USD
66
220
54
Korea Południowa
EUR
46
170
55
Korea Północna
EUR
48
170
56
Kostaryka
USD
50
140
57
Kuba
EUR
50
140
58
Kuwejt
EUR
39
200
59
Laos
USD
54
100
60
Liban
USD
57
150
61
Libia
EUR
52
100
62
Liechtenstein
CHF
88
220
63
Litwa
EUR
45
150
64
Luksemburg
EUR
55
200
65
Łotwa
EUR
57
132
66
Macedonia Północna
EUR
43
138
67
Malezja
EUR
41
140
68
Malta
EUR
43
180
69
Maroko
EUR
41
130
70
Meksyk
USD
58
154
71
Mołdawia
EUR
45
94
72
Monako
EUR
55
200
73
Mongolia
EUR
45
154
74
Niemcy
EUR
49
170
75
Nigeria
EUR
46
240
76
Norwegia
NOK
496
1650
77
Nowa Zelandia
USD
58
180
78
Oman
EUR
40
240
79
Pakistan
EUR
38
200
80
Palestyna
EUR
70
200
81
Panama
USD
52
140
82
Peru
USD
50
150
83
Południowa Afryka
USD
52
275
84
Portugalia
EUR
49
150
85
Rosja
EUR
48
200
86
Rumunia
EUR
42
110
87
San Marino
EUR
53
192
88
Senegal
EUR
44
120
89
Serbia
EUR
40
110
90
Singapur
USD
56
230
91
Słowacja
EUR
47
132
92
Słowenia
EUR
45
143
93
Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym:
- Nowy Jork
- Waszyngton
USD
59
200
350
94
Syria
USD
50
150
95
Szwajcaria
CHF
88
220
96
Szwecja
SEK
510
2000
97
Tadżykistan
EUR
41
140
98
Tajlandia
USD
42
110
99
Tanzania
USD
53
150
100
Tunezja
EUR
37
100
101
Turcja
USD
53
185
102
Turkmenistan
EUR
47
90
103
Ukraina
EUR
41
180
104
Urugwaj
USD
50
80
105
Uzbekistan
EUR
41
140
106
Watykan
EUR
53
192
107
Wenezuela
USD
60
220
108
Węgry
EUR
44
143
109
Wielka Brytania
GBP
45
220
110
Wietnam
USD
53
160
111
Włochy
EUR
53
192
112
Wybrzeże Kości Słoniowej
EUR
33
100
113
Zimbabwe
EUR
39
90
114
Zjednoczone Emiraty Arabskie
EUR
43
220
115
Państwa inne niż wymienionew lp. 1-114
EUR
41
140
W przypadku niektórych kierunków obowiązują szczególne zasady:
- podróże do Gibraltaru rozlicza się według stawek jak dla Wielkiej Brytanii (zarówno dieta, jak i limit noclegowy),
- w Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a limit na nocleg 250 USD,
- na Tajwanie dieta wynosi 40 EUR, a limit noclegowy 142 EUR.
Jak obliczać dietę zagraniczną?
Podstawowa zasada jest prosta: za każdą pełną dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości określonej dla danego kraju. W przypadku krótszych wyjazdów stosuje się proporcjonalne naliczanie:
- do 8 godzin – 1/3 diety,
- powyżej 8 do 12 godzin – 50% diety,
- powyżej 12 godzin – pełna dieta.
Dieta a zapewnione wyżywienie
Jeśli pracownik ma zapewnione bezpłatne wyżywienie, dieta ulega obniżeniu - podobnie jak w podróży krajowej. W przypadku całodziennego wyżywienia przysługuje jedynie 25% diety. Gdy zapewnione są tylko wybrane posiłki, stosuje się następujące potrącenia:
- śniadanie - 15% diety,
- obiad - 30% diety,
- kolacja - 30% diety.
Takie zasady pozwalają precyzyjnie dopasować wysokość świadczenia do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez pracownika podczas delegacji zagranicznej.
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (w toku prac legislacyjnych)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 2190)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1490)
